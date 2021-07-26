 中国批BBC河南洪灾报导不实 提严正交涉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.08.2021

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时政风云

中国批BBC河南洪灾报导不实 提严正交涉

从河南洪灾到台湾参加奥运赛事，中国政府批评英国BBC报导将「意识形态凌驾于真实之上」，并要求他们用实际行动弥补在中国的「信用赤字」。

China Unwetterkatastrophe

中国称BBC报导河南洪灾时「意识形态凌驾真实」。专家认为，随着中国越趋强大，中国社会与外媒间的嫌隙将越来越大。

（德国之声中文网）中国外交部周二（3日）表示，中国已就英国BBC对河南洪灾的报道及其关于外国记者在河南报导期间受愤怒民众包围的声明，向英国BBC提出严正交涉。

BBC在7月底的一份声明中提到，中国共产党的一个附属组织在社群媒体上贴文鼓励民众留言更新BBC记者的行踪。后来有其他外国媒体的记者在採访时于街上遭到愤怒民众的包围。

BBC呼吁中国政府应立即採取行动，制止这些危及到外国记者的行为。中国外国记者俱乐部也表示，报道河南洪灾的几家媒体的记者不仅在网上受到骚扰、有一些人甚至还收到了死亡威胁。

China | DW-Korrespondenten Mathias Bölinger in Peking

德国记者比林格在郑州帮德国之声报导时，被当地民众包围质问。(此图并非比林格在郑州报导画面。)

对此，中国外交部在其官方网站上指BBC的声明「颠倒黑白」，并强调外国记者在中国享有依法自由採访的权力，同时应当遵守中国的法律法规，客观、平衡、准确报道。

中国外交部發言人3日指出，BBC在河南洪灾报道中「无视中国政府全力组织救援以及当地老百姓奋勇自救的中国力量，继续将意识形态凌驾于真实之上。这样明显预设立场的报道只会加速BBC自身信誉破产，自然不受广大中国民众的欢迎。」

中国外交部又说：「中方敦促BBC摒弃意识形态偏见和双重标准，停止对华抹黑、攻击，以实际行动弥补在华『信用赤字』。」

路透社报导，BBC世界服务部的通讯主管拒绝对此发表评论。

中国批媒体炒作

除了河南洪灾以外，中国官方也对于BBC中文网在奥运期间报导台湾以「中华台北」名义参加赛事的议题表达了不满。

中国驻英大使馆發言人4日回覆记者提问时表示：「BBC中文网对『中国台北』参与东京奥运会进行非专业报道，对公众产生严重误导。中方对此强烈不满并坚决反对。」

發言人表示：「无论少数媒体如何炒作，都改变不了国际社会坚持一个中国原则的普遍共识。」

Tokyo 2020 | Eröffnung

台湾在奥运赛事中以「中华台北」名义出赛，中国则是称之为「中国台北」。

中国政府今年来已多次向BBC等外国媒体表达不满。早在今年1月，中国英文官媒中国日报就曾指控BBC对于新疆的採访报导不实。中国广电总局也在2月时在境内禁播了BBC世界新闻频道。

美国耶鲁大学法学院的研究员Yangyang Cheng曾对德国之声表示，中国政府一直批评外国媒体不瞭解中国内部的情况，或是指责他们受别有用心的势力驱动，而许多中国公众也不信任外国媒体，认为他们的报导有偏见或「太负面」。这显示中国民众不信任外国媒体其实并非新的现象。 

她告诉德国之声：「现在值得注意的是中国公众反击的规模和强度，这与中国的国际地位有更直接相关：中国现在更富裕丶更强大丶也更有威严。中国人民也因此更有信心与胆量向对外国媒体长期以来的不满做出反击。」

（综合报导）

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