中国批评欧盟在南海问题上炒作、拉偏架

中国同菲律宾在南海不断发生冲突，最新一起发生在上周六。美国、欧盟均发表声明谴责中国的行为危险，中国指责欧盟不是海南问题当事方，因此无权指手画脚。

（德国之声中文网）中国驻欧盟使团发言人周一（9月2日）发表声明指出 ，“欧盟不是南海问题当事方，没有权利在南海问题上指手画脚”。 这是中国驻欧盟使团就欧盟对外行动署发言人日前发布的南海声明做出的回应。上周六，中国和菲律宾船只在南海再次发生冲撞。

中方的声明认为，欧盟“公然为菲方侵犯中国领土主权的挑衅行为站台背书”，是一种“拱火浇油拉偏架的行为。声明还指出，”南海是世界上航行最安全、最自由的海域，航行自由从不存在任何问题“，并称欧盟的炒作行为对“自身利益和国际信誉也没有任何好处”。

上周六（8月31日）菲律宾和中国船只再次在具有争议的海域萨比纳浅滩（Sabina Shoal，菲律宾称Escoda，中国称仙宾礁）附近相撞，无人受伤。萨比纳浅滩为无人居住的环礁，位于菲律宾巴拉望省以西约140公里的菲律宾专属经济区(EEZ)内。

自今年4月以来，属于菲律宾海军的9701号舰一直停泊在该海域，菲律宾方面称其在维护该国海上主权，防止中国控制萨比纳浅滩。中菲两国在该地均部署了海警船，每每在给9701号输送补给时，两国舰只发生冲突。最近一个月以来，这类危险的船只冲撞事件已发生了5起之多。

美欧谴责中国在南海的危险行动 图像来源: picture-alliance/dpa/J. Kalaene

在欧盟之前 美国已发表谴责中国声明

欧盟在周日（9月1日）发布声明 ，"谴责中国海警船在8月31日对菲律宾在南海进行的合法海上行动采取的危险行为。此事件是过去几个月内发生的多次类似行动中的最新一次，这些行为危及海上生命安全，违反了所有国家根据国际法享有的航行和飞越自由的权利“。

周六（8月31日）美国国务院就中菲撞船事件已率先发表“美国在南海事务中支持菲律宾”的声明 ，同“其盟友菲律宾站在一起，谴责中华人民共和国”在南海“对菲律宾合法海上行动采取的危险且升级的行为“。声明写道，”中国海警船故意三次撞击正在菲律宾专属经济区内执行航行自由的菲律宾海警船，造成该船受损，且危及船上人员的安全“。声明指出，中国“日益激进的执行措施，威胁到所有国家的航行和飞行自由"。

声明的最后，“美国重申，1951年《美菲共同防御条约》第4条适用于菲律宾武装部队、公共船只或飞机（包括其海警船）在南海任何地点遭受的武装袭击”。

（综合报道）

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