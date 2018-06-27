中国批美无端指责 彭斯挑动中敏感神经

(德国之声中文网) 美国副总统彭斯週四(10/04)在美国哈德逊研究所直言不讳对中国发出警告，控诉北京透过军事、外交和贸易打击美国总统特朗普领导的政府，并干预美国下个月的期中选举及2020年总统大选。

他说：「中国想让美国换个总统。」他表示，中国利用一些挑拨离间的方式，如贸易关税议题，来提升北京的政治影响力，並透过「乔装人士、动员团体和宣传管道」改变美国人对中国政策的看法。他也提到美国情报界已经确定中国正瞄准美国联邦和地方政府与官员，欲製造中央和地方之间的分歧。

彭斯也针对南海航行自由、台湾问题、网路攻击和人权议题等等做出不同指控。

中国回应

中国外交部發言人华春莹表示，对于美国「无端指责」，中方坚决反对。她说：「到底是谁动辄侵犯别国主权、干涉别国内政、损害别国利益，国际社会早已看得很清楚。」

中国外交部这次并未针对彭斯指控的逐点回应，只是重申「中国特色社会主义」和「和平发展道路」，表示「任何人想歪曲事实都只能是白费心机」。發言结论也相对温和，强调「同美方一道努力，实现不衝突不对抗、相互尊重、合作共赢」，要求美国以实际行动维护中美关系健康稳定发展。

演讲重点内容

1. 南海争议：彭斯说，中国在南海争议岛屿部署反舰和防空导弹，违背不会将南海军事化的承诺。提到近日美国驱逐舰和中国军舰发生的冲突，他用「鲁莽的骚扰行为」形容，表示美国海军将继续在国际法允许和国家利益需求的任何地方飞行、航行和运营。「我们不会被吓倒。我们不会退缩。」

华盛顿当局认为，北京这种行动是要在日本和东南亚海军行动的战略水域上限制航行自由。但中国强烈抗议，认为其对南海诸岛和周围海域拥有无可辩驳的主权。

2. 台海问题：彭斯指责中国说服三个拉美国家与台湾断交，并与中国建交。他说：「这些行动威胁到台湾海峡的稳定，美国予以谴责。虽然美国政府尊重『一个中国政策』，但一如中美三个联合公报和《台湾关係法》所提到，我也要说，台湾所拥抱的民主为所有中国人民提供了一条更好的道路。」

3. 「债务外交」：彭斯在演讲中表示，中国利用「债务外交」来扩大其全球影响力。他说：「今天，中国向亚洲、非洲、欧洲乃至拉丁美洲等国政府，提供数千亿美元的基础设施贷款。但这些贷款的条款并不透明，而且绝大多数还是对北京有利。」

他特别以委内瑞拉为例，批评北京提供50亿美元贷款换石油，让委内瑞拉「腐败和无能的马杜罗政权」得以延续。

4. 科技窃盗：彭斯说中国安全单位策划偷窃大批美国科技，包括军事蓝图，并警告美方将继续采取行动对抗。他也敦促谷歌停止「蜻蜓」计划，不要帮助中国追踪网路搜查内容和协助审查。

5. 人权状况：彭斯也批评中国的人权状况，对中国在愈来愈繁荣后却未能推动改革表示失望，并谴责中国镇压新疆地区的维吾尔少数民族。

夏立民/李芊/罗法 (美联社、路透社)