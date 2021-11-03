中国批美国将病毒溯源“政治化”

（德国之声中文网）中国外交部发言人汪文斌周日在例行记者会上表示，美国出台的新报告，是该国将新冠病毒溯源问题政治化的又一例证。他敦促美国停止“攻击诋毁中国的行为。”

同此前世界卫生组织发表的新冠病毒溯源报告一样，美国情报机构八月底发表的报告中也未能就新冠病毒的起源做出明确的表态。美国的报告中指出，无论是动物传人，还是中国实验室泄露，都是“有一定可信度的假设”，但因缺乏足够样本和数据而不能做出定论。

这份报告是由美国总统拜登授权情报部门撰写的。 八月发布初步报告后，本周又发布了部分解密版内容。报告再度重申，在不能获取更多信息的情况下，将无法就新冠病毒的源头做出明确的解释。报告称，要想弄清新冠病毒的源头，必须得到中国方面的合作，而北京一直在阻挠与此相关的任何国际调查。

中国外交部发言人汪文斌10月31日在北京表示：“谎言重复一千遍仍然是谎言。 这份报告无论发布多少遍、炮制多少版本，也改变不了其彻头彻尾的政治报告和虚假报告的性质，毫无科学性和可信度。 ”汪文斌称：“动用情报部门搞溯源，本身就是将溯源问题政治化的铁证。美国情报部门劣迹斑斑，造假、欺骗伎俩世人皆知。”

（德新社，法新社，路透社）

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