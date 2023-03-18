中国批准首款国产mRNA新冠疫苗

（德国之声中文网）石药集团（CSPC）周三（3月22日）宣布，中国已批准使用该公司研发的新冠病毒mRNA疫苗（信使核糖核酸疫苗）SYS6006，这是始终拒绝使用西方新冠疫苗的中国的首款国产疫苗。

此前，中国的本土疫苗被认为不如西方的莫德纳（Moderna ）mRNA疫苗和辉瑞（BioNTech）mRNA 疫苗有效，但是自 2020 年初以来一直在进行mRNA疫苗研发。

自去年 12 月突然取消严格的清零防疫措施以来，中国各地的感染人数经历高峰期之后急剧下降，这使得这款姗姗来迟的疫苗的销售前景温和。

但科学家表示，这将为中国应对未来疫情提供更多选择，并为针对可能新出现的变种的疫苗研发奠定基础。

随着中国恢复国内正常生活以及重新开放边境，这款首个国产 mRNA 疫苗问世的消息并没有在国内社交媒体上引起太大轰动。

中国最高领导人上个月已经宣布取得抗疫“决定性胜利”。

石药集团称，其疫苗试验表明，与成人组相比，老年人组的不良反应要低得多，这可能对一直强调需要重点保护脆弱的老年人口的中国有所帮助。

该公司表示，在临床试验中，其自主研发的mRNA疫苗SYS6006针对奥密克戎的一些主要变种，其加强剂量对奥密克戎亚变种BA.5、BF.7、BQ.1.1.、XBB.1.5和CH.1.1显示出良好的中和效果。

在 12 月 10 日至 1 月 18 日中国新冠病毒感染激增期间对 4000 名参与者进行的一项研究中，该疫苗在接种加强针后 14 至 28 天显示出 85.3% 的有效性。

石药集团没有透露计划生产多少剂疫苗。 它说其疫苗可以在 2 到 8 摄氏度的温度下保存很长时间。

石药集团在一份声明中表示，它已经建立了一个符合良好生产规范的生产工厂用于疫苗生产。声明说，“关键原辅料均由集团自产，供应链自主可控，生产成本显着降低。”

去年 4 月，该公司与中国制药商康希诺生物（CanSino ）同时获得获得 mRNA 疫苗临床试验的紧急批准。

石药集团周三公布 2022 年净利润增长 8.7%，这得益于国家药品采购计划中的几款新上市的仿制药。

在公布新疫苗获准上市的消息后，石药集团股价上涨了 7.7%。

“mRNA 疫苗是一项重要的新技术，未来将在预防感染方面发挥重要作用。”传染病专家海曼（David Heymann）说。

世界卫生组织官员过去曾将mRNA 疫苗描述为包括中国在内的各国“非常可靠的选择”，特别是对于弱势群体的使用。

海曼说，石药集团现在必须与世界卫生组织分享其疫苗数据，这样该联合国机构也可以评估这种疫苗在国际市场上的使用情况。

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（路透社）

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