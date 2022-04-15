中国批准《废除强迫劳动公约》

（德国之声中文网）中国全国人大常委会周三宣布批准了两项反对强迫劳动的国际公约，分别为1930年通过的《强迫劳动公约》以及1957年通过的《废除强迫劳动公约》。

根据国际劳工组织（ILO）的规定，批准这些公约的国家必须避免使用并禁止任何形式的强迫或强制劳动，还应该努力确保「立即和彻底废除」这种劳动形式。批准这些公约是欧盟确认2020年底签署的《中欧投资协定》的先决条件之一，该协议因人权问题而宣告暂停。

对新疆强迫劳动的批评

中国被指责在新疆省使用强迫劳动以及侵犯当地少数民族的人权，因此面临重大的国际批评。国际劳工组织在其2月份的报告中严厉批评了中国，该联合国下属机构对新疆少数民族的待遇表示「深切关注」，并指维吾尔族和其他少数民族被系统地强迫从事农业劳动。美国先前已经禁止从中国进口那些被认为是强迫劳动的产品。

据估计，有100多万维吾尔人和其他穆斯林少数民族被关在「再教育营」中。中国声称这些营地是教育中心，旨在消除伊斯兰极端主义。美国和其他国家称，它们是种族灭绝和反人类罪体系的一部分。

联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）将在5月前往中国访问，此行她也将造访新疆。

（法新社等）

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