中国扩大“朋友圈” 世界最大自贸区诞生

（德国之声中文网）本周日，中国与另外十四个国家就建立世界上最大规模自由贸易圈签署了协议。该贸易圈涵盖全球经济的近三分之一。亚洲各国期望，该协议的签署将有利于克服疫情造成的影响。

这项被称为“区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)”的签字仪式是在东盟年度峰会期间以视频方式举行的。峰会东道主越南总理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）表示：“我很高兴，经过八年的艰苦工作，RCEP协定终于大功告成，正式签署。”

阮春福表示，全球最大贸易圈RCEP协定得以签署发出了一个强有力的信号，也证明了东盟在推行多元化贸易体制方面所扮演的领袖角色。这一新建立起的贸易体制，有利于推行可持续性发展，减少贸易壁垒，并有助于恢复受到疫情干扰的供应链以及疫情后的经济复苏。”

协定签署后，成员国之间的关税将大幅降低。美国曾主导建成更大规模的跨太平洋自由贸易体系TPP，但特朗普上台后，美国正式退出了这项计划。周日签署RCEP协定，除了东盟十个成员国外，还包括中国、日本、韩国、澳大利亚以及新西兰。印度由于招致国内反对，于2019年退出了相关谈判。不过专家们普遍认为，该协定的大门随时向印度敞开。

松散架构

一般认为，RCEP不会效仿欧盟推进成员国的一体化发展，而是建立在现有双边贸易协定基础上的松散架构。

RCEP协定的签署对中国来说，无疑是一次重大成功。专家们普遍认为，作为亚洲第一大经济体，中国将能够在亚太地区发挥更大的影响力。中国官方的新华社援引总理李克强的话报道说，协定的签署是针对贸易保护主义的一次胜利。李克强在本次特别峰会上发表的视频讲话中称，协定的签署不仅是东亚合作的重大里程碑，也是多边主义和自由贸易的一次重大胜利。

尽管本次东盟峰会以视频方式举行，美国总统特朗普仍同过去两年一样，未参加会议。特朗普就任美国总统后，美国在亚洲的影响力明显减少，而相比之下，中国则获得了前所未有的影响力。拜登出任美国总统后，美国是否会重新加入TPP谈判，目前尚不得而知。专家们普遍认为，RCEP和TPP并非相互竞争关系，也不排除同一国家分别加入上述两项协定的可能性。日本、越南、新加坡、文莱、马来西亚、澳大利亚和新西兰就同时是两项协定的成员国。

RCEP的签署并不意味着，成员国之间的各种摩擦已经得到解决，也不说明各国已不再担心中国与日俱增的影响力。日本正在考虑转移中国供应链的问题，而澳大利亚同北京的关系也在不断紧张化，因为中国出于政治原因限制了澳大利亚的对华出口。

达扬 / 任琛 （美联社，路透社，德新社）