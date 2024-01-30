中国扩大太平洋岛国影响力 澳总理称该国才是首选

（德国之声中文网）澳大利亚总理阿尔巴尼斯周二强调，该国是邻国巴布亚新几内亚在安全伙伴方面的天然之选。此前，这个最大的太平洋岛国表示，中国寻求与其达成一项警察与安全协议。

巴布亚新几内亚外长特卡琴科周一向路透社表示，该国主要的贸易伙伴中国去年9月向该国提出，可以为其提供警察培训，也包括设备以及监控技术。

他表示，相关谈判还处于初期，巴布亚新几内亚不会损害与澳大利亚以及美国的安全关系。

去年12月，巴布亚新几内亚与澳大利亚达成价值2亿澳元的安全协议，以加强警察培训。此前在5月，巴布亚新几内亚与美国达成一项防御协议，其中包括允许美国不受阻碍地进入关键的海军基地、港口和机场。不过，这两项协议都还需落实。

澳总理阿尔巴尼斯周二向媒体表示："我们对巴布亚新几内亚来说，是安全伙伴的首选，正如对大多数太平洋国家一样。"

中国驻澳大使本月表示，北京有一项战略，可帮助各太平洋岛国加强警力，而非防御，并称中国在该地区的影响力增加无须令澳大利亚感到警惕。

巴外长特卡琴科周二在一份声明中称，中国有关警察培训和治安的提议，该国"正在仔细评估，因为我们不希望达成重复的协议，或者影响我们与传统安全伙伴澳大利亚、美国的协议。"

巴布亚新几内亚过去曾表示，中国是其经济伙伴，澳大利亚和美国是其安全伙伴。

特卡琴科也表示："我们与中国有长期、真实的关系，可以求同存异。"

在野党担心政府签"秘密"协议

巴在野党周二批评该国总理马拉佩有可能与中国签订"秘密"安全协定。

中国2022年与所罗门群岛签署了一项“秘密”安全协议。

在野党人士、该国前总理奥尼尔表示，1月中旬，该国莫尔斯比港发生严重骚乱，显示出该国警察存在的严峻问题。在此次骚乱中，一些警察因工资莫名被扣而罢工。当时，中国也作出反应，称多家华商店铺也遭抢。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示，巴总理预计将于2月8日访问该国。

巴布亚新几内亚拥有丰富的黄金、天然气和矿产资源，吸引了世界各地的投资者，也包括中国。

与此同时，该国不平等现象极为严重，约四成民众生活在极度贫困中。

为抗衡中国在该地区加强安全关系的努力，澳大利亚长期为这些国家提供警察方面的援助。周一，澳大利亚承诺为东帝汶提供3500万澳元的警察方面的扶持。

（路透社、法新社）

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