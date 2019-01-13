中国打喷嚏 德国要感冒？

（德国之声中文网）德国以生产高品质汽车及资本商品闻名，也是少数成功将产品大量外销中国市场的西方经济体。但德国商业银行（Comerzbank）首席经济学家克莱默（Jörg Krämer）警告，中国就如同一杯高风险的"有毒鸡尾酒"，其国企的高负债以及中美一触即发的贸易战，透露出中国经济冷却的危险信号。

中国市场对德国汽车及工业产品的需求是德国经济扩张的重要关键。而德国产品也在中国的基础设施建设中被使用，推动增长，使中国成为全球第二大经济体。

然而，中国2018年的经济增速6.6%，为1990年以来最低。世界银行及经济专家还估计，中国2019年的经济增速将降至6.5%或更低。

中国正努力应对美国对其商品开征关税的影响，而据国际金融协会的信息，中国的负债高达GDP的300%。北京放松了货币政策并降低中小企业的赋税，但在其它领域未进行减税。

中国引发的震荡

除了欧洲市场外，中国目前仍是德国最重要的贸易伙伴。但2018年德国对中国的商品出口量下滑37%。此前一年，中德双边贸易总量达1870亿欧元。

德国工商大会（DIHK）估计，德国有约90万的工作岗位与中国出口业务相关。然而自去年11月起，德国对华出口骤降。

德国ING-Diba银行首席宏观经济师布雷斯基（Carsten Brzeski）对德国之声表示："面对中国经济放缓，德国理所当然应感到担忧，虽然目前仍难以确定其下行程度有多剧烈。"

"中国的经济放缓，尤其是在受国内需求的推动下，毋庸置疑会对德国经济造成影响。" 布雷斯基如是分析。"这场纠纷在全球构成极大的不确定性，德国出口业此前的优势-例如在生意上的地域多元化-已经无法抵消一两个贸易伙伴引发的问题。"

据联邦统计局（Destatis）数据，德国的经济增速正在放缓，2017年德国GDP为2.2%，但2018年时则降至1.5%。

部分人认为，德国经济疲软可能是世界经济周期在经历多年增长后，即将出现转变的预兆。而与此同时，中国正提升其价值链地位，在创新方面发展速度更胜于德国企业。

伦敦城市大学商业学教授柯林斯（David Collins）认为，中国通过改革刺激经济的种种举措，包括可能加大支持国有企业和基建，将会对德国的商品出口造成打击。"这些措施的目标是促进内需，对德国出口商不会有太多助益，"他对德国之声如是说。此外，美中贸易纠纷可能促使德国"提高中国商品进口量，以分散美国高关税带来的成本"，这虽有利于德国消费者，但加大对德国本土企业的压力。

德国必须寻找出路

DIHK对外经济事务负责人特莱尔

德国工商大会的特莱尔（Volker Treier）对德国之声表示："德国企业在华生意的前景变得晦暗。"

鉴于出口减弱，德国政府希望由国内需求带动增长，这是德国在战后凭借出口创造"经济奇迹"后，一次重要的战略转型。

部分德国工业界人士希望能针对中国市场制定更有效的战略。影响力甚广的德国工业联合会（BDI）上周要求欧盟制定更强势的对华政策，并呼吁企业减少对中国市场的依赖。

德国经济部对BDI的提议表示欢迎，但认为必须通过协商对话解决与中方的分歧。联邦财政部长朔尔茨（Olaf Scholz）指出，德国希望企业能更顺利地进入中国市场，特别是银行及保险业。他也期望德国能成为中国和人民币主导的金融产品在欧洲的中心。柏林还希望能借英国脱欧之机，将银行业据点由伦敦转移至法兰克福。

但另一方面，柏林刚刚同意制定更严格的规范，审查及阻挡非欧洲人购买德国企业股份，以抵御中国投资者在战略领域的收购。

与此同时，德国总理默克尔有意通过对话解决德中之间的分歧。

去年11月，德国安联集团在上海设立了首个外资保险控股公司。但大众汽车发展电动车的投资计划则面临挑战。全球汽车制造商计划将对电动汽车技术的投资增加到3000亿美元，而近半数的资金瞄准的是中国市场。大众董事会主席蒂斯（Herbert Diess）表示："中国市场将决定大众汽车的未来。"

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动车新秀EQC 戴姆勒在斯德哥尔摩发布了运动车型纯电动车EQC。今后几年里，这家斯图加特企业还将在电动车领域斥以巨资，推出从紧凑车型到豪华车型的多款电动车。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动公交车eCitaro 2014年底，戴姆勒推出了一款电动公交车。不过，这款车如今已不再生产。戴姆勒—奔驰的首款纯电动城市公交取名eCitaro，将于今年年底在曼海姆实现量产。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 纯电动小精灵Smart 戴姆勒一直在推进Smart的全面电动化。从2020年起，Smart品牌在德国和西欧将只出售电动车。戴姆勒的其它品牌也将很快跟上。由于自重轻，从2017年开始，Smart在美国、加拿大和挪威就只出售电动车，以避免影响碳排放总量指标。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 宝马紧追其后推新款 戴姆勒的竞争对手宝马几天后将发布电动车iNext。这是设计草图。iNext续航能力为700公里，量产时间是2021年。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 从i3到i8 宝马在电动车领域起步较早，从2013年秋季就开始生产i3电动车。从2020年起，宝马SAV电动车将投放市场。此外，宝马i8 Coupe和i8 Roadster也将加入市场竞争。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 大众的电动车 大众于2013年底推出电动车E-Up，2014年初推出E-Golf。后者现在是德国销量最多的纯电动车。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 大众的电动车家族 大众目前正在对茨维考的生产厂进行全面改装，从明年开始生产I.D.纯电动车。除了和高尔夫相似的车型外，还将生产I.D. Buzz——电动版的VW Bully。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 奥迪也加入竞争队伍 9月17日，奥迪将推出首款全电动车e-tron。到2020年，该公司将推出电动越野车SUV-Coupé和一款小型车。从2025年起，奥迪每年将销售至少80万辆电动车和混合驱动车。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动跑车 保时捷现在也斥巨资发展电动车，并计划于2020年推出第一辆电动保时捷：Taycan。这个名字来自土耳其语，意思为活泼年轻的马，和保时捷的徽标相得益彰。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 欧宝很快将告别暂时的解决方案 欧宝2012年推出了电动车Ampera。不过，这只是一个暂时的方案，因为它主要以通用的一款车型为基础，先进口再改装，需向通用缴纳昂贵的生产许可费。已将欧宝揽入旗下的标致雪铁龙计划今后发展自己的电动车，先于2020年推出电动Corsa，到2022年再推出4款车型。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动车初创企业 不仅是老牌企业进入电动车领域，2015年，德国亚琛市还成立了一个新的电动车初创公司——e.GO Mobile。2017年3月，这家年轻的公司推出了e.GO Life电动车型，并将于2018年底交付，起价1.5万欧元。这家初创公司起源于亚琛工大的一个研究项目。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 德国邮政自己的电动车 由于老牌生产商不能提供大量电动车，德国邮政决心自力更生。2014年，德国邮政收购了亚琛初创企业“街头滑板”（Street Scooter），并生产同名电动车，以满足自身需要。现在，已有6000多辆“街头滑板”行驶在德国的大街小巷。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 宏伟的计划 2018年，德国有1.72万辆电动车和1.67万辆混合动力车新上牌照，比前年增加51%，市场份额为1.8%。这离德国到2020年让100万辆电动车上路的目标还相距甚远。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 德国市场将取得突破 在中国，电动车市场发展很快。专家们认为，从2020年起，德国的电动车市场也将明显升温。其中一个原因是欧盟将实行更严格的碳排放指标。



受波及的汽车业

美中贸易纠纷迄今从两方面波及德国汽车业及其它产业：中国需求的减少以及美国可能对进口商品开征高额关税。

德国汽车业因为中国对商品需求的减少而受到冲击，2017年的新车销售量是近30年来首次下滑。

宝马及奔驰等豪车制造商并不受影响，在中国的销量持续增加。但量产车的大众集团在销售上面临挫折。

巴伐利亚州银行的经济学家基帕尔（Stefan Kipar）在接受德国之声访问时表示："对德国汽车制造业而言，中国因其市场规模以及依旧丰厚的利润，仍是最重要的外国市场。"

德国汽车工业联合会（VDA）表示，德国汽车业目前在美国拥有四个大型汽车工厂并雇用11.8万员工，去年德国车商从美国向中国输出9.5万辆小型车。向大众汽车供货的德国汽车零部件制造商大陆集团（Continental AG）以及其它汽车公司纷纷表示，过去数月里，来自汽车制造商的订单数量下滑，部分原因是中国市场的销售量萎缩。

德国墨卡托中国研究中心(MERICS)的媒体公关经理阿尔利希（Dörte Ahlrichs）对德国之声表示："尽管销售放缓，对德国汽车业不会造成剧烈冲击。"