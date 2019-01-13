 中国打喷嚏 德国要感冒？ | 经济纵横 | DW | 23.01.2019

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经济纵横

中国打喷嚏 德国要感冒？

“德国经济随着中国崛起和没落”，这句话出自德国商业银行首席经济学家之口。当前的几个案例似乎印证了这个说法。

Symbolbild Autos deutscher Herstellung in China (P. Lopez/AFP/Getty Images)

中国市场对于大众来说至关重要

（德国之声中文网）德国以生产高品质汽车及资本商品闻名，也是少数成功将产品大量外销中国市场的西方经济体。但德国商业银行（Comerzbank）首席经济学家克莱默（Jörg Krämer）警告，中国就如同一杯高风险的"有毒鸡尾酒"，其国企的高负债以及中美一触即发的贸易战，透露出中国经济冷却的危险信号。

中国市场对德国汽车及工业产品的需求是德国经济扩张的重要关键。而德国产品也在中国的基础设施建设中被使用，推动增长，使中国成为全球第二大经济体。

然而，中国2018年的经济增速6.6%，为1990年以来最低。世界银行及经济专家还估计，中国2019年的经济增速将降至6.5%或更低。

中国正努力应对美国对其商品开征关税的影响，而据国际金融协会的信息，中国的负债高达GDP的300%。北京放松了货币政策并降低中小企业的赋税，但在其它领域未进行减税。

中国引发的震荡

DW.COM

德国副总理、联邦财政部长朔尔茨周四开始访华，他将在这个以前的客户、现在的竞争对手那里，捍卫德国的利益。 (16.01.2019)

中国日益占据世界经济的中心位置。与此同时，一场制度之争也日趋激烈。在许多相关的竞争领域中，欧盟都处于落后位置。德国工业联合会的一份报告中，对中国的国家资本主义模式表达相当强硬的立场。 (10.01.2019)

在访华期间，德国联邦财政部长朔尔茨与中国副总理刘鹤共同主持第二次高级别中德财金对话。两国希望今后密切在金融领域的合作。 (18.01.2019)

中国经济增长速度在2018年降至28年来的最低，这一趋势对全球景气、对德国经济将产生何种影响？德国之声电视新闻就此采访了瑞士圣加仑大学的资深贸易经济专家马库斯·威尔（Makus Will）。 (21.01.2019)

谈及中国的经济现状，一向反对唱空中国经济的美国学者拉迪（Nicholas Lardy）在新书中一反常态，激烈批评中国现有的发展模式。他向德国之声表示，习近平现在最应该做的事情就是落实改革的承诺。 (12.01.2019)

除了欧洲市场外，中国目前仍是德国最重要的贸易伙伴。但2018年德国对中国的商品出口量下滑37%。此前一年，中德双边贸易总量达1870亿欧元。

德国工商大会（DIHK）估计，德国有约90万的工作岗位与中国出口业务相关。然而自去年11月起，德国对华出口骤降。

德国ING-Diba银行首席宏观经济师布雷斯基（Carsten Brzeski）对德国之声表示："面对中国经济放缓，德国理所当然应感到担忧，虽然目前仍难以确定其下行程度有多剧烈。"

"中国的经济放缓，尤其是在受国内需求的推动下，毋庸置疑会对德国经济造成影响。" 布雷斯基如是分析。"这场纠纷在全球构成极大的不确定性，德国出口业此前的优势-例如在生意上的地域多元化-已经无法抵消一两个贸易伙伴引发的问题。"

据联邦统计局（Destatis）数据，德国的经济增速正在放缓，2017年德国GDP为2.2%，但2018年时则降至1.5%。

部分人认为，德国经济疲软可能是世界经济周期在经历多年增长后，即将出现转变的预兆。而与此同时，中国正提升其价值链地位，在创新方面发展速度更胜于德国企业。

伦敦城市大学商业学教授柯林斯（David Collins）认为，中国通过改革刺激经济的种种举措，包括可能加大支持国有企业和基建，将会对德国的商品出口造成打击。"这些措施的目标是促进内需，对德国出口商不会有太多助益，"他对德国之声如是说。此外，美中贸易纠纷可能促使德国"提高中国商品进口量，以分散美国高关税带来的成本"，这虽有利于德国消费者，但加大对德国本土企业的压力。

德国必须寻找出路

DIHK- Volker Treier (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

DIHK对外经济事务负责人特莱尔

德国工商大会的特莱尔（Volker Treier）对德国之声表示："德国企业在华生意的前景变得晦暗。"

鉴于出口减弱，德国政府希望由国内需求带动增长，这是德国在战后凭借出口创造"经济奇迹"后，一次重要的战略转型。

部分德国工业界人士希望能针对中国市场制定更有效的战略。影响力甚广的德国工业联合会（BDI）上周要求欧盟制定更强势的对华政策，并呼吁企业减少对中国市场的依赖。

德国经济部对BDI的提议表示欢迎，但认为必须通过协商对话解决与中方的分歧。联邦财政部长朔尔茨（Olaf Scholz）指出，德国希望企业能更顺利地进入中国市场，特别是银行及保险业。他也期望德国能成为中国和人民币主导的金融产品在欧洲的中心。柏林还希望能借英国脱欧之机，将银行业据点由伦敦转移至法兰克福。

但另一方面，柏林刚刚同意制定更严格的规范，审查及阻挡非欧洲人购买德国企业股份，以抵御中国投资者在战略领域的收购。

与此同时，德国总理默克尔有意通过对话解决德中之间的分歧。

去年11月，德国安联集团在上海设立了首个外资保险控股公司。但大众汽车发展电动车的投资计划则面临挑战。全球汽车制造商计划将对电动汽车技术的投资增加到3000亿美元，而近半数的资金瞄准的是中国市场。大众董事会主席蒂斯（Herbert Diess）表示："中国市场将决定大众汽车的未来。"

  • Schweden Premiere Elektro-Fahrzeug EQC von Mercedes-Benz in Stockholm (picture-alliance/dpa/Daimler AG/Product Communication)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    电动车新秀EQC

    戴姆勒在斯德哥尔摩发布了运动车型纯电动车EQC。今后几年里，这家斯图加特企业还将在电动车领域斥以巨资，推出从紧凑车型到豪华车型的多款电动车。

  • Vorschau IAA Daimler Buses – Weltpremiere eCitaro Preview IAA Daimler Buses – World Premiere eCitaro (Daimler AG)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    电动公交车eCitaro

    2014年底，戴姆勒推出了一款电动公交车。不过，这款车如今已不再生产。戴姆勒—奔驰的首款纯电动城市公交取名eCitaro，将于今年年底在曼海姆实现量产。

  • Elektroauto Berlin Brandenburger Tor (picture-alliance/dpa/Sebastian Kahnert)

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    纯电动小精灵Smart

    戴姆勒一直在推进Smart的全面电动化。从2020年起，Smart品牌在德国和西欧将只出售电动车。戴姆勒的其它品牌也将很快跟上。由于自重轻，从2017年开始，Smart在美国、加拿大和挪威就只出售电动车，以避免影响碳排放总量指标。

  • Logo BMW Vision iNext (BMW)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    宝马紧追其后推新款

    戴姆勒的竞争对手宝马几天后将发布电动车iNext。这是设计草图。iNext续航能力为700公里，量产时间是2021年。

  • Leipzig elektrischer BMW i3 (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

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    从i3到i8

    宝马在电动车领域起步较早，从2013年秋季就开始生产i3电动车。从2020年起，宝马SAV电动车将投放市场。此外，宝马i8 Coupe和i8 Roadster也将加入市场竞争。

  • Deutschland Volkswagen E-Golf Produktion in Dresden (Getty Images/J. Schlueter)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    大众的电动车

    大众于2013年底推出电动车E-Up，2014年初推出E-Golf。后者现在是德国销量最多的纯电动车。

  • VW I.D. Buzz (picture-alliance/dpa/U. Deck)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    大众的电动车家族

    大众目前正在对茨维考的生产厂进行全面改装，从明年开始生产I.D.纯电动车。除了和高尔夫相似的车型外，还将生产I.D. Buzz——电动版的VW Bully。

  • Audi e-tron Sportback Concept (picture-alliance/Imaginechina/B. Kelin)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    奥迪也加入竞争队伍

    9月17日，奥迪将推出首款全电动车e-tron。到2020年，该公司将推出电动越野车SUV-Coupé和一款小型车。从2025年起，奥迪每年将销售至少80万辆电动车和混合驱动车。

  • Porsche Taycan (2018 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG)

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    电动跑车

    保时捷现在也斥巨资发展电动车，并计划于2020年推出第一辆电动保时捷：Taycan。这个名字来自土耳其语，意思为活泼年轻的马，和保时捷的徽标相得益彰。

  • Opeal Ampera-e 2017 (Opel AG)

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    欧宝很快将告别暂时的解决方案

    欧宝2012年推出了电动车Ampera。不过，这只是一个暂时的方案，因为它主要以通用的一款车型为基础，先进口再改装，需向通用缴纳昂贵的生产许可费。已将欧宝揽入旗下的标致雪铁龙计划今后发展自己的电动车，先于2020年推出电动Corsa，到2022年再推出4款车型。

  • e.GO Life Elektroauto (picture-alliance/dpa/e.GO Mobile AG)

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    电动车初创企业

    不仅是老牌企业进入电动车领域，2015年，德国亚琛市还成立了一个新的电动车初创公司——e.GO Mobile。2017年3月，这家年轻的公司推出了e.GO Life电动车型，并将于2018年底交付，起价1.5万欧元。这家初创公司起源于亚琛工大的一个研究项目。

  • Deutsche Post Elektroautos StreetScooter (Deutsche Post AG)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    德国邮政自己的电动车

    由于老牌生产商不能提供大量电动车，德国邮政决心自力更生。2014年，德国邮政收购了亚琛初创企业“街头滑板”（Street Scooter），并生产同名电动车，以满足自身需要。现在，已有6000多辆“街头滑板”行驶在德国的大街小巷。

  • Elektroautos Ladeparkplatz Ladestation (picture-alliance/dpa/H.Hanschke)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    宏伟的计划

    2018年，德国有1.72万辆电动车和1.67万辆混合动力车新上牌照，比前年增加51%，市场份额为1.8%。这离德国到2020年让100万辆电动车上路的目标还相距甚远。

  • China Ladestationen für Elektroautos (picture-alliance/dpa/D. Jia)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    德国市场将取得突破

    在中国，电动车市场发展很快。专家们认为，从2020年起，德国的电动车市场也将明显升温。其中一个原因是欧盟将实行更严格的碳排放指标。


受波及的汽车业

美中贸易纠纷迄今从两方面波及德国汽车业及其它产业：中国需求的减少以及美国可能对进口商品开征高额关税。

德国汽车业因为中国对商品需求的减少而受到冲击，2017年的新车销售量是近30年来首次下滑。

宝马及奔驰等豪车制造商并不受影响，在中国的销量持续增加。但量产车的大众集团在销售上面临挫折。

巴伐利亚州银行的经济学家基帕尔（Stefan Kipar）在接受德国之声访问时表示："对德国汽车制造业而言，中国因其市场规模以及依旧丰厚的利润，仍是最重要的外国市场。"

德国汽车工业联合会（VDA）表示，德国汽车业目前在美国拥有四个大型汽车工厂并雇用11.8万员工，去年德国车商从美国向中国输出9.5万辆小型车。向大众汽车供货的德国汽车零部件制造商大陆集团（Continental AG）以及其它汽车公司纷纷表示，过去数月里，来自汽车制造商的订单数量下滑，部分原因是中国市场的销售量萎缩。

德国墨卡托中国研究中心(MERICS)的媒体公关经理阿尔利希（Dörte Ahlrichs）对德国之声表示："尽管销售放缓，对德国汽车业不会造成剧烈冲击。"

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发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

尽管德国是当之无愧的汽车制造强国，但电动车却是弱项。主导电动车市场的是特斯拉、雷诺、尼桑、通用以及中国制造商。现在，德国人也欲迎头赶上。 (05.09.2018)  

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