中国打压新疆维族 美拟限制技术出口

(德国之声中文网) 中国传出在新疆大规模监控与拘留维吾尔族人和其他少数民族穆斯林。美国特朗普政府正在研拟办法，严格限制中国政府可能用在监禁上的科技出口至中国。

美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）在致国会委员会领导人的一封信中表示，商务部与国务院其他机构正在协商，可能在几週内就会宣佈出口政策的改变。

他说：「我们正在迅速进行这项审查，希望在今年秋季稍晚公佈修订版的《出口管理条例》的修订。」他表示，检视内容包括评估是否将中国个人、企业等，列入必须遵守特别许可证要求的实体清单、重修许可证核发政策，与更新为保护人权而管制的科技。

若果成真，将是特朗普政府罕有以人权为由对中国进行的第一项制裁。双方目前除了有贸易战正在进行中，华盛顿也寄望北京能协助解决朝鲜去核问题。

制裁缘起

美国国会及行政当局中国委员会（the Congressional-Executive Commission on China）共和党领导人卢比奥（Marco Rubio）和史密斯（Chris Smith）在9月时写信给罗斯，敦促美国政府针对中国镇压少数民族穆斯林议题上採取制裁手段。

美国国务院上个月对中国在新疆地区镇压情恶化表达关切，并考虑对中国高层官员和与侵犯人权指控有关的公司实施制裁。

中国呼吁其他国家尊重其主权，称新疆面临伊斯兰武装分子和分裂分子的严重威胁，指控他们策划袭击并挑起紧张局势。

新疆出事了？

根据《自由亚洲电台》引述知情官员消息，中国政府正秘密将被拘禁的新疆少数民族转送到黑龙江省和全国其他各地区的监狱，以解决「再教育营」人满为患的问题。内容提到可能有高达30万人被运离，以防止关押穆斯林的消息外洩。

据《乌鲁木齐晚报》9月26日报导，因列车运行图调整需要，新疆铁路暂停发售旅客列车车票；还称自即日起，暂停发售10月22日及以后的铁路始发站直通、省内各次旅客列车车票，恢復日期另行通知。不过，适逢中国黄金週假期，加上有许多重要公路也都传出进行交通管制，加上官方未说明具体原因也无恢復行车日期，引发舆论各种猜测。

中国官员回应

对于国际间批评声浪不断，中国近来也开始在国际发声。中国驻英国大使刘晓明致函英国媒体《金融时报》和《经济学人》，捍卫中国的新疆政策。

中国驻印尼大使肖谦也投书《雅加达邮报》，文章名为「新疆，多麽美好的地方」。他在文中表示中国尊重并保护少数民族的宗教权利，「但令人遗憾的是，一些来自西方的机构和人士追求双重标准，故意歪曲事实。」

夏立民/李芊 (路透社等)