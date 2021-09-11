 中国打击饭圈文化 千万粉丝静观其变 | 文化经纬 | DW | 02.10.2021

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文化经纬

中国打击饭圈文化 千万粉丝静观其变

中国当局为何打压饭圈文化和“娘炮”明星？是因为他们的“畸形审美”让当局不能容忍，还是强大的网络动员能力让当局感到害怕？

香港中文大学传播学教授方可成：中国年轻人缺乏其他类型的偶像。他们很难有机会参与别的公民行动，比如社会运动

香港中文大学传播学教授方可成："中国年轻人缺乏其他类型的偶像。"他们很难有机会参与别的公民行动，比如社会运动

（德国之声中文网）北京高中生陈之初（Chen Zhichu，音译）曾经每天花半个小时在网上为演员肖战应援打榜，成为其超级粉丝团中的一员。目前，这种行为被政府视作"不健康的价值观 "加以打击。 

上个月，中国当局出台新规禁止 "非理性追星"——指中国粉丝们通过打榜、控评、骂战和消费等方式支持自己的偶像，让他们在社交媒体上占据榜首——这是中国今年以来一系列打压政策中的最新措施。 

肖战以耽美帅气的长相而出名，通过出演2019年奇幻剧《陈情令》中的角色，赢得了大批忠实的女粉丝，仅在微博上的粉丝数量就超过2900万。 

"我曾经在他的微博粉丝论坛上投票点赞，并购买他宣传的产品。"在北京的一个繁华购物中心，16岁的陈之处告诉法新社记者说，"为了让他每天都位居前列，我们每天都累得精疲力竭。" 

爱国饭圈 在中国是唯一安全的饭圈（资料图片）

爱国饭圈 在中国是唯一安全的饭圈（资料图片）

粉丝为中国利润丰厚的“饭圈”（即粉丝群）经济提供了动力。此前有国家媒体预测，到2022年，中国的饭圈经济价值将达到人民币1400亿元（约216亿美元）。 

在中国，年轻人几乎没有其他影响公共生活的手段，而管理一个偶像论坛的“站姐”，则可能通过经营病毒式的图片传播来创造出流量明星。 

批评者说，饭圈文化是一个从未成年人身上获利的剥削性行业，建立在社交媒体的过度参与之上——这是当局希望通过新法规予以打击的现象。 

当局表示，需要制定新的规则来遏制饭圈文化的不良现象，包括网络欺凌、跟踪、人肉搜索和粉丝之间激烈的网络骂战。 

但是许多粉丝说，他们从看到自己的偶像成长中获得了快乐，并从共享的网络空间中找到了一种社区归属感。 

饭圈的动员能力让当局感到不安 

中共当局打击饭圈文化的另一个原因是，“站姐”们有能力在短时间内动员粉丝大军，在社交媒体上连续出征数日。 

中国一位不愿透露姓名的社会学教授说："这是群众运动的开端，而这正是政府所不希望看到的苗头。" 

最近几个月，中国政府连出重拳，打击网络科技公司、教育界和演艺界，企图弹压富人和权贵，大幅推动社会经济平等。 

但部分原因是为了向年轻人灌输 "健康的"、政府认可的社会价值观，这样他们就不会被“偶像”带偏了。 

香港中文大学传播学教授方可成说："中国年轻人缺乏其他类型的偶像。"他们很难有机会参与别的公民行动，比如社会运动。 

中国广电总局发文打击所谓“娘炮文化”

中国广电总局发文打击所谓“娘炮文化”

上个月，中国广电总局发文禁用“劣迹艺人”和“政治立场不正确”的演员，并打击所谓“娘炮文化”——一种来自韩国的耽美风格，被肖战等中国男星所模仿。 

专家们将后者解读为，在出生率下降和民族主义上升的情况下，中国政府正在推广大男子主义和战争英雄的影视作品，对其他形式的男性形象越来越感到不安。  

大浪淘沙始见金？ 

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有评论认为，中共留给饭圈的余地并不多了，或许在“伟大规划”中，她们被要求必须离开个人的天地，走向需要她们的任何地方。

就在外界猜测中国明星赵薇遭全面封杀原因的同时，中国网信办发布通知要求进一步加强“饭圈”乱象治理。

中国对娱乐圈的整治行动继续扩大，在多名艺人遭封杀、被下架之后，“饭圈”也成为整治目标。近日，多个韩国明星的中国粉丝应援团在微博的账号被禁言，其中BTS成员朴智旻的中国粉丝后援会曾为其生日发起应援行动，1小时集资超过230万元。

习思想收紧中小学课本，网游时间被大幅缩短，一些影视及网络明星遭到整肃和下架，种种迹象显示，中国正在采取措施，加强对青少年的意识形态管控。

继网信部发布治理“饭圈”乱象的通知后，本周四，中国国家广电总局发文，要求整治违法失德人员、抵制高价片酬，严管演员嘉宾的选用、表演风格、服饰妆容等等。中国文旅部和中国演出行业协会也分别发文，强调要强化对经纪机构的管理，约束表演者行为等。

继中国网信办今年八月底发表通知，宣布取消明星艺人榜单等十项措施之后。中国对于“饭圈”乱象治理如今更进一步。中国演出行业协会发起《构建清朗网络文化生态自律公约》。包含微博、抖音在内的平台将对严重违规账号实施联合惩戒。

对于26岁的李丞汐来说，当局对演艺界的打击是一个行业重启的机会。 

正在南通市排练舞蹈的李丞汐告诉法新社记者，"这是行业需要经历的一个成长阶段"。 

李丞汐从小热爱舞蹈和表演，从北京大学毕业后，出演了几部电影和选秀节目——一种正遭受打压的娱乐形式。 

尽管如此，她并不担心这场打压会影响她的演艺事业。她说，“大浪淘沙始见金。” 

想要在主流社会获得成功的中国艺人，除了服从当局管制外别无选择，否则可能被彻底封杀。 

虽然李丞汐在社交媒体上的粉丝数量超过20万，但是和流量明星不可同日而语。 

目前，中国饭圈在网上网下都低调行事。 

"在这一轮清理之后，粉丝活动仍然会有，但是可能比以前少一些。“一位20多岁的北京粉丝说，"大家都在观望和等待。" 

（法新社） 

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