 中国打击野生动物产业  首三季拘1.5万人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.11.2020

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时政风云

中国打击野生动物产业  首三季拘1.5万人

新冠病毒源头被指是武汉野味市场，中国政府2月起全面禁止野生动物交易，今年首三季破获1.5万宗相关案件。面对庞大的野生动物产业链，当局能否持之以恒将其瓦解？

Pangolin Gürteltier Indonesien (picture-alliance/dpa/I. Damanik)

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新冠疫情爆发后，中国政府收紧了对野生动物交易和养殖的管控和处罚。一纸禁令的到来，令许多长年从事野生动物养殖的农户倾家荡产。

中国外交部发言人赵立坚日前称，新冠病毒可能是由美军带入武汉，引发中美口水战。香港传染病学权威专家袁国勇在媒体撰文，批评该说法自欺欺人，野味市场和中国人陋习劣根才是源头。但不久之后，袁国勇宣布撤回文章。

新冠疫情爆发后，人们再次对亚洲国家野生动物的交易和消费提出批评和警告。继中国当局表示要取缔野生动物市场后，越南也宣布禁止买卖野生动物及其产品。

（德国之声中文网）中国最高人民检察院周一（9日）公布，今年1至9月共起诉15,154人涉破坏野生动物资源，较去年同期上升66.2%，相关罪行有网络化丶产业化趋势。

检方指出，三个季度的相关犯罪案件分别有2,181宗丶5,235宗丶7,738宗，数量持续上升。主要涉及三类罪行：一）非法捕捞水产品，二）非法狩猎，三）非法收购丶运输丶出售珍贵丶濒危野生动物丶珍贵丶濒危野生动物制品。

涉及的野生动物包括白腹锦鸡丶猕猴丶岩羊丶画眉丶麻雀等，以及虎皮丶犀牛角丶穿山甲片等濒危野生动物制品。

网络交易猖獗  「异宠」爱好者增

当局表示，网络交易已成为野生动物地下产业链的重要环节，一些网店伪装成合法商家，或通过微信朋友圈等发布野生动物销售信息等，成交後将鹦鹉丶黄金蟒丶象牙等违禁品发送至公共场所的快递代收点，收件人为虚构的假名，以避开追查。

China Wuhan | Stadt wegen Coronavirus abgeriegelt (picture-alliance/Kyodo)

武汉华南海鲜市场曾出售野味

而随着「异宠」热流行，一些人出于猎奇心理或收藏爱好购买野生动物及制品，令有关产业链在传统的走私商和代理人之外，增添更多买家，形成庞大的地下交易网络。

另外，有不法分子以自身职业掩护犯案，如福建省一水族馆老板通过金鱼等物品交换的方式，换购珍稀动物猪鼻龟。

当局表示会大力打击非法猎捕丶杀害丶出售野生动物等犯罪的「源头」，并加强查控物流运输和野味馆等场所。

新冠疫情肆虐全球近一年，确诊病例至今超过5000万宗，126万人病亡。外界怀疑病毒源头是武汉华南海鲜市场上出售的野味。

今年2月，中国全国人大常委会通过决定，全面禁止非法野生动物交易，人工繁育丶饲养的陆地野生动物都在禁食之列。

  • A tigress in Sibertia rubs up against a large tree (Sergey Gorshkov)

    2020年度野生动物摄影大赛获奖作品

    今年的大奖得主是...！

    来自俄罗斯的Sergey Gorshkov荣获2020年度摄影师，他以一张令人惊叹的阿东北虎照片掳获了评审团的心，照片中这只母虎正在拥抱一棵满州枞树树干。东北虎又称阿穆尔虎、西伯利亚虎，只栖息于俄罗斯远东地区，Gorshkov花了11个月的时间才用隐藏摄影机捕捉到这珍贵的一刻。

  • The side profile of a proboscis monkey with its big nose (Mogens Trolle)

    2020年度野生动物摄影大赛获奖作品

    长鼻子：阳光好舒服

    美丽的猴子照片谁不爱？评审团被Mogens Trolle这只年轻长鼻猴享受阳光的照片所打动，赢得了最佳动物肖像奖。长鼻猴濒临灭绝，只能在印尼婆罗洲和附近的岛屿上找到。这只年轻公猴成年后鼻子会长得很大，长到垂在他的嘴巴前，吃东西的时候可能还要把鼻子推开。

  • A golden squid shimmering in golden color against a black backdrop (Songda Cai)

    2020年度野生动物摄影大赛获奖作品

    闪闪发光小鱿鱼

    评审摄影作品大赛绝非易事，评审团筛选了来自世界各地业余和专业摄影师的49,000张照片，这次比赛是56年以来第一次在线直播宣布获奖者。Songda Cai拍摄的这尾小鱿鱼，闪闪发光，赢得了水下摄影类的最佳奖项。

  • A small translucent frog clings to a branch (Jaime Culebras)

    2020年度野生动物摄影大赛获奖作品

    可怜的玻璃小青蛙

    摄影大赛的宗旨是在突出世界各地独特的动物物种，例如这只仅栖息在厄瓜多尔一个地区，稀有且濒临灭绝的透明玻璃青蛙。摄影师Jaime Culebras捕捉了倾盆大雨中紧紧抓住树枝的小青蛙，赢得了爬行类和两栖类动物的奖项。非法采矿活动正威胁着这种青蛙的栖息地。

  • Lava flows brightly on the southern side of Mt. Etna in Sicily (Luciano Gaudenzio)

    2020年度野生动物摄影大赛获奖作品

    反思大自然环境

    Luciano Gaudenzio拍摄的埃特纳火山（Mount Etna）照片充分展示了自然世界的力量，该照片赢得了地球环境类奖项。从2020年10月16日至2021年6月6日，所有获奖照片都将在伦敦自然历史博物馆展出。举办人希望为访客提供一个机会，让人们暂停，反思和设想我们生活的星球。

  • A small monkey looks sad as its chained to a cage indoors (Paul Hilton)

    2020年度野生动物摄影大赛获奖作品

    人类的残酷交易

    Paul Hilton的这张照片中，一只幼小猕猴从野外被带走并当作宠物出售，它被栓在巴厘岛鸟类市场的笼子上。Hilton因为报道了这项残酷交易，赢得了野生动物摄影记者的故事奖，大赛获奖者通常都很关注人类对自然世界的影响。猕猴虽然可以合法出售，但是通常都生活在恶劣条件下。

  • A young fox has feathers in its mouth as it hides in the forest (Liina Heikkinen)

    2020年度野生动物摄影大赛获奖作品

    贪吃狐狸：鹅肉都是我的

    今年，年轻摄影师大奖得主是来自芬兰的Liina Heikkinen，这个奖项仅颁发给15至17岁的摄影师。他拍摄了一只年轻狐狸的鹅肉大餐，它躲开他的兄弟姐妹，不愿分享。评审团成员Shekar Dattatri表示：“一种虚幻的戏剧感和疯狂的紧迫感使这张作品更加生动，将我们吸引到照片中，完美捕捉了一个伟大的自然历史时刻。”

  • A colorful clownfish with its mouth open inside bright green sea life (Sam Sloss)

    2020年度野生动物摄影大赛获奖作品

    舌头被当作食物的小丑鱼

    Sam Sloss名为“吃相不雅”的小丑鱼照片，在11至14岁的摄影师类别中获得冠军。在印尼，Sloss被那条总是张开嘴巴的小丑鱼所吸引，后来他才发现小丑鱼的身上有一只“食舌虱”，这张照片捕捉了不同但又紧紧相连在一起的生活形态。

  • Two colorful wasps fly next to one another, one larger than the other (Frank Deschandol)

    2020年度野生动物摄影大赛获奖作品

    在隔壁飞来飞去的邻居

    在无脊椎动物行为类别中，Frank Deschandol的照片捕捉了两个不同种的黄蜂进入彼此相邻的巢穴。这些黄蜂邻居通常不会进行互动，这张照片是通过摄影师的卓越技术才捕获到的，摄影师使用他创造的超快快门系统，在他位于法国诺曼底的家附近拍摄到这张照片。

  • Several small Pallas's cats look towards the camera in alarm (Shanyuan Li)

    2020年度野生动物摄影大赛获奖作品

    小猫们赶快回家啰！

    这种名为兔狲的猫科动物的这张照片，拍摄于中国西北部的青藏高原。摄影师李善元在高海拔地区工作，他跟踪这些寻找食物的猫下降到海拔3,800米，把相机放在它们的巢穴对面。小猫的母亲看到一只狐狸潜伏在附近，呼唤孩子们回到安全的巢穴，这张照片捕捉到了小猫当时的表情。

    作者: Sarah Hucal


李澄欣/张慈（综合报导）

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