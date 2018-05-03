中国打击「有害节目」 广电总局再出“重拳”

(德国之声中文网) 根据中国新闻监管机构广电总局8月14日发布的消息，知名影音平台「快手」、「今日头条」、「西瓜视频」、「抖音」、「火山小视频」等开办单位因违反《互联网视听节目服务管理规定》遭到警告和罚款的行政处罚。

消息中强调，中国「持续深入推进网络视听空间清朗」。国家广电总局称其「重拳整治违规网站传播有害节目，表示要强化内容管理并增加「正能量内容建设」。

这是继上半年中国广电总局对多家视听网站进行系列整治後的进一步措施。

各种名目打击

中国有各种不同法令限定网路媒体。像是「抖音」日前就因未广告涉嫌污辱先烈，违反5月上路的《英雄先烈保护法》，同搜狗遭约谈整改。中国自媒体「暴走漫画」也因为发布了涉及戏谑侮辱烈士的短视频遭到部份封禁、删除账号、视频下架。

此前「内涵段子」App因为涉嫌低俗内容被强制关停。面对中国当局加大审查力度，叫停或取消了包括「内涵段子」在内的许多娱乐型社交网络平台后。「段友」们也曾以独特的方式走上街头，向政府的打压说不。但分析人士认为，正是「内涵段子」的动员能力遭到官方关切，因为这个app发展形成了某种政治组织雏形。

许多用户表示像「抖音」、「快手」、「内涵段子」这样的平台只是提供了一种娱乐方式。现在这些平台都被查被禁，有网友表示「无聊的时候不知道该看啥了」。身在香港的国际特赦组织(Amnesty International)顾问罗助华(Joshua Rosenzweig)向《纽约时报》表示，中国这种做法「简直就像是对幽默和乐趣宣战」。

习近平统治下的严格管控

中国广电总局2016就发布计划严厉打击传播错误价值观和西方生活方式社会及娱乐新闻。这项规定也逐步扩及网路。

路透社分析说，中国领导人习近平开启了对媒体前所未有的严格管控，任何不反映中共领导人立场的观点都会受到整肃。中国官方通讯社新华社也援引广电总局的通告报道称：社会及娱乐新闻必须坚持主流思想和传播「正能量」。

在习近平领导下的中国宣传机构和网络监控机构，「正能量」正在成为受欢迎的新名词，泛指令人振奋和宣扬爱国主义的内容。

中国政府对因特网实施极其严格的监控，封锁了包括脸书和推特在内的外国网站，这些网站被认为对共产党的统治和社会的稳定构成了潜在的威胁。

中国有关当局称，面对不断增长的安全威胁实施上述管控措施不仅是必要的，同时也符合法律。

夏立民 (發自台北)