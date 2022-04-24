中国手机汽车填补俄罗斯市场空白

（德国之声中文网）据德新社援引美国媒体CNN报道，俄乌战争爆发后，三星以及苹果公司先后离开俄罗斯，中国厂商则趁虚而入，直至2022年年底，中国手机产品占据了俄罗斯95%的市场。该数据源于经济分析公司Counterpoint Research的报告。根据这份报告，其中小米品牌占据了50%以上的市场额分，真我品牌（realme）占27%，位居第二。

事实上，战争爆发前中国手机在俄罗斯就比较吃香，据以上分析报告列出的数据，2021年低时，中国手机在俄罗斯已占约4成份额，但当时三星和苹果加起来的市场份额约为53%，而去年年底时只剩下3%。

CNN的报道还引用 S&P的数据指出，在俄罗斯的汽车市场也出现了相似的趋势：德国的宝马和奔驰在市场上已经消失，同时中国的奇瑞以及长城旗下的系列汽车产品挤入市场前10。 另一份来自Autostat的统计显示，2022年中国制造的汽车销售量在俄罗斯增长了7%，而这是在当地汽车市场急剧收缩的情况下出现的。与此同时，俄罗斯国内汽车品牌拉达的市场占有率在去年也从22%上升到28%。

西方對俄羅斯的制裁究竟有沒有用？

（综合报道）

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