中国房市难振 七月经济数据打击5％目标

最新官方数据显示，中国7月新建住宅价格以9年来最快速度下跌，显现北京的支持政策未能稳定市场并恢复产业信心。分析师认为，中国经济前景仍面臨重重挑战，5％的经济成长目标似乎过于雄心勃勃。

（德国之声中文网）中国国家统计局週四（8月15日）发布一系列经济活动数据，其中各界关注的房地产市场仍未摆脱困境。

路透社根据中国国统局释出的数据计算，今年7月的新建住宅价格年度跌幅达4.9％，创下自2015年6月以来最大幅度，超越6月的4.5％。

另外，中国7月工业产出年增5.1％，较6月的5.3％放缓，也低于分析师预期的5.2％；但用来衡量中国民众消费的“社会消费品零售额”，则出现超预期成长至2.7％，显现中国政府用于提振家庭支出的努力见效。

彭博社则引述瑞穗证券（Mizuho Securities）资深中国经济学家周敏（Serena Zhou） 的说法指，中国7月零售额成长略优于预期，可能是受益于比较基数和暑假。周敏认为：“政府的首要任务，应该是透过更果断的措施，尽早打破恶性循环。”路透社分析师亦警告，中国经济前景仍然充满挑战，官方需要采取更多刺激措施。

官方数据指，今年前7个月固定资产投资年增3.6％，除了未达预期，也创下今年以来最低。其中，民间投资年比持平，基础设施投资增长4.9％，制造业投资增长9.3％，房地产开发投资则年减10.2％，已连续3个月出现两位数跌幅。

澳新银行中国市场经济学家邢兆鹏表示：“数据显示，下半年经济开局弱势，预计以降准替代MLF（中期借贷便利）的机率将会加大，但维持5％经济成长的关键仍是降准的到来。”

盡管北京持续透过降低抵押贷款利率和降低购房成本，加大力度支持房地产企业，但该产业萎靡不振仍阻碍了经济成长。分析师表示，盡管工业生产等其他经济指标已趋于稳定，但中国欲实现2024年GDP增长5％的目标，可能仍过于雄心勃勃。

渣打银行大中华及北亚首席经济学家丁爽指，中国“经济成长势头放缓”，“这对今年实现5％左右增长的目标提出了更多挑战，政策制定者也会看到这一点”。

中国国统局则称，7月的经济运行总体平稳、稳中有进，不过“当前外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求依然不足，新旧动能转换存在阵痛，经济持续回升向好仍面臨诸多困难挑战”。

失业率时隔5月走高

週四公布的数据也包含中国失业率，调查显示上个月的全国城镇失业率为5.2％，对比前个月增加0.2％，也是自今年2月以来首度走高，可能反映毕业生进入暑期市场的浪潮。

自今年1月以来的失业率则为5.1％，比去年同期下降0.2个百分点。

此外，中国31个大城市失业率为5.3％，比6月上升0.4％，就业人口平均工作时数为一週48.7小时。

中国股市见“地量”

中国股市连日以来也表现不佳，週四A股三大指数集体低开，沪指跌低开0.06%，深成指低开0.07%，创业板指低开0.05%。

不过在官方公布7月经济数据后的反应积极。沪深300指数上涨1.1％，创下2週来的最佳单日表现。

中国财经媒体报道指出，中国股市交易连续4个交易日出现“地量”（交易量低于5000亿人民币），14日A股成交额为4801.86亿人民币，近期的表现也创下近4年以来新低。

顺时投资权益投资总监易小斌向《中国证券报》表示，“市场处于磨底之中”，从投资者的情绪来看已经非常低迷，无论是市场热点的持续性，或是个股的涨跌比，都已经充分反映这些变化。

首席策略分析师张启尧指出，回顾2019年中国A股市场成交低点后的市场表现可见，随著量能“见底回升”，市场很有可能会出现阶段性修复。

中信证券联席首席策略分析师裘翔则认为，中国的稳内需政策仍在落实中，内需依然偏弱，但预期走强，外需则是强劲但预期将走弱，其他如通胀、房价的数据均未见起色。

（路透社、彭博社、《南华早报》等）

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