 中国房市继续下行 “提前还贷”成趋势 | 经济纵横 | DW | 15.07.2023

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经济纵横

中国房市继续下行 “提前还贷”成趋势

中国房地产市场继续呈现下行趋势，尤其是二手房市场。最新数据显示，引领中国房地产市场二手房环比价格跌幅榜的，竟然是中国第一大经济重镇。

中国房地产市场面临多重压力（资料图片）

中国房地产市场面临多重压力（资料图片）

（德国之声中文网）房地产作为中国经济发展的支柱性产业，如今继续呈现出下行的趋势。中国国家统计局７月１５日公布了2023年6月份中国70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。其中有３１个城市的新房价格环比小幅度上涨，但房价环比有所下跌的城市有３８个。

在二手房方面，价格下跌的趋势和范围更加明显。今年６月，统计的７０个城市中，有６３城二手房价格环比下跌。其中跌幅最大的是上海。６月份二手房成交价格与上月环比下跌了1.2%。其次是南京、唐山和徐州。

从新房的环比价格来看，长春（0.5%）、上海(0.4%)和杭州(0.4%)，是涨幅最高的三个城市。但从北京、上海、广州、深圳这四个中国房地产市场最具指标性的城市房价来看，无论是新房还是二手房，环比还是同比，价格下跌的趋势都比较明显。

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中国媒体“澎湃新闻”不久前曾报道称，2023年6月仅不到3成的百强房企单月业绩同比增长，环比增长的企业在百强房企中也只占到半数。有近6成百强房企的单月业绩同比降幅大于30%，其中27家企业业绩降幅大于50%。

房市的颓势也反映在建筑行业。据中国国家统计局发布的数据，今年前5个月，房屋新开工面积同比下降22.6%，降幅比1-4月份扩大1.4个百分点。目前房屋在建规模减少，1-5月，房屋施工面积同比下降6.2%，降幅较前4个月有所扩大。1-5月房地产开发投资同比下降7.2%，降幅比1-4月再扩大1个百分点。

河南爛尾房項目殘局難收

短暂反弹后的一路下行

2023年以来，中国楼市在2、3月份出现了一波较为明显的反弹，但随著疫情封控期间被压抑的住房需求的释放，自4月份起，楼市快速降温。在对半年度业绩尤为重要的6月，过往房企都会加大供应力度以推动销售，但今年明显积极性不足。国信证券研报显示，今年6月单月，房企供应量创下近5年同期新低。

同时在整体经济大幅度下行，通缩局势日渐明显的大环境下，“提前还贷”，也成为了中国房地产市场数月以来的一个新热词。中国国务院新闻办公室在１４日举行的新闻发布会上透露：统计数据显示，上半年个人住房贷款余额总体减少。中国人民银行货币政策司司长邹澜对此表示，这主要是因为理财收益率、房贷利率等价格关系已经发生了变化，居民使用存款或者减少其他投资提前偿还存量贷款的现象大幅增加。

其实，提前还房贷从２０２３年年初就已经引起了中国官媒的注意。“人民日报海外版”于２月１５日就曾报道过“扎堆提前还房贷”的现象。民众提前还款的动机包括节省利息，减轻月供压力。包括投资理财产品收益率的下降，也是许多民众更愿意把资金拿出来提前偿还银行购房贷款的原因。　

中国人民银行货币政策司司长邹澜指出，前些年发放的存量房贷利率仍然处在相对较高的水平上，这与提前还款大幅增加有比较大的关系。提前还款客观上对商业银行的收益有一定影响，按照市场化、法治化原则，中国人民银行“支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定，或者是新发放贷款置换原来的存量贷款。”

无论是提前还贷还是房价下跌。中国房地产市场继续面临下行压力的趋势十分明显。北京的一位长期关注房产价格走势的消费者告诉德国之声，疫情管控措施结束后，北京２００平米以上的大户型二手房产曾经一枝独秀般的于２０２３年年初迎来过一波强势上涨。但之后价格就连月下降。而如今大部分人选择提前还贷，是因为之前购房者的房贷利率都比眼下的抵押贷款利率要高。所以许多人选择了提前还款，然后再重新抵押贷款。

中国经济：大国崛起下的升斗小民

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