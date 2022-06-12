中国房市困境寻出路 谁在“恶意不买房”？

（德国之声中文网）据中国多家网络媒体报道，山东青岛市西海岸新区薛家岛街道办事处6月中发布“关于做好促进居民购买新建商品房的通知”，要求截至6月底，每个合作社完成网签新建商品房不少于2个。

通知还要求，“凡恶意不买房，如查到银行有巨额存款，一律提醒谈话”；该项工作纳入2022年度社区工作考核。薛家岛街道一个社区的工作人员向“南方财经”记者证实确有此事，“上级部署”来自区级政府部门，“完不成的话，我们社区是要扣分的，社区书记也是有可能要被扣钱的”。

这一消息在微博上引来网民的一致恶评：“都要逼着你去买房了”；“开始明抢了？”；“先是恶意取款，再是恶意不买房？这个社会越来越魔幻了！”；“看来政府和开发商真是一家”；“ 快告诉我如何跟上时代潮流啊？！”

不久，主要网站上的有关新闻纷纷被删除，但社交媒体上的讨论仍在继续。微信公众号“老端”撰文“严打‘恶意不买房’的时代来了”被广泛转发。作者写道：“这才不到一年工夫，政策怎么就出现了180度的大逆转呢？去年恨不得把房地产直接火化，现在转移到ICU病房里，什么药都上，务必要救活。”

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拯救房市 奇招迭起

房地产业，包括住房建设和销售、服务以及上下游相关附属产业的需求约占中国GDP的30%。去年开始，为抑制房地产泡沫，政府层采取“五道红线”的监管措施，减缓抵押贷款和开发商融资的增长。

包括恒大在内的一些房地产行业巨头在巨额债务的重压下开始丧失支付能力。而今年，在防疫“清零”政策之下的封控导致一些城市生产生活停顿、经济受到重创。本已走入颓势的中国房地产市场遭到进一步打击。

政府已推出降低抵押贷款利率、放宽信贷、提供补贴和放松监管等措施，以期重振消费者的购房热情，但效果不明显。据中国国家统计局公布的数字，至5月份，房地产销售指数已连续11个月同比下跌。今年4月和5月份主要城市的房市交易量同比下降都超过40%。新房成交额下降了近60%。

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各地方政府也纷纷出台刺激购房的新政策。例如为购买新房提供补贴、允许首次购房者在还款最初几年只支付利息、降低首次购房者的房贷利率和首付要求等。

近期更有房企推出“小麦抵首付”、“大蒜抵首付”、拆迁改造以“房票”补偿等令人生疑的促销手法。

在“恶意不买房”的新闻引起热议后，《证券时报》发表评论称，这些“花式促销”，反映了“地方房地产市场去库存的迫切心理”，但情急之下，政策“走样”，作者认为稳楼市“不宜矫枉过正”。

6月22日，经济日报发表评论文章《房地产稳经济作用正在显现》，称房地产业是支柱产业，“对上下游相关产业带动效应强，对投资和消费影响大，对经济金融稳定和风险防控具有系统性影响”。作者努力给读者“定心丸”：“随着稳楼市众多举措的综合效应逐步显现，房地产市场有望进一步趋稳，相信下半年对经济稳定的作用会逐步显现。”



（综合报道）

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