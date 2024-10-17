中国房地产急需强心针 住建部宣布扩大“白名单”

中国政府宣布了一系列旨在促进房地产市场复苏的政策，包括将“白名单”项目的信贷规模增加到4万亿元人民币，新增实施100万套城中村改造、危旧房改造，以及下调存量房贷利率等。专家预计，即将公布的第三季度经济增长率将是今年内最低。

（德国之声中文网）在中国国务院新闻办周四举行的新闻发布会上，住建部部长倪虹宣布将在年底之前，把“白名单”项目的信贷规模增加到4万亿元人民币。中国政府针对房地产市场的一系列举措旨在支撑这个近年来遭受重创的行业，并重振整体经济。

法新社指出，长期以来，房地产业在中国国内生产总值中占到大约四分之一，也曾经有过持续二十年的繁荣增长，但最近几年的房地产低迷影响了整体经济增长。中国政府为2024年制定的增长目标是5%。

今年早些时候宣布的“白名单”计划旨在推动地方政府推荐一些可以获得财政支持的住房建设项目，并与银行合作以确保其完工。住建部部长倪虹周四表示，要将所有房地产合格项目都纳入“白名单”，“应进尽进、应贷尽贷，满足项目合理融资需求”。

河南驻马店的一处未完工“烂尾”楼盘 图像来源: DW

同样出席新闻发布会的国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，在商业银行和房地产项目公司协商一致的情况下，可以将全部贷款提前发放给房地产公司开立的项目资金监管账户。

此外，倪虹还宣布将通过“货币化安置房”方式新增实施100万套城中村改造、危旧房改造。可以获得政策支持的项目包括群众改造意愿强烈、安全隐患突出的，以及项目方案成熟、可以避免新增地方债务风险的。

他还表示，希望这些举措能够有利于消化现有的商品房存量。

政策“组合拳”能否帮助中国经济今年“保5”？

上个月，中国领导层警告称，中国经济面临新的问题。9月底，央行就宣布了一系列量化宽松措施，其中包括降低存款准备金率、降低存量房贷利率以及创设新货币政策工具以支持股市。这也是疫情以来北京方面出台的最大规模刺激经济计划。

在本周四的新闻发布会上，中国人民银行副行长陶玲表示，存量房贷利率的下调会在月底前全部完成，预计现有的购房抵押贷款利率会“平均下降0.5个百分点”。她还指出，这将总共节省大约1500亿元人民币的利息支出，惠及5000万个家庭，1.5亿居民。

消费降级 房市低迷——上海街头民众怎么看？

除此之外，周四宣布的针对房地产市场的措施还包括降低首付比例，统一首套、二套房贷最低首付比例到15%，以及降低“卖旧买新”换购住房税费负担。北京方面希望通过落实这些已出台的政策，降低居民的购房成本，减轻还贷压力，支持居民的刚性和改善性住房需求。

在9月底央行宣布刺激经济“组合拳”之后房地产市场短暂出现的强劲反弹势头已经消退，原因是北京方面此前迟迟未拿出具体的救市规模和实施计划。

最近几个月来，一些大城市已经放宽了购房限制——本周内成都和天津也加入这一行列。

中国官方将于本周五公布第三季度的经济增长数据，外界估计这将是今年以来增速最低的一个季度。

SPI资产管理公司合伙人Stephen Innes认为，随着对于支撑房地产市场的呼声越来越高，北京方面仍然在试图通过一些口头说辞稳定局面。 “说实话，中国的房地产乱局不是仅凭一些演讲和不成熟的措施就能够解决的”，他强调。

法新社对经济分析师进行的一项问卷调查预测，中国2024年整体经济增长率大约能达到4.9%，甚至低于去年——2023年已经是过去几十年里除去疫情期间之外增长最弱的一年。

尽管如此，北京领导层仍然表示对于实现5%的增长目标“充满信心”。



（法新社等）

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