中国房地产市场还在继续冷下去

（德国之声中文网）房地产是中国经济增长的主要支柱之一，占GDP大约29%的份额。去年以来，政府开始整顿开发商过度借贷，进行去杠杆化，加上新冠疫情导致的经济下滑，中国的房地产市场也随之急剧放缓。

根据中国指数研究院（CIA）周二（11月1日）公布的数据，全国100个城市今年10月已连续4个月房价下降，同上月相比下降幅度为0.01%。但数据同时显示，下降的速度有所放缓：9月份环比下降0.02%。该研究院的另一份调查还显示，在100个城市，住宅建筑面积的销售量同比下降了约20%。

上月，中国一线都市上海和深圳的新建房屋价格与上月相比分别下滑了0.05%和0.32%，两个城市住宅面积的销售量同去年相比分别下滑35%和26%。

多年来，十一国庆节前后是房地产市场的黄金周，但据《南华早报》，今年的黄金周房产面积交易量同比下降了26%，该数据足以表明需求的疲软。

有分析人士指出，房地产行业能否恢复景气取决于新冠防控措施以及政府出台政策的力度。外界一般认为，中国房地产市场不会短期内恢复元气，因为即便在二十大之后，清零政策还将继续执行下去。

今年9、10两月，中央和地方政府出台了230多项刺激经济措施，其中包括取消某些购房限制、降低借贷门槛等等，5年期贷款利息从4.45%降低到4.3%，政府为开发商拨款2000亿元解决"烂尾楼"问题。但这些措施未能阻止房地产市场继续衰退。

河南爛尾房項目殘局難收

优先解除房地产市场的困境

彭博社也从房企债务方面报道称，中国的房地产企业今年年内将有537亿美元债务将要到期，明年第一季度将有723亿美元到期。在市场低迷、现金流恶化的背景下，中国负债累累的房企行业面临越来越大的兑付压力。

至于房地产市场不景气会不会引发金融危机，《南华早报》的评论认为，这种可能性很小，一是因为中国有非常审慎的抵押贷款标准，二是中国的储蓄率占GD的P46%，为偿还债务以及平衡损失提供了足够的资金。

但这篇评论认为，"我们不该期待重返过去几十年的'高杠杆、高增长'的模式"，但如果中国要重振经济，恢复其活力，必须首先解除房地产市场的困境。因为与房地产有关的贷款约占所有银行贷款的39%，如果房地产的价值下降，信贷的压力也随之增大。

（综合报道）

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