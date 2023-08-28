中国房地产危机持续延烧 恒大复牌首日暴跌近九成

（德国之声中文网）恒大市值跌至目前的3亿4200万欧元，缩水大约22亿欧元。2017年，恒大市值一度还曾达到500亿欧元。

目前负债高达3030亿欧元的恒大上周五宣布，公司已满足了香港交易所复牌上市的所有规定，包括补交了财务报告。此举避免了恒大被香港股市强制摘牌的处罚。

不过，大华继显控股有限公司的金融专家 Steven Leung警告说，恒大还远远没有走出困境，“恒大通过抛售房屋就能偿还债务的可能性微乎其微，因为中国买家还是更倾向于购买政府开发商的房产，而且，恒大也无法从政府出台的提振计划中受益。”

金融专家 Steven Leung：“恒大还远远没有走出困境。”

根据最新公布的公司财务报告，今年上半年恒大的亏损已经减半，为42亿欧元，而营业额则上涨了44%，达163亿欧元。今后恒大的发展走势将主要取决于是否能够延长还债期限，以及离岸债务重组计划能够获得批准。今年九月，香港及开曼群岛法庭将就恒大的离岸债务重组一事做出裁决。

2021年底，恒大陷入财务困境，无法按期偿还债务。由于离岸债务已经高达300亿欧元，数周前，恒大已经在美国提出了破产保护。

目前，中国房地产行业整体陷入危机。近来另一家大型房地产开发商“碧桂园”也不断传出负面消息。这家主要在中国中小城市开发高端房产的企业本月初叫停了部分债券交易，并发出今年上半年亏损可能高达七十亿欧元的警告。碧桂园目前欠债达1790亿欧元。

周一凌晨，中国政府出台了一系列旨在提振股市的刺激措施，包括股票交易印花税减半、对大股东减持以及不盈利公司的融资行为进行限制等等。投资者对上述措施表示欢迎，股市一度强力上扬，收盘时，中国三大指数涨幅1%左右，成交量则达到1.1万亿。目前，中国政府正在努力恢复经济活力，并缓解房地产行业的危机。

房地产业和建筑业约占中国 GDP 的四分之一，是中国经济增长的重要支柱。20 世纪 90 年代末的住房改革引发了房地产业的繁荣，而拥有房产被视为结婚的先决条件这一社会规范也刺激了房地产业的发展。

但近年来，中国政府认为房产行业的巨额债务对中国的金融体系和整体经济健康构成了不可接受的风险。

为了降低该行业的负债率，政府自2020年起逐步收紧了开发商获得信贷的条件，随之而来的却是房地产企业的暴雷违约潮。

（法新社，路透社）

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