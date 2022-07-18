中国房地产危机为何让世界担忧？

（德国之声中文网）据估计，房地产业及相关行业对中国国内生产总值（GDP)的贡献高达四分之一。

1998年的市场改革推动了房地产业的崛起。在不断壮大的中产阶级的支撑下，中国出现了惊人的建筑热潮。而银行也瞄准商机，愿意尽可能多地向开发商和买家提供贷款。据澳新银行研究部本月的一份报告，抵押贷款占中国整个银行系统所有未偿贷款的近20%。

在房地产需求旺盛的背景下，1994年，中国颁布《城市商品房预售管理办法》，引入了商品房预售许可制度。目的之一是解决开发商在商品房项目开发过程中面临的建设资金问题。这一制度现已推行20多年，成为中国房地产销售的主流模式。

据彭博新闻报道，目前中国未完工的房屋面积目前高达2.25亿平方米。

开放商违约潮

随着房地产价格不断飙升，房地产企业也不断加大杠杆，引发政府对开发商负债过高的担忧。去年，政府开始执行所谓房企融资监管"三条红线"的新规，由中央银行限制未偿还的房地产贷款占银行贷款总额的比例，试图减少开发商负债过高对整个金融体系构成的威胁。此举进一步压缩了本已债务缠身的开放商的融资来源。

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随之而来的是一波违约潮，其中最引人瞩目的是中国最大的房地产开发商恒大。该公司负债超过3000亿美元。去年9月，近百名投资者在中国恒大集团位于深圳的总部前抗议，要求偿还贷款和兑付恒大金融产品，被拖欠付款承包商也加入到示威者的行列。据路透社报道，恒大将于本周宣布其离岸债务重组计划。恒大有227亿美元的境外债务，包括贷款及私人债券。

除监管方面的打击外，中国的房地产公司也受到了新冠危机的冲击----经济的不确定性迫使许多想买房的人重新考虑他们的购买计划。

停贷潮蔓延

需求减少、资金短缺及资金链的断裂等多种因素导致预售房烂尾现象蔓延。今年6月开始，一种新形式的抗议行动首次出现：抵制抵押贷款。6月底，江西省景德镇市恒大珑庭楼盘业主们发出一份《强制停贷告知书》，称所购买的预售房烂尾，并表示，"项目若未能在今年10月20日之前全面复工，所有业主将会强制停止还贷。"

截至目前，中国50多个城市至少出现300多份"停贷告知书"，尤其是河南、湖南、湖北等省份二线城市的大批遭遇烂尾楼的业主在交房遥遥无期的情况下宣布集体停贷，给银行和政府形成不小压力。中国贷款机构上周虽然表示，受影响的抵押贷款在未偿还住宅抵押贷款中所占比例不到0.01%，但分析人士说，人们担心抵制行动将如何蔓延。

惠誉评级本周一在一份说明中写道："如果违约升级，可能会产生广泛而严重的经济和社会影响。"美联储2022年5月发表的金融稳定报告中曾指出，中国房地产业危机可能会蔓延并影响全球贸易和风险情绪。

不过，分析家认为，即使停贷行为不断蔓延，中国政府也不太可能为整个房地产行业提供救助或救援基金，因为这意味着政府承认了危机的规模，也可能鼓励开发商和购房者继续做出危险的决定。但银行业监管机构已开始有所行动，河南省在地方层面也进行了一些干预。

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