中国房产风暴：佳兆业要国企相救 恒大抛资产变现

（德国之声中文网）随着负债累累的中国地产商恒大于周三（11月10日）面临另一个1.48亿美元债务的支付期限，中国房地产业持续陷入流动性短缺的危机中。路透社报道，中国国务院智库8日与房企及金融机构开会，其中地产商佳兆业在会上直言企业情况严峻，要求国企出手相救。

路透社引述消息人士报道，中国国务院旗下智库国务院发展研究中心8日与地产商万科、佳兆业，以及平安银行、中信银行、建设银行等金融机构在深圳举行座谈，讨论房市总体形势。

佳兆业是深圳最大的地产开发商，同时也曾在2015年成为首间爆发美元债违约的中国开发商。据了解，佳兆业在会上坦承，该公司2021年来销售额虽达人民币875亿元（约137亿美元），较去年同期增逾3成，但近两个月销量爆跌，加上房企信用评级不断被调降，金融机构进一步停贷抽贷，已让该公司陷入财政困境。

佳兆业表示，公司现金流极度紧张，已彻底丧失投资能力。他们在会议上除了要求多家银行适当展延贷款，也呼吁国企透过收购项目与战略投资，协助其改善流动性，以避免停工烂尾引起连锁反应。

11月5日时，佳兆业已因流动性紧张导致理财产品未能兑付而出现违约，紧急在港交所停牌。国际评级机构惠誉9日更将佳兆业评级由「CCC＋」连降两级至「CCC－」，这已是惠誉在两周内第四度调降其评级。该公司原订10日将举办的与投资者的见面会，也已临时宣布取消。

中国银行间市场交易商协会9日与房企代表举行座谈，部分房企表示近期有意发债筹资，以解资金困局。包括招商蛇口、保利发展、碧桂园、龙湖集团等房企，近期拟于银行间债市发债。

恒大抛资产变现还债

而在中国房产风暴危机中心的恒大，虽然目前尚未在其海外债务上出现正式违约的状况，情势也不容乐观：除了11月10日的1.48亿美元债务的支付期限外，12月28日恒大还需支付一共超过2.55亿美元的债务利息。恆大目前仍有3000多亿美元的债务，其中包括近200亿美元的未偿美元债券。

为偿还债务，恒大也在加速出脱资产变现。《澎湃新闻》报道，港交所8日公布，恒大出售2亿股的旗下恒腾网络股份，套现约4.07亿港元（约5千万美元）。这也是恒大连续第三个交易日出脱恒腾网络持股，总共套现逾11亿港元（约1.4亿美元）。

《华尔街日报》则引述知情人士报道，恒大在上个月透过出售两架私人飞机套现5,000万美元，让公司获得了急需的资金，避免其美元债发生违约。

针对中国房地产业的债务危机，美联储也在週一(8日)表示，如果中国房地产的压力蔓延到中国的金融系统，有可能会影响到美国。美联储在最新的金融稳定报告中指出：「中国的金融压力可能通过风险情绪的恶化而使全球金融市场紧张，对全球经济增长构成风险，并影响到美国。」

路透社引述加拿大金融公司Seaport Credit分析员博尔沃（Himanshu Porwal）说，「投资评级的公司与国企现在都已感受到了威胁。在恐惧心态影响下，人们只要能出场就会赶紧出场，逼着大家进入『先卖再说』的模式。」

（综合报道）

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