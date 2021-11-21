中国战狼式媒体人、《环球时报》总编胡锡进宣布退休

《环球时报》总编胡锡进在微博上宣布已办理退休手续，不再担任总编。他在微博上认证的头衔也已经更改为《环球时报》特约评论员。胡锡进在微博上拥有超过2400万粉丝，他被看作是强烈民族主义的主要代言人。
（德国之声中文网）本周四（12月16日），《环球时报》前总编胡锡进在微博上宣布，他已办理退休手续，不再担任环球时报总编辑职务。“今后我将以环球时报特约评论员身份，继续为环球时报事业发展贡献力量，继续为党的新闻舆论工作竭尽所能。”他写道。
90年代，胡锡进曾作为《人民日报》驻南斯拉夫记者，参与了对波黑战争的报道。2005年10月他开始出任《环球时报》主编，2009年4月兼任《环球时报》英文版总编辑。
路透社评论称，胡锡进虽然不是中国政府正式的发言人，但是他却是Twitter上支持中国一派力量中最大的声量之一。从如何应对新冠疫情到中国与澳大利亚、美国之间的矛盾和争执，胡锡进在社交媒体上竭力捍卫共产党的路线。
他的用词常常十分刺耳、激烈，极易引发争论。例如，他在微博上将澳大利亚形容为“粘在中国鞋底的口香糖，很难蹭掉”，或者把穿过有主权争议水域的英国军舰称作“找打的婊子”。
他在社交网站上经常发表“胡侃”视频系列，体现出中国日益激烈的民族主义情绪。他的言论也经常被外国媒体引用。
中国官方时常会对一些问题保持沉默，例如“彭帅事件”，胡锡进在社交媒体上的表态事实上就成为中国官方的传声筒。在外国媒体追问彭帅下落时，胡锡进在推特上公布了两段视频并写道：“我得到两段视频短片，视频显示彭帅在北京的一家餐厅与教练和朋友吃饭。视频内容清楚显示拍摄日期是北京时间星期六。”
即便是在中国社交媒体上，胡锡进也不是一个没有争议的人。有些网民给他起外号叫他“胡叼盘”。他曾回应说：“时政评论员是一项艰苦的事业，把冷板凳坐下来就很不容易，包括周围的人，互联网上骂他的人，他们都有值得尊敬的地方。这些人坚持在这个领域不断发声，这个发声增进了社会声音多元化，给我们的社会带来了更多思考。”
他在微博上宣布自己从《环球时报》退休的消息后，有不少网民留言表达祝福，也有人感谢他始终开放评论区，给网民“提供发泄情绪的场所”，也有人讽刺地问他“退休后是否还能继续翻墙”，“退休后会去水深火热的美国和美帝搏斗吗”或者建议他退休后“不要再骑墙”。
《环球时报》总编这个职位将由人民日报社国际部副主任吴绮敏接任。
（路透社、法新社）
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对于郑州市民自发在地铁站献花悼念在“720”暴雨中被困在地铁积水车厢不幸遇难的乘客，环球时报总编胡锡进发表评论称，“不要轻易担心群众的自发悼念行动受到不怀好意者的误导，确实总会有少数人和势力希望借事挑事”。另有网传财新一名摄影记者拍摄民众献花的照片后被派出所民警带走。
离70周年国庆日越来越近，中国官方的维稳措施也全面展开，包括网络维稳。就连一直力挺防火墙的《环球时报》主编胡锡进也感叹"上外网极其困难"。中国各大官媒则无一不报道习近平对网络安全宣传周做出的"重要指示"，其中一点就是"要提升广大人民群众在网络空间的获得感、幸福感、安全感"。