中国战狼式媒体人、《环球时报》总编胡锡进宣布退休

（德国之声中文网）本周四（12月16日），《环球时报》前总编胡锡进在微博上宣布，他已办理退休手续，不再担任环球时报总编辑职务。“今后我将以环球时报特约评论员身份，继续为环球时报事业发展贡献力量，继续为党的新闻舆论工作竭尽所能。”他写道。

90年代，胡锡进曾作为《人民日报》驻南斯拉夫记者，参与了对波黑战争的报道。2005年10月他开始出任《环球时报》主编，2009年4月兼任《环球时报》英文版总编辑。

路透社评论称，胡锡进虽然不是中国政府正式的发言人，但是他却是Twitter上支持中国一派力量中最大的声量之一。从如何应对新冠疫情到中国与澳大利亚、美国之间的矛盾和争执，胡锡进在社交媒体上竭力捍卫共产党的路线。

他的用词常常十分刺耳、激烈，极易引发争论。例如，他在微博上将澳大利亚形容为“粘在中国鞋底的口香糖，很难蹭掉”，或者把穿过有主权争议水域的英国军舰称作“找打的婊子”。

他在社交网站上经常发表“胡侃”视频系列，体现出中国日益激烈的民族主义情绪。他的言论也经常被外国媒体引用。

中国官方时常会对一些问题保持沉默，例如“彭帅事件”，胡锡进在社交媒体上的表态事实上就成为中国官方的传声筒。在外国媒体追问彭帅下落时，胡锡进在推特上公布了两段视频并写道：“我得到两段视频短片，视频显示彭帅在北京的一家餐厅与教练和朋友吃饭。视频内容清楚显示拍摄日期是北京时间星期六。”

即便是在中国社交媒体上，胡锡进也不是一个没有争议的人。有些网民给他起外号叫他“胡叼盘”。他曾回应说：“时政评论员是一项艰苦的事业，把冷板凳坐下来就很不容易，包括周围的人，互联网上骂他的人，他们都有值得尊敬的地方。这些人坚持在这个领域不断发声，这个发声增进了社会声音多元化，给我们的社会带来了更多思考。”

他在微博上宣布自己从《环球时报》退休的消息后，有不少网民留言表达祝福，也有人感谢他始终开放评论区，给网民“提供发泄情绪的场所”，也有人讽刺地问他“退休后是否还能继续翻墙”，“退休后会去水深火热的美国和美帝搏斗吗”或者建议他退休后“不要再骑墙”。

《环球时报》总编这个职位将由人民日报社国际部副主任吴绮敏接任。

（路透社、法新社）

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