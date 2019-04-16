 中国战机越过“海峡中线” 台战机挂弹拦截 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.02.2020

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时政风云

中国战机越过“海峡中线” 台战机挂弹拦截

中国多架战机连续两日越过“海峡中线”，台军立即派出空中巡逻机挂弹拦截。台湾敦促中国当局着力疫情防控。

H-9, chinesische Kampfflugzeuge (Ministry of National Defence, ROC)

中国战机H-9资料图

（德国之声中文网）本周一（2月10日），台湾国防部发布消息称，台湾空军连续两天派出空中巡逻机拦截中国战斗机。两岸再次出现军事紧张形势。

台湾国防部说，中国多架战机在H-6轰炸机的护航下，曾短暂飞越"海峡中线"，台军立即派出空中巡逻机适切应对、拦截，并实施广播警告，要求其飞离。

台湾国防部说，中国战机随即飞返"海峡中线"以西空域，但没有指明中方战斗机机型。

台湾国防部周一（2月10日）称，当日中国多架多型战机在远海长航训练期间，从台湾岛西南海域穿越巴士海峡一路向北，延续前一天航线再次绕台巡航。

随后，台湾国防部公布了台湾空军F-16战机挂弹拦截监中国H-6轰炸机的照片。

自2016年蔡英文就任台湾总统以来，中国战机一直在进行所谓"绕台湾飞行"。北京政府认为，上个月再次当选台湾总统的蔡英文企图推动台湾正式独立。蔡英文说，台湾是一个名叫中华民国的独立国家。

周日（2月9日），包括军歼-11在内的中国多架战机，经巴士海峡进入西太平洋，向北飞行，再通过日本冲绳岛及宫古岛之间的宫古海峡返回原驻地，完成一次"绕台飞行"。

据台湾中央新闻社报道，台湾空军派出F-16战机挂实弹拦截。

周一（2月10日），中方没有立即对此事件发表评论。

自2016年以来，这是台湾第二次指出中国战机越过海峡中线，台方派出军机进行自我防御。

不过，中国国台办警告台湾执政党民进党"不要玩火"。国台办发言人说，民进党当局领导人近来不断发表具有"两国论"含义的分裂言论，摆出加大两岸对抗的姿态，加紧策划台美勾连新动作，借机谋"独"，公然进行危险的挑衅。

2月9日，中国解放军东部战区新闻发言人称，中国军队战备巡航完全正当合法，是针对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动。

两岸关系再度紧张

Japan William Lai (picture-alliance/AP Images/The Yomiuri Shimbun)

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尽管没有正式的外交关系，美国是台湾最重要的支持者和武器供应商。中国称台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的核心问题。

新型冠状病毒疫情爆发以后，两岸关系进一步恶化。台湾指控中方阻止其从世界卫生组织获得完全信息或出席该组织会议。蔡英文周一（2月10日）说，中国当务之急是集中精力防控疫情，而不是威胁台湾。

台湾陆委会周一表示，台湾2,300万人民无惧威胁。陆委会表示，近年来共军机舰频繁出没台海周边、企图藉武逼统，种种挑衅行径已严重破坏台海现状，更升高区域紧张情势。

张平/ 叶宣（路透社）

 

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