中国战机东海盘旋荷兰军舰 双方口水战继续

荷兰国防部表示，中国战斗机在东海盘旋荷兰护卫舰并接近其直升机，造成潜在的不安全情况。中国国防部反称对方在他国管辖的海空域炫耀武力，制造紧张。

（德国之声中文网）周二（6月11日）中国国防部发言人就日前荷兰国防部指责中国空军在东海接近一架荷兰直升机、造成不安全情况的指责做出反驳。

国防部新闻发言人张晓刚回答记者提问时说，“6月7日，荷海军“特罗姆普”号护卫舰舰载直升机位上海以东侵权挑衅”，“荷方谎称执行联合国任务，在他国管辖的海空域炫耀武力，制造紧张局面，损害两国友好关系，”，并称“我们对此表示强烈不满，并已向其提出严正交涉”。

上周五（6月7日）荷兰国防部称，中国空军战斗机在东海盘旋一艘荷兰护卫舰，并接近一架荷兰直升机，“造成了潜在的不安全情况”。

荷兰国防部在一份声明中写道，荷兰皇家海军“特罗姆普”号护卫舰（HNLMS Tromp）周五在东海巡逻，支持联合国对朝鲜的制裁时，被两架中国战斗机多次盘旋。随后，两架中国战斗机和一架直升机接近了该舰的NH90 直升机。荷兰国防部强调，该事件发生在国际空域。“特龙普”号接下来将前往日本，然后前往夏威夷参加6月26日举行的2024年环太平洋军事演习（RIMPAC 2024）。

事出有因？

荷兰广播联盟（NOS）上周报道称，荷兰皇家海军“特龙普”号当周穿越台湾海峡，此举反映出荷兰政策的显着变化：2021年，荷兰皇家海军“埃弗森号”护卫舰（HNLMS Evertsen）仍然避开台湾海峡，理由是，荷兰不应不必要地挑衅中国。

在6月3日的中国外交部例行记者会上，当被问及荷兰海军护卫舰穿越台湾海峡一事时，中国外交部发言人毛宁回应：“具体情况建议向中方的主管部门了解，我想指出的是，中方一贯尊重各国依据国际法享有的航行权利，但是我们坚决反对以’航行自由’为名，危害中国的主权和安全。”这名发言人还强调，希望域外国家多做有利于维护地区和平稳定的事情，不要挑衅滋事，不要给台海的和平稳定制造麻烦。

事实上，在国际贸易中扮演重要角色的、航运繁忙的台湾海峡的确存在开放给各国船舰、飞行器自由航行、通过的水域。美国及其盟国一直强调，台湾海峡的大部分地区是国际水域，也是他国航舰作为航行自由航行的一部分。但中国对美英等国军舰穿越台海的行动则高度敏感，视其为对中国主权的挑战。

台湾海峡的确存在开放给各国船舰、飞行器自由航行、通过的水域

荷兰广播联盟的报道还指出，“特龙普”号穿越台湾海峡正值“地缘政治高度紧张时刻”，中国刚刚在台湾周边举行了“惩罚性”军事演习，因为台湾新任总统赖清德发表就职演说时称台湾和中国“互不隶属”，北京谴责赖清德“承认台独”。

对抗事件接连发生

印度媒体《欧亚时报》(EurasianTimes)也注意到荷兰国防部周五发布的消息，并称中国战斗机接近荷兰护卫舰是中国与他国军方在国际水域发生的一系列对抗中的最新一起。该报道认为中国在该地区日益强势，并提到上个月初发生的一起事件：一架中国军机在黄海国际水域上空向一架澳大利亚军用直升机发射照明弹。澳大利亚方面称：“这是一起非常严重的事件，是不安全的，也是完全不可接受的”。

就此，中国国防部新闻发言人张晓刚回应：“澳方所言颠倒黑白，倒打一耙，我们对此坚决反对。”他补充道：“我们要求澳方切实尊重中方主权安全关切，停止散播虚假叙事，严格约束海空兵力行动，停止一切危险挑衅行径。”

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