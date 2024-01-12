中国或超日本，成世界最大汽车出口国

（德国之声中文网）中国汽车工业协会周四（1月11日）发布的数据显示，2023年，中国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量首次双双突破3000万辆，创下历史新高。

根据中国汽车工业协会的数据，中国汽车2023年出口量达491万辆，可望超过日本成为世界第一大汽车出口国。市场预测数据显示，2023年日本汽车出口量预计为430万辆，最终数据预计将于1月31日公布。

在中国经济放缓的同时，中国汽车制造商积极扩大出口，寻找国内增长点。尽管汽车销量整体停滞不前，但政府通过补贴将中国转变为全球最大的电动汽车市场，国内汽车制造商随之大力发展电动汽车。

去年，中国国内汽车销售总量为2190万辆，低于2017年约2400万辆的峰值。

俄罗斯成为中国第一大汽车出口目的

2023年，由于欧洲和日本制造商因乌克兰战争而撤出俄罗斯市场，中国车商对俄罗斯的销量激增。去年前11个月，中国向俄罗斯出口了84万辆汽车，包括卡车、客车和轿车。

根据中国媒体报道，2023年，俄罗斯成为中国第一大汽车出口目的地。2022年，中国汽车品牌在俄罗斯的市场份额从9%增至37%。2023年1至10月，中国对俄罗斯出口汽车达到73万辆，是去年同期的7倍。2024年俄罗斯市场上的中国汽车市场份额可能达到80%。

中国乘用车联席会本周早些时候表示，俄罗斯和周边国家的需求正在放缓，未来的出口增长将取决于电动汽车海外销售的扩大。中国电动汽车制造商已瞄准东南亚、欧洲和澳大利亚等市场。

电动车平民化 中国制造？

中集来福士集团在社交媒体上发布公告称，中国一家造船厂本周交付了中国首艘国产汽车运输货船。这艘名为"比亚迪探险家1号"的货轮可装载7000辆汽车，目前正在两个港口装货，然后启程前往欧洲。租用这艘船的比亚迪是中国最大的电动汽车制造商。

该公告称，"该项目的成功交付进一步巩固了中国造船企业在汽车运输船领域的国际领先地位，为中国汽车企业走向海外开辟了一条新的航线。"

新能源乘用车累计生产892万辆

中国汽车工业协会没有提供电动汽车的细分数据，但中国乘用车联席会发布的数据显示，2023年中国新能源乘用车累计生产892.0万辆，同比增长33.7%；累计零售773.6万辆，同比增长36.2%；累计出口104.8万辆，同比增长72.0%。

根据中国乘用车联席会数据，特斯拉Model Y是去年中国最畅销的电动汽车，共售出64.68万辆，其次是比亚迪宋轿车，共售出42.86万辆。

特斯拉网站显示，Model Y的售价为人民币26.64万至36.39万元（3.75万至5.12万美元），比亚迪宋的售价为人民币12.98万至15.98万元（1.83万至2.25万美元）。

上海谋拓商务咨询公司创始人鲁索（Bill Russo）说，中国企业通过降低电动汽车的价格，实现了电动汽车的平民化。鲁索说，下一个挑战将是说服买家相信电动汽车能满足他们的驾驶需求，但第一步是以能够让他们考虑购买的价格提供电动汽车。

抢攻欧洲市场 中国电动车成慕尼黑车展亮点

"这就是中国人打破的模式：让消费者买得起电动汽车。"他在最近接受的一次采访中说："中国利用国内市场产生规模经做到了这点，然后将其推向国际市场。"

惠誉国际评级公司（Fitch Ratings）在上个月的一份报告中表示，预计到2024年，包括混合动力车在内的新能源汽车在中国总销量中所占比例将上升至42%-45%。该公司还预计，今年中国汽车的出口量将增长20%至30%。

由于来自中国的进口汽车不断增加的压力，欧盟去年对中国的电动汽车补贴展开了贸易调查。目前调查仍在进行中。

中国制造商协会称，包括卡车和公共汽车在内的国内外所有汽车的总销量将在2023年达到总量3000万辆的里程碑，比上年增长12%。该协会预测今年的增长率将放缓至3%左右。

（美联社）

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