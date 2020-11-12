中国或“渐进式延迟退休” 看哪国老人最“能干”？

（德国之声中文网）关于延迟退休龄的讨论，在中国已经进行了8年之久，近日新华社授权发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，提到了“实施渐进式延迟法定退休年龄”。中国媒体解读，“实施”两个字，标志着延迟退休，即将要从此前的“研究”层面，变成现实。

根据中国现行的退休制度，男女退休的年龄并不一样。男性年满60岁退休，女性任国家公务员干部的年满55岁、女工人则年满50岁即退休。据《中国经济周刊》报道，这个退休年龄框架，始于1951年2月23日颁布的《中华人民共和国劳动保险条例》，当时中国的人均寿命还不足50岁。



然而随着经济发展，中国的人口老龄化状况日益加剧，延迟退休也就被提上议事日程。这一讨论早在2012年就开始了，但是由于在社会上引起的争议巨大，具体的实施方案则是研究了8年多。中国人民大学中国社会保障研究中心副主任杨立雄认为，民众对于延迟退休存在一定抵触心理。



至于这次官方提到“实施渐进式延迟法定退休年龄”，可能意味着退休年龄改革是势在必行了。具体方案目前尚不清楚，据悉目前讨论较多了有两种方案：一是先把男女退休年龄统一到60岁，再同时延长男女退休年龄；二是男女各自延长，女性延长步伐比男性快，最终统一男女性退休年龄。

日本将从2021年4月开始实施的一项法律修订案呼吁企业允许员工工作到70岁

亚洲邻国：日本老人最“拼”

其实与世界上主要经济大国相比，中国人的退休时间明显要早。作为人口平均寿命高、出生率低的亚洲工业国家，日本目前的退休年龄是65岁（男女相同），将从2021年4月开始实施的一项法律修订案呼吁企业允许员工工作到70岁，以部分缓解劳动力短缺问题。



今年9月公布的一项调查显示，64％的日本人出于经济原因愿意在达到退休年龄后仍然继续工作。在被问及想要工作到多大年龄时，40％的受访者说介于65岁至69岁之间，约11.7％的受访者说准备工作到75岁以上。



今年8月，一家日企将退休年龄延长至80岁的消息也引起了舆论关注。据日媒报道，这家日本家电零售企业旗下约有3000名正式员工，在达到65岁的法定退休年龄后，公司将根据员工的身体状况、工作能力等，与他们续签一年一次的临时工雇佣合同，最高可工作到80岁。

美国：攒够钱再退休

按照美国社会保障局的规定，1943年到1954年之间出生者的退休年龄是66岁，1955年出生者的退休年龄就是66岁零2个月，之后的年份以此类推；1960年和1960年以后出生者的退休年龄是67岁。调查发现，也有不少美国人希望在到达退休年龄以后继续工作一段时间。



法律规定最早可以领取退休金的年龄是62岁，但只能领取到全额退休金的最多75%。如果延迟退休，比如从70岁开始领退休金，领取比例可以达到132%。很多人在到了退休年龄之后仍然继续工作，一方面是为了积累更多的养老储蓄，另一方面也是为了将来每月能拿到更多的退休金。

德国几年前就有过关于延迟到70岁退休的讨论

德国：70岁退休也不是天方夜谭

德国从2012年1月1日开始逐渐退出原有的65岁退休制。根据目前的规定，在1964年之后出生的德国人退休年龄皆为67岁。但其实在德国几年前就有过关于延迟到70岁退休的讨论，目前看来这个建议似乎距离实施也并不遥远了。



在近日德国“经济五贤人”为联邦政府提交的年度经济评估报告中，人口老龄化问题和养老保险改革也有所提及。该报告指出，鉴于新冠疫情的影响，德国经济面临负增长，国家财政面临压力。因此建议将退休年龄延长到现行的67岁以上。由于德国人平均寿命增长，老年人领取退休金的时限增加，养老保险体系目前必须依靠财政的大力补贴才能够维系平衡。



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