中国或正在扩张核武库 目的何在？

（德国之声中文网）据《纽约时报》报道，中国准备启动的一座新反应堆位于距离台湾仅217公里的中国海岸。报道说，"该反应堆的核材料由俄罗斯提供。过去几个月，俄罗斯核工业巨头国家原子能公司完成了25吨高浓缩铀的交付，以便开始生产。这笔交易意味着，俄罗斯和中国正合作开展一个将有助于两国的核现代化项目，根据五角大楼的估计，两国的核武库规模加起来会让美国相形见绌。"

五角大楼：中国的核弹头2035年可能增加到1500枚

斯德哥尔摩国际和平研究所2022年6月的一份报告估计，中国至少拥有约350枚核弹头，俄罗斯拥有5977枚核弹头，美国拥有5428枚核弹头。

美国五角大楼去年11月公布的一份报告认为中国正在扩大核弹头储备。五角大楼估计，如果保持目前的速度，中国的弹头数量到本十年末可能增加到1000枚，到2035年左右可能增加到1500枚。

美国科学家联合会的马特·科达（Matt Korda）向法新社表示："中国似乎不再满足于只有几百枚核武器来确保其安全。"

美国海军战争学院助教大卫·罗干（David Logan）认为："中国正在进行该国历史上最重大的核力量扩张和现代化建设。"

麻省理工国际研究中心首席研究科学家埃里克-赫金博萨姆（Eric Heginbotham）告诉法新社，正在发生的变化非常重要，将使中国从一个拥有核报复能力的国家变成与俄美比肩的第三个核大国，这将对全球各地区的核计划和稳定产生影响。

近年来，在习近平的领导下，中国开始了大规模的军事现代化运动，其中就包括升级其核武器。国际废除核武器运动估计，2021年中国为其核计划投入117亿美元。五角大楼去年称，中国正在 "迅速 "建造洲际弹道导弹的发射设施，包括将建成300多个发射井。

中国增加核力量的障碍与目的

中国强调"将其核力量保持在国家安全所需的最低水平"。今年3月，在习近平对俄罗斯进行国事访问期间，中俄发表联合声明，其中强调《五个核武器国家领导人关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明》的重要意义，重申"核战争打不赢也打不得"。

另一方面，中俄近年来在核能领域加强合作，项目包括田湾核电站和徐大堡核电站机组的建设等等。今年3月，美国国防部表示，公开资料显示，俄罗斯国有核能公司Rosatom向中国提供用于快速增殖反应堆的高浓度铀。美国国防部官员表示，增殖反应堆就是用来生产钚的，而钚是用于制造武器的，这一点让国防部感到担忧。

美国科学家联合会的马特·科达（Matt Korda）说："从技术上来说，中国有可能利用其新开发的民用快中子反应堆，使用俄罗斯提供的燃料来大幅增加其钚库存。"不过，他也补充说，没有公开资料表明中国打算这样做。

忧思科学家联盟（The Union of Concerned Scientists，UCS）中国项目经理库拉克（Gregory Kulacki）告诉法新社，中国的 "储备非常有限"，这将限制其快速提高产量。他说："根据有关快速增殖反应堆的公开信息......中国将很难迅速生产出他们需要的钚。"

法新社报道指出，五角大楼有夸大其词的记录，但北京确实有很好的理由来增强其能力。

美国海军战争学院助教大卫·罗干（David Logan）说，中国的战略家们一直对美国可能对北京的核力量实施解除武装的第一次打击感到焦虑"， "核建设可能部分是为了确保美国无法消除中国的核威慑力。"

专家们认为，中国对什么是可信的核威慑力的评估可能也在发生变化，其核力量的大幅升级将使其更加胆大妄为，特别是在台湾或有争议的南中国海问题上。

卡内基国际和平基金会核计划高级研究员潘达（Ankit Panda）向法新社表示："一个主要因素可能是，（中国的）评估认为，有必要扩大核力量，以劝阻美国未来参与台湾海峡的潜在冲突。中国很可能认为，更强大的核力量将使美国在有限的常规冲突中更愿意容忍。"

(综合报道）

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