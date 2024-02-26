中国或将延迟退休 男女退休年龄均调至65岁

（德国之声中文网）这些年来，中国每逢“两会”临近，延迟退休都会成为热点讨论话题。但是根据《中国经营报》的报道分析，今年两会期间可能会公布推出延迟退休政策。报道引述去年年底中国社科院世界社保研究中心公布的《中国养老金发展报告2023》指出，“延迟退休政策出台在即，65岁可能是调整后的最终结果”。文章称，一位专家在相关会议上也表示，“延迟退休可能会延到65岁，男女会趋于同龄”。

目前中国现行法定退休年龄为男职工60周岁、女干部55周岁、女工人50周岁。但是中国平均预期寿命已从1960年的43.7岁提升到2020年的77.93岁。

《中国经营报》报道指出，“延迟退休也是应对人口老龄化及社会养老保险收不抵支风险、维持政策代际公平的有效选择。延迟退休可以使劳动者减少获取养老金的年限，从而减少基金的支出”。

文章引述中国国务院发展研究中心公共管理与人力资源研究所王伟进的看法认为，“鉴于当前社会就业压力较大、养老保险制度尚不成熟等因素，建议遵循‘循序渐进、小步慢走’的国际通行做法，设定较长的改革推进期，每年延迟的幅度不宜过大”。

2020年新华社发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中已经提到了“实施渐进式延迟法定退休年龄”。当时舆论对这份文件的解读就是“可能意味着退休年龄改革是势在必行了”。

中国人口老龄化问题十分严重

日、美、德三国的退休年龄明显长于中国

与世界上主要经济大国相比，中国人的退休时间明显要早。作为人口平均寿命高、出生率低的亚洲工业国家，日本目前的退休年龄是65岁（男女相同），将从2021年4月开始实施的一项法律修订案呼吁企业允许员工工作到70岁，以部分缓解劳动力短缺问题。

按照美国社会保障局的规定，1943年到1954年之间出生者的退休年龄是66岁，1955年出生者的退休年龄就是66岁零2个月，之后的年份以此类推；1960年和1960年以后出生者的退休年龄是67岁。调查发现，也有不少美国人希望在到达退休年龄以后继续工作一段时间。

德国从2012年1月1日开始逐渐退出原有的65岁退休制。根据目前的规定，在1964年之后出生的德国人退休年龄皆为67岁。但其实在德国几年前就有过关于延迟到70岁退休的讨论，目前看来这个建议似乎距离实施也并不遥远了。

在近日德国“经济五贤人”为联邦政府提交的年度经济评估报告中，人口老龄化问题和养老保险改革也有所提及。该报告指出，鉴于新冠疫情的影响，德国经济面临负增长，国家财政面临压力。因此建议将退休年龄延长到现行的67岁以上。由于德国人平均寿命增长，老年人领取退休金的时限增加，养老保险体系目前必须依靠财政的大力补贴才能够维系平衡。

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中国网民对延长退休年龄怎么看？

在中国社交媒体上网民对于可能推出的延迟退休的政策变动不以为然。网民在微博上纷纷评论表示：

“很多企业辞退和不招聘35岁以上员工，怎么干到65岁？ ”

“中国男性平均寿命也就75、6，交一辈子养老保险就享受10年不到，有点残酷！”

“一边疯狂裁员一边延迟退休，好魔幻啊……”

“我怀疑我65岁还能找到工作吗？”

“人口老龄化，新生儿出生率降低，全指着老年人撑起一片天……”

“坚决反对一刀切。体力劳动决不能延迟。”

延迟退休年龄——世界各国老人谁最拼？ 中国：追赶西方大部队 周三（3月11日），中国人社部部长表示，延迟退休年龄的方案将于今年制定完成，2017年推出、2022年之后开始实施。根据目前国家法定退休年龄的规定，男职工60岁、女干部55周岁退休。新的方案建议将退休年龄延长至65岁男女同龄，采取“渐进式”延迟。

延迟退休年龄——世界各国老人谁最拼？ 中国人退休太早？ 人社部部长还表示，中国目前的法定年龄偏低。2012年的一份报告显示，中国城市人口总体退休年龄为56.1岁。而延迟退休年龄的消息也引发巨大争论。这是一个看似简单的数字，却关系到中国无数家庭、老人、年轻人的工作和生活。

延迟退休年龄——世界各国老人谁最拼？ 德国：应自愿延长至70岁？ 德国男女的法定退休年龄为65岁，实际退休年龄男61.8、女60.5。不过，鉴于德国缺少专业人才，2015年初，德国联邦劳动局局长曾提议将自愿退休年龄延长至70岁。

延迟退休年龄——世界各国老人谁最拼？ 瑞典：蛮拼的！ 对生活质量较高的欧洲国家瑞典来说，人家的美名可不是吹出来的，而是拼出来的。统计图表显示，2010年，瑞典法定退休年龄为65岁男女同龄，实际退休年龄男66、女63.6。

延迟退休年龄——世界各国老人谁最拼？ 美国：偏爱提前退休 美国人似乎更热衷享受生活。因为从2010年的统计数据来看，美国法定退休年龄为66岁男女同龄，而实际退休年龄要比规定年龄要早，男65.5，女64.8。

延迟退休年龄——世界各国老人谁最拼？ 奥地利：最幸福的老人? 从几年前的统计数据来看，奥地利2010年法定退休年龄为男65、女60。实际退休年龄为男58.9，女57.5。该国是参与统计的9个国家中实际退休年龄最小的国家。

延迟退休年龄——世界各国老人谁最拼？ 日本：最拼！ 作为中国的近邻——日本在延迟退休年龄上早就走在了前列。根据德国统计门户网站“Statista”公布的调查显示，2010年，日本法定退休年龄为65岁男女同龄，实际退休年龄男69.7、女67.3。 作者: 严严



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