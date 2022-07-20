中国或出台敏感数据分类制度 避免中企在美退市

（德国之声中文网）4位不具名的知情人士向英国《金融时报》透露，出台分类制度的目的在于确保中国公司能够遵守美国规定，让美国监管机构检查这些中国上市企业的审计文件。

据悉，在美上市的中国企业将被分为掌握非敏感数据、敏感数据和保密数据三种类型。属于掌握保密数据的企业将不得不在美退市。

中国证监会未在周日回复路透社发出的相关问询。

美国国会在2020年通过了一项专门针对中国公司的法律，根据这项法律，美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）必须能够检查在美国市场上市的外国公司的审计情况。包括亲自前往公司所在地检查所有工作底稿，并对相关公司的会计师进行监管。如果中国企业连续三年无法提供审计记录给美方检查，这些中资企业将被赶出美国证券交易所。

由于其中涉及美国监管方跨境执法，并直入中资企业了解商业核心秘密等问题，中国方面一直对美国的此项法规持抵触态度。

不过过去几个月一直有报道称，美国上市公司会计监管机构持续与中国监管机构进行接触。

根据美中经济和安全审议委员会(U.S.-China Economic and Security Review Commission)的数据，截至今年3月，有261家中国公司在美国上市，总市值约为1.3万亿美元。

今年4月初，中国证监会表示，拟修订境内企业赴境外上市相关保密和档案管理规定，明确企业信息安全责任，减少不必要涉密敏感信息进入工作底稿，并为开展包括联合检查在内的跨境监管合作提供便利。路透社分析指出，这一修订释放出中美审计监管合作的积极信号，悬于中概股头顶的浓重阴霾似有云开雾淡之机。

根据中国企业掌握数据的敏感程度进行分类的制度可被看作是北京方面做出的第二个重大让步。

两名消息人士向《金融时报》表示，根据分类制度，拥有“低风险”数据的中国企业可以将审计记录提供给美国账户监管机构“美国公众公司会计监督委员会”。低风险类别可能包括零售业和连锁餐饮业。

香港一家大型投资公司的负责人说：“无论（网约车公司）滴滴属于哪个类别，显然都属于绝不可以（提交审计记录）的企业。”

本周，中国政府以数据泄露为由对滴滴做出罚款80.26亿人民币的处罚。

（金融时报、路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。