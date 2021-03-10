中国成功发射该国未来空间站“天和”核心舱

（德国之声中文网）中国成功发射了其空间站的第一个核心舱。一枚载有取名 "天河"的核心舱的 "长征 "运载火箭从海南文昌航天发射场升空。建造自己的空间站是该国雄心勃勃的太空计划的核心组成部分。

发射10分钟后，核心舱与火箭成功分离，控制中心响起一片掌声。不久，"天河"进入预定轨道。中国总理李克强在北京航天中心观看了这次发射。

空间站冠名 " 天宫 "

“天和 "是目前正在建设的中国空间站 "天宫"的一部分，将为宇航员提供住宿条件。”天宫“计划于明年投入运营。在此之前，还将执行大约11次飞行使命，将更多模块送入太空并组装。目前，至少有12名宇航员正接受训练，准备飞往空间站以及在空间站生活。

根据专家提供的数据，"天宫"的规模不到国际空间站（ISS）的一半，与前俄罗斯空间站 "和平号 "相当。

中国计划明年发射两个实验舱。届时，天和核心舱+两个实验舱将组成T型的中国空间站。

1992年即已启动前期工作

根据计划，试运行后， "天宫"将保持在约400至450公里高度的近地球轨道上。除了在失重、真空和辐射条件下进行科学实验外，该空间站还将为中国太空计划的进一步任务提供新的可能性。

如果老化的国际空间站在数年后按计划终止服务，中国就将是在若干年里唯一在太空运营永久前哨的国家。俄罗斯最早将于2025年建立自己的空间站。

中方未计划像国际空间站那样，让"天宫"提供国际服务。不过，北京已表示，对在空间研究领域与外国合作持开放态度。中国早在1992年就开始了建造自己的空间站的前期工作。

人类登上国际空间站15年 空间站的首批宇航员 美国宇航员William Shepherd（中）与俄罗斯宇航员Yuri Gidzenko（左）、Sergei Krikalev（右）成为了国际空间站的首批驻员，他们3人组成的“远征1小组”（Expedition 1）于2000年11月2日进入国际空间站。

人类登上国际空间站15年 200多名“来客” 截至目前，总共15个国家的超过200人曾入驻国际空间站，这里比一套六室住宅要大，通过太阳能电池板进行能源供给。

人类登上国际空间站15年 出舱活动 图上站在国际空间站““加拿大臂2号”上的是宇航员Stephen K. Robinson，这张照片摄于2005年8月3日，这位STS-114 任务专家正在进行第三期出舱活动。

人类登上国际空间站15年 “蓝点”任务 图上是德国宇航员Alexander Gerst，他正在试穿太空服，为7小时太空行走做准备。这张照片摄于2014年10月7日，而这位宇航员总共在空间站生活了6个月，完成了“蓝点”（Blue Dot）任务。

人类登上国际空间站15年 庆祝圣诞 这张照片摄于2012年圣诞节。加拿大宇航员Chris Hadfield在空间站里弹起了吉它。

人类登上国际空间站15年 平安夜的太空步 这张图片摄于2013年12月24日平安夜当天。“远征38小组”的工程师、宇航员Mike Hopkins正在进行太空行走。

人类登上国际空间站15年 太空探险 这是“远征45小组”的队长Scott Kelly，他正在试穿太空服，他将和飞行工程师Kjell Lindgren开启探险之旅，在10月28日和11月6日进行两次太空行走，10月28日的任务时长6个半小时，主要是针对太空站的更新与维护。

人类登上国际空间站15年 3D模拟 这是Kelly和Lindgren10月28日太空行走的3D模拟，美国宇航局（NASA）电视台对这场太空行走进行了直播。

人类登上国际空间站15年 从空间站拍飓风 这是宇航员从国际空间站今年10月2日拍摄的飓风“华金”（Joaquin）的照片。据媒体报道，宇航员Kelly将这张照片上传至社交媒体，并写道“希望你们都平安”。 作者: 王凡



（德新社、美联社）

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