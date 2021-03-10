 中国成功发射该国未来空间站“天和”核心舱 | 科技环境 | DW | 29.04.2021

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科技环境

中国成功发射该国未来空间站“天和”核心舱

国际空间站可能会在2024年停用。现在中国启动了自己的太空前哨建造工程。随着长征五号B遥二运载火箭的点火升空，中国空间站天和核心舱正朝目的地飞去。

搭载着天和核心舱的长征五号B遥二运载火箭成功点火升空

搭载着天和核心舱的长征五号B遥二运载火箭成功点火升空

德国之声中文网）中国成功发射了其空间站的第一个核心舱。一枚载有取名 "天河"的核心舱的 "长征 "运载火箭从海南文昌航天发射场升空。建造自己的空间站是该国雄心勃勃的太空计划的核心组成部分  

发射10分钟后，核心舱与火箭成功分离，控制中心响起一片掌声。不久，"天河"进入预定轨道。中国总理李克强在北京航天中心观看了这次发射。  

空间站冠名 "天宫   

天和 "是目前正在建设的中国空间站 "天宫"的一部分，将为宇航员提供住宿条件。”天宫“计划于明年投入运营。在此之前，还将执行大约11次飞行使命，将更多模块送入太空并组装。目前，至少有12名宇航员正接受训练，准备飞往空间站以及在空间站生活。  

根据专家提供的数据，"天宫"的规模不到国际空间站（ISS）的一半，与前俄罗斯空间站 "和平号 "相当

中国计划明年发射两个实验舱。届时，天和核心舱+两个实验舱将组成T型的中国空间站。

1992年即已启动前期工作  

根据计划，试运行后， "天宫"将保持在约400至450公里高度的近地球轨道上。除了在失重、真空和辐射条件下进行科学实验外，该空间站还将为中国太空计划的进一步任务提供新的可能性。

如果老化的国际空间站在数年后按计划终止服务，中国就将是在若干年里唯一在太空运营永久前哨的国家。俄罗斯最早将于2025年建立自己的空间站。    

中方未计划像国际空间站那样，让"天宫"提供国际服务。不过，北京已表示，对在空间研究领域与外国合作持开放态度。中国早在1992年就开始了建造自己的空间站的前期工作。 

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    作者: 王凡


（德新社、美联社  

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