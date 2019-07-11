中国成为第二大对外投资国和海外资产净卖家

据官方统计，中国去年对外直接投资1430.4亿美元，成为仅次于日本的全球第二大对外投资国。另据《金融时报》报道，中国企业今年首次成为全球资产的净卖家，反映出中国政府对外汇短缺及"消耗美元储备"的担心。
(德国之声中文网）英国《金融时报》援引金融数据提供商报道，今年迄今为止， 中国企业已同意出售约400亿美元海外资产，高于去年的320亿美元。同时，中国企业今年仅购买了350亿美元海外资产，因此成为全球资产净卖家。消息还称，中国企业今年出售的美国资产规模高达260亿美元以上，去年仅为80亿美元。
《金融时报》分析说， 从2009年起，中国一直是海外资产的净买家，2016年时中国企业的投资高峰年，中企那一年达成逾2000亿美元海外交易，同时借入高额债务。2016年和2017年，海航集团分别收购了希尔顿和德意志银行数十亿美元股份。但是，"由于在中国面临流动性紧缩，海航集团自2017年末以来已出售了至少200亿美元资产。今年早些时候，海航以14亿美元的价格将瑞士航空服务公司佳美集团(Gategroup)出售给RRJ Capital。"此外，此前由政府工作组进驻，曾连续收购海外资产的安邦保险(Anbang Insurance)已出售了其大部分海外资产，包括上周以58亿美元出售给韩国未来资产集团(Mirae Asset)一批酒店。
《金融时报》援引美国企业研究所(AEI)的常驻学者史剑道(Derek Scissors)表示，今年的并购减少以及抛售快速增加是"外汇短缺的副产品，而出现外汇短缺的部分原因是因担心失去美国市场造成的国际收支疲软"。《金融时报》指出，中国政府抑制海外收购是担心消耗美元储备。
对外投资中国第二，美国跌出前20
根据中国商务部发布的《2018年度中国对外直接投资统计公报》，在全球对外直接投资流出总额同比减少29%，连续3年下滑的背景下，中国2018年对外直接投资1430.4亿美元，同比只下降9.6%，略低于日本（1431.6亿美元），成为第二大对外投资国。《公报》称，2018年，中国对外直接投资涵盖国民经济的18个行业大类，其中租赁和商务服务、金融、制造、批发零售等4行业投资占比超七成，流向信息传输、科学研究和技术服务、电力生产、文化教育等领域的投资快速增长。
另一方面，联合国贸发会议《2019年世界投资报告》显示，2018年，美国跨国公司的大规模资金回流使美国对外投资出现负的净流出，导致美国未能进入全球20大对外投资经济体名单。
上述报告还显示，中国企业2018年对外直接投资同比下降部分可归因为外国的新政策。2018年，约55个国家和经济体出台了至少112项影响外国投资的政策措施。其中三分之一的措施针对外资作出了新的限制或规定，比如，针对国家安全问题，发达国家采取了一些新的措施。
中国媒体援引联合国贸发组织投资司司长詹晓宁表示，"中国企业的国际化、参与国际竞争、加强以绕过贸易壁垒为目的的出口导向型投资，并且有"一带一路"的推动，中国的对外投资仍将保持在较高水平。"
中国政府的《2018年度中国对外直接投资统计公报》显示，在存量方面，2018年末，中国对外直接投资存量达1.98万亿美元，是2002年末存量的66.3倍，在全球分国家地区的对外直接投资存量排名由第25位升至第3位，仅次于美国和荷兰。
特朗普周四说他对中国购买农产品的表现感到失望，但他没有发现的是，他看到中国在美国投资的报告时，或许也会感到失望。2019上半年，中国在世界各地的投资都在戏剧性的减少。 (12.07.2019)
欧洲各国政府越来越多的疑虑给来自远东的投资者增加了难度。在经历了2016年创纪录的对外投资之后，中国对外国公司的并购额连续第二年下降。不过，德国企业似乎仍构成例外。 (06.03.2019)
中国企业在海外并购近年来屡遭质疑，不少人批评中国投资者拿着国家补贴在竞拍时出高价排挤对手。德国Ifo经济研究所的最新报告驳斥了这一“成见”。 (08.04.2019)
中国保险业巨头安邦前董事长吴小晖，集资诈骗及以职务侵佔罪成，一审判囚18年，没收财产105亿元人民币。安邦被迅速整顿，只是中央伸手红二代商圈打贪的序幕？ (10.05.2018)