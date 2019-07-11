中国成为第二大对外投资国和海外资产净卖家

(德国之声中文网）英国《金融时报》援引金融数据提供商报道，今年迄今为止， 中国企业已同意出售约400亿美元海外资产，高于去年的320亿美元。同时，中国企业今年仅购买了350亿美元海外资产，因此成为全球资产净卖家。消息还称，中国企业今年出售的美国资产规模高达260亿美元以上，去年仅为80亿美元。

《金融时报》分析说， 从2009年起，中国一直是海外资产的净买家，2016年时中国企业的投资高峰年，中企那一年达成逾2000亿美元海外交易，同时借入高额债务。2016年和2017年，海航集团分别收购了希尔顿和德意志银行数十亿美元股份。但是，"由于在中国面临流动性紧缩，海航集团自2017年末以来已出售了至少200亿美元资产。今年早些时候，海航以14亿美元的价格将瑞士航空服务公司佳美集团(Gategroup)出售给RRJ Capital。"此外，此前由政府工作组进驻，曾连续收购海外资产的安邦保险(Anbang Insurance)已出售了其大部分海外资产，包括上周以58亿美元出售给韩国未来资产集团(Mirae Asset)一批酒店。

《金融时报》援引美国企业研究所(AEI)的常驻学者史剑道(Derek Scissors)表示，今年的并购减少以及抛售快速增加是"外汇短缺的副产品，而出现外汇短缺的部分原因是因担心失去美国市场造成的国际收支疲软"。《金融时报》指出，中国政府抑制海外收购是担心消耗美元储备。

对外投资中国第二，美国跌出前20

来自中国的投资：想说爱你不容易 爱恨交织 根据墨卡托中国研究中心的一项研究，2016年中国对欧盟直接投资总额同比增加了77%，达到350亿欧元。而德国在其中所占份额最高，为31%。最近十年来，中国已经成为欧洲大陆的一个重要投资来源国，主要投资目标是高科技领域。但是来自中国的巨额投资也引发了欧洲人的种种担忧。

来自中国的投资：想说爱你不容易 美的收购库卡 这是近年来最受关注的中资在欧收购案之一。中国家电业巨头美的集团去年斥资46亿欧元买下了德国机器人制造商库卡（Kuka），引起颇多有关高精尖敏感技术安全的顾虑。德国政府最终还是给收购计划亮了绿灯，原因是德国国家安全利益不会受到威胁。

来自中国的投资：想说爱你不容易 走进“新时代” 除了德国之外，中国在欧洲另一个重要投资对象就是英国。2016年9月，英国政府正式批准了欣克利角C核电站项目，该项目是中国广核集团和法国电力集团共同投资的。随着英国退出欧盟已成定局，北京和伦敦表示两国关系将迎来新的“黄金时代”，而中国也是英国在退欧之后希望缔结自由贸易协议的国家之一。

来自中国的投资：想说爱你不容易 比雷埃夫斯港 这是希腊最大的港口，欧洲十大集装箱码头之一，是通往亚洲、东欧和北非地区的货运枢纽。2016年，中国国企中远集团（COSCO）收购该港67%股权的计划得到了希腊议会的批准，收购总金额近3.7亿欧元，此外中远集团还计划为港口建设再投资3.5亿欧元。不过收购行动也引发了港口工人的罢工，他们担心自己因此而失去工作。

来自中国的投资：想说爱你不容易 有史以来最大宗！ 到目前为止，中国投资商在海外最大规模的并购交易就是中国化工集团收购瑞士农化和种子业巨头先正达（Syngenta）。相关并购交易预计在6月上旬就会完成。中国化工出资430亿美元，预计将购得先正达将近81%的股权。此前这家中国国有化工巨头还收购了德国特种机械制造商克劳斯玛菲（KraussMaffei）。

来自中国的投资：想说爱你不容易 东西欧兼顾 中国在欧洲的投资并不局限于西欧地区，中东欧地区也成为北京发起魅力攻势的对象。去年，总理李克强宣布成立新的基金，向该地区注资110亿美元，其中包括与捷克签署的众多合作协议。仅中国民营企业巨头华信能源，就在捷克收购了一家航空公司、一家酿酒厂、两家媒体集团和一家顶级足球俱乐部的股份。分析人士认为，中国在中东欧地区日益增加的投资规模和影响力制约了欧盟在涉华议题上采取统一的立场。

来自中国的投资：想说爱你不容易 遭遇挫败 越来越多的中国海外并购行动因为欧洲和美国提高监管门槛而宣告失败。研究统计显示，去年一共有总价值750亿欧元的30桩中资海外并购交易案因为监管部门的阻止和外汇交易限制而告吹，这其中最受瞩目的应该就是中国宏芯基金收购德国芯片制造商爱思强（Aixtron）未果的案例，而且主要失败原因是奥巴马政府的阻挠。

来自中国的投资：想说爱你不容易 担心敏感技术流失 这些“流产”的中资并购计划也反映了欧洲面对中国投资日益增长的顾虑，尤其是涉及敏感技术领域的时候。但是欧洲方面的挫折感也部分来自投资不平衡：中资在欧盟收购的规模大于欧盟在中国的收购。欧洲企业抱怨，中国在电信、医疗和物流等很多领域仍然为外国投资者设置重重障碍。 作者: 雨涵, Srinivas Mazumdaru



根据中国商务部发布的《2018年度中国对外直接投资统计公报》，在全球对外直接投资流出总额同比减少29%，连续3年下滑的背景下，中国2018年对外直接投资1430.4亿美元，同比只下降9.6%，略低于日本（1431.6亿美元），成为第二大对外投资国。《公报》称，2018年，中国对外直接投资涵盖国民经济的18个行业大类，其中租赁和商务服务、金融、制造、批发零售等4行业投资占比超七成，流向信息传输、科学研究和技术服务、电力生产、文化教育等领域的投资快速增长。

另一方面，联合国贸发会议《2019年世界投资报告》显示，2018年，美国跨国公司的大规模资金回流使美国对外投资出现负的净流出，导致美国未能进入全球20大对外投资经济体名单。

上述报告还显示，中国企业2018年对外直接投资同比下降部分可归因为外国的新政策。2018年，约55个国家和经济体出台了至少112项影响外国投资的政策措施。其中三分之一的措施针对外资作出了新的限制或规定，比如，针对国家安全问题，发达国家采取了一些新的措施。

中国媒体援引联合国贸发组织投资司司长詹晓宁表示，"中国企业的国际化、参与国际竞争、加强以绕过贸易壁垒为目的的出口导向型投资，并且有"一带一路"的推动，中国的对外投资仍将保持在较高水平。"

中国政府的《2018年度中国对外直接投资统计公报》显示，在存量方面，2018年末，中国对外直接投资存量达1.98万亿美元，是2002年末存量的66.3倍，在全球分国家地区的对外直接投资存量排名由第25位升至第3位，仅次于美国和荷兰。