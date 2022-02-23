中国成为普京的理想伙伴和经济命脉？

俄罗斯通过与中国的经济合作来弥补因制裁而损失的欧盟业务，这样的做法有多实际？对于中国而言，与俄罗斯过从甚密，又是否存在风险？
（德国之声中文网）中国会不会取代欧盟成为俄罗斯的贸易伙伴？早在乌克兰冲突爆发前，俄罗斯就开始加强对华关系，扩大与中国的贸易往来。但通过与中国的经济合作来弥补因侵略乌克兰受到制裁而损失的欧盟业务，这样的做法有多实际？对北京而言，因在地缘政治上深化与俄罗斯的联系而进一步加深与欧盟和美国的裂痕是否明智？
中国对俄罗斯的经济重要性仍不及欧盟。尤其是在能源领域：欧盟每年从俄罗斯进口2000亿立方米天然气，中国则未达400亿立方米。
可扩展的贸易伙伴关系
与欧盟的业务相比，俄中之间的服务和商品交易较少。去年的俄中贸易虽然急剧增长，但约1500亿欧元的贸易额仍无法与俄国和欧盟的货物进出口相提并论。根据德国经济研究所（iwd）信息服务部的计算，即使是在新冠疫情爆发的2020年，俄罗斯和欧盟的贸易额仍有近1750亿欧元。俄罗斯兼并克里米亚半岛前，2013年双边贸易接近3500亿欧元。自克里米亚被并吞至今，欧盟制裁、新冠疫情以及当时较低的油价造成了双边贸易的急剧下降。
科隆大学国际政治学者耶格尔（Thomas Jäger）分析，俄罗斯要以中国来取代欧盟在贸易上的重要性还需要许多年："短期内并不现实。中期来看，俄罗斯已经转向中国，尤其是在能源供应方面。但这必须付出代价，那就是中国会要求以较低的价格进口俄罗斯天然气。"
换句话说，北京很乐意购买更便宜的俄罗斯天然气，但当然也可以和过去一样，从卡塔尔、印尼或马来西亚购买较贵的液化天然气（LNG）。
缺乏管道设施
迄今只有一条天然气管道连通中国与西伯利亚天然气田，即西伯利亚电力管道。据俄罗斯天然气公司的数据，这条约2200公里长的管道，2021年输送约110亿立方米的天然气，不到每年最大容量380亿立方米的三分之一。俄罗斯和德国之间的北溪1号管道在设立的10年间，每年的运输量为550亿立方米。如今被德国政府暂停的北溪2号管道也能达到相同运输量。根据能源公司BP的统计，在经济较疲软的2020年，欧洲国家加上土耳其共向俄罗斯采购约1680亿立方米天然气。
耶格尔指出，俄罗斯对华出口天然气要达到可与欧盟相比的水平需要几十年。
这名政治学家认为，尽管双方都将他们的关系视为"世界权力再分配"的战略伙伴关系，但更像是一种便利的伙伴关系。他在接受德国之声采访时表示："俄罗斯和中国都将双边关系描述为战略关系。但是这并非亲切的关系。它是抗衡美国的便利伙伴关系，双方都试图在这种关系中非常冷静地追求自身利益。"
政治风险咨询公司欧亚集团总裁布蓝默（Ian Bremmer）认为，在与美国的对决中，北京确实将莫斯科视为盟友。他在近期的一份评估报告中指出，如果事态进一步升级，美欧扩大对俄罗斯的制裁，中国政府可能会进行干预，提供与莫斯科更多的经济和技术整合，此举将大幅加深美国两个最重要对手之间的关系。
北京的困境
德国墨卡托中国研究中心（MERICS）则在最新分析报告中点出北京的困境："中国政府可能会继续试图摆平这个难题，避免在措辞谨慎的外交信息中批评莫斯科，并同意俄罗斯的立场（并且可能在背后帮助俄罗斯减轻西方制裁的后果）。" 与此同时，北京也会努力避免进一步损害与欧盟和美国的关系，随着局势的升级，这将变得越发困难。
MERICS分析师勒加德（Helena Legarda ）分析写道："如今战争爆发，维持对北京极为重要的中俄关系，同时不使与西方的关系进一步恶化，要在这两者之间做出平衡变得更为困难。"
"对中国领导层而言，这不仅仅关乎乌克兰的未来。这也关系到中国有何全球野心，以及它-在当前与长期-如何定位同西方和俄罗斯的关系。"
在科隆大学政治学者耶格尔看来，很明显中国虽然将俄罗斯看作是中国产品的重要顾客以及能源供应方，但中国领导人仍然对俄罗斯保持警惕。"现在俄罗斯几乎所有军事力量剑指的是西方。但北京当然也意识到俄罗斯的狠辣无情。"
值得关注的是，据彭博社周六报道，中国部分国有银行因担心受到西方制裁波及，正限制对采购俄罗斯商品的企业融资。
报道指出，虽然俄罗斯入侵乌克兰，至少两家中国最大的国有银行中国工商银行及中国银行已经对与俄罗斯相关的贸易融资实行限制。彭博社引述消息人士称，这是担忧融资可能被视为支持莫斯科的侵略行为，进而受到美国及其盟国制裁。报道还说，相关举措可能只是暂时的。
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据俄罗斯媒体报道，俄军已经攻占了乌克兰东南部城市梅利托波尔。其他乌克兰城市的军事目标也在遭受俄军火炮与巡航导弹的轰击，其中包括首都基辅。与此同时，俄乌双方也都释放出了谈判的讯号，但是围绕谈判地点尚有分歧。