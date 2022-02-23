中国成为普京的理想伙伴和经济命脉？

（德国之声中文网）中国会不会取代欧盟成为俄罗斯的贸易伙伴？早在乌克兰冲突爆发前，俄罗斯就开始加强对华关系，扩大与中国的贸易往来。但通过与中国的经济合作来弥补因侵略乌克兰受到制裁而损失的欧盟业务，这样的做法有多实际？对北京而言，因在地缘政治上深化与俄罗斯的联系而进一步加深与欧盟和美国的裂痕是否明智？

中国对俄罗斯的经济重要性仍不及欧盟。尤其是在能源领域：欧盟每年从俄罗斯进口2000亿立方米天然气，中国则未达400亿立方米。

可扩展的贸易伙伴关系

与欧盟的业务相比，俄中之间的服务和商品交易较少。去年的俄中贸易虽然急剧增长，但约1500亿欧元的贸易额仍无法与俄国和欧盟的货物进出口相提并论。根据德国经济研究所（iwd）信息服务部的计算，即使是在新冠疫情爆发的2020年，俄罗斯和欧盟的贸易额仍有近1750亿欧元。俄罗斯兼并克里米亚半岛前，2013年双边贸易接近3500亿欧元。自克里米亚被并吞至今，欧盟制裁、新冠疫情以及当时较低的油价造成了双边贸易的急剧下降。

科隆大学国际政治学者耶格尔（Thomas Jäger）分析，俄罗斯要以中国来取代欧盟在贸易上的重要性还需要许多年："短期内并不现实。中期来看，俄罗斯已经转向中国，尤其是在能源供应方面。但这必须付出代价，那就是中国会要求以较低的价格进口俄罗斯天然气。"

换句话说，北京很乐意购买更便宜的俄罗斯天然气，但当然也可以和过去一样，从卡塔尔、印尼或马来西亚购买较贵的液化天然气（LNG）。

西伯利亚建设天然气管道

缺乏管道设施

迄今只有一条天然气管道连通中国与西伯利亚天然气田，即西伯利亚电力管道。据俄罗斯天然气公司的数据，这条约2200公里长的管道，2021年输送约110亿立方米的天然气，不到每年最大容量380亿立方米的三分之一。俄罗斯和德国之间的北溪1号管道在设立的10年间，每年的运输量为550亿立方米。如今被德国政府暂停的北溪2号管道也能达到相同运输量。根据能源公司BP的统计，在经济较疲软的2020年，欧洲国家加上土耳其共向俄罗斯采购约1680亿立方米天然气。

耶格尔指出，俄罗斯对华出口天然气要达到可与欧盟相比的水平需要几十年。

这名政治学家认为，尽管双方都将他们的关系视为"世界权力再分配"的战略伙伴关系，但更像是一种便利的伙伴关系。他在接受德国之声采访时表示："俄罗斯和中国都将双边关系描述为战略关系。但是这并非亲切的关系。它是抗衡美国的便利伙伴关系，双方都试图在这种关系中非常冷静地追求自身利益。"

政治风险咨询公司欧亚集团总裁布蓝默（Ian Bremmer）认为，在与美国的对决中，北京确实将莫斯科视为盟友。他在近期的一份评估报告中指出，如果事态进一步升级，美欧扩大对俄罗斯的制裁，中国政府可能会进行干预，提供与莫斯科更多的经济和技术整合，此举将大幅加深美国两个最重要对手之间的关系。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ SWIFT银行交易系统 切断俄罗斯与SWIFT金融转账系统的联系，将是欧美对俄所能采取的最强硬的金融制裁步骤之一。总部位于比利时的SWIFT（环球银行金融电信协会）与万余家银行联网，全球半数主要的跨境转帐都通过其传递数据。若与之脱钩，俄罗斯的国际金融交易，包括占该国总收入40%以上的油气出口收益将被切断，其经济会立即受到长期的影响。美国以往曾说服SWIFT对伊朗实施过这一制裁。但这一制裁也会对美国及其盟友的经济造成伤害。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 曾错过时机？ 2014年俄罗斯出兵吞并克里米亚半岛时(图)，美国及其欧洲盟国曾考虑过动用SWIFT这一制裁工具。俄罗斯当时称，如果被逐出该金融交易系统，将视之为对俄宣战。西方国家随后搁置了这一方案，后来被批评反应过于软弱。俄罗斯此后曾试图建立自己的跨境金融交易系统，但成果有限。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 冻结美元结算 美国本身就掌握着对抗普京最有力的金融武器之一——断绝俄罗斯获取美元的途径。所有以美元进行的交易最终都通过美联储或美国金融机构进行结算。就是说外国银行必须通过美国金融系统完成美元交易。美国曾对违反对伊朗、苏丹等国制裁的金融机构进行处罚、禁止其美元结算。与其它金融手段不同的是，美国可单独祭出这一制裁。拜登曾暗示这是制裁俄罗斯的选项之一。无法以美元结算，俄罗斯的企业和个人进行最常规的交易时都会受到阻碍，比如发工资或买东西。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 出口禁令 白宫还证实在考虑实施出口管制，阻止俄罗斯获取用于飞机和智能手机的高科技产品，以及其它现代化设备所需的软件和电子装备。因为美国的软件、技术和设备在全球占据主导地位，这意味着俄罗斯获得集成电路和含有集成电路的产品的可能将受到严重限制。这可能涉及飞机航空电子设备、机床、智能手机、游戏机、平板电脑和电视，甚至国防工业。受到美国出口禁令制裁的国家包括古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 禁购国债 去年，拜登政府已经禁止美国金融机构直接向国有机构购买俄罗斯政府债券，以限制俄罗斯的借贷能力。但这一措施并不针对二级市场，因此有可能成为制裁的下一步。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 北溪二号输气管道 美国多年来一直反对从俄罗斯向德国输送天然气的北溪二号线工程，认为这有助于俄罗斯利用对天然气供应的控制权来达到其在欧洲的政治目的。共和党人希望立即制裁管道的运营方，民主党人则主张在俄罗斯入侵乌克兰的情况下出手。为避免与盟友德国冲突，拜登政府上台后暂停了前任政府的制裁。德国则表示，若俄罗斯入侵乌克兰，北溪二号的运营前景将被“放到桌面上”讨论。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 普京女友？朋友圈？ 美国惯用的一种制裁手法是制裁相关领导人、亲信圈子成员、他们的家人以及军队和文职官员。普京及其亲信和家人、俄罗斯的银行和有权势的财阀富豪都有可能遇到这一命运。共和党议员提出的一项法案，主张于俄罗斯对乌克兰采取进一步军事行动之前就实施制裁。这些众议员还敦促考虑针对俄罗斯上层人士的制裁，包括普京的家人，以及一名据称与普京有绯闻的女性——2004年奥运体操金牌得主军阿丽娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。



北京的困境

德国墨卡托中国研究中心（MERICS）则在最新分析报告中点出北京的困境："中国政府可能会继续试图摆平这个难题，避免在措辞谨慎的外交信息中批评莫斯科，并同意俄罗斯的立场（并且可能在背后帮助俄罗斯减轻西方制裁的后果）。" 与此同时，北京也会努力避免进一步损害与欧盟和美国的关系，随着局势的升级，这将变得越发困难。

MERICS分析师勒加德（Helena Legarda ）分析写道："如今战争爆发，维持对北京极为重要的中俄关系，同时不使与西方的关系进一步恶化，要在这两者之间做出平衡变得更为困难。"

"对中国领导层而言，这不仅仅关乎乌克兰的未来。这也关系到中国有何全球野心，以及它-在当前与长期-如何定位同西方和俄罗斯的关系。"

在科隆大学政治学者耶格尔看来，很明显中国虽然将俄罗斯看作是中国产品的重要顾客以及能源供应方，但中国领导人仍然对俄罗斯保持警惕。"现在俄罗斯几乎所有军事力量剑指的是西方。但北京当然也意识到俄罗斯的狠辣无情。"

值得关注的是，据彭博社周六报道，中国部分国有银行因担心受到西方制裁波及，正限制对采购俄罗斯商品的企业融资。

报道指出，虽然俄罗斯入侵乌克兰，至少两家中国最大的国有银行中国工商银行及中国银行已经对与俄罗斯相关的贸易融资实行限制。彭博社引述消息人士称，这是担忧融资可能被视为支持莫斯科的侵略行为，进而受到美国及其盟国制裁。报道还说，相关举措可能只是暂时的。

观看视频 01:42 SWIFT制裁为何被称为“经济核武器”?

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