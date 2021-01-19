中国成为德国第二大出口市场

（德国之声中文网）中国市场对德国出口商来说，越来越具吸引力。德国工商大会周二（1月19日）发布的2020年度评估报告显示，中国已经取代法国，成为德国的第二大出口市场。专家们普遍认为，今后数年内，中国作为第二大德国出口市场的地位将不会受到挑战。目前，美国仍是德国第一大出口市场。

尽管受疫情影响，德国2020年仍向美国出口了价值1030亿欧元的产品，对华出口则为950亿欧元，出口总额基本同疫情前的2019年持平。对法国的出口总额为910亿欧元。

去年年初，尽管新冠疫情最先在中国城市武汉爆发，但由于中国采取了强硬措施，使得疫情很快得到控制。因此，相较于其他国家，中国经济最先得以复苏，同时也使中国企业的国际市场份额得以进一步扩大。在全球主要经济体当中，只有中国经济实现了明显的增长。

今年年初，德国工商大会对大约一万多家企业进行了问卷调查。大约30%的受访企业相信出口业务会进一步好转，大约22%的企业则认为出口业务有所回落。尤其是制药、化工、电子和机械制造行业对出口业务的前景非常乐观。相比之下，去年秋季进行的问卷调查中，只有26%的企业对出口前景持乐观态度，30%的受访企业则持悲观态度。企业的投资意愿有所提升，但总体仍处于较低水准。

德国工商大会相信，2021年，德国出口业将实现6%的增长。受疫情严重影响的2020年，德国出口总体下滑了近10%。

达扬/凝炼/(路透社)



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