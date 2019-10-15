中国成“专利申请驱动力” 数量全球第一

（德国之声中文网）该组织周三（10月16日）称，包括中国专利局收到的来自境外创新者和公司寻求保护的知识产权申请，2018年，中国的专利申请数量比2017年增加11.6%。

世界知识产权组织报告称，美国以大距离位居第二，专利申请数量近60万件，同比减少1.6%，为10年来首次下滑。

全球范围，专利申请共330万件、商标申请1430万件、工业品外观设计申请130万件，其中三分之二强来自亚洲。中国在所有这3个领域均位居首位，其专利申请数量相当于后面10大排名国的申请数量总和，其中包括日本（第三位）、韩国（第四位）和欧洲（第五位）。

世界知识产权组织总干事高锐（Francis Gurry）强调指出，亚洲日益成为知识产权申请的全球动力，其中，印度"有令人印象深刻的增加"。他在新闻会上表示，"中国已成为驱动力；来自中国或去往中国的专利申请的数量、中国国家知识产权局受理的专利申请的确极不寻常。"

中美两国正陷入一场贸易战。华盛顿敦促北京改进对美国知识产权的保护、停止网络偷窃行为和强迫性知识转让、终止工业补贴、增加美国企业准入广泛封闭的中国市场的权利。

美国商务部长姆努钦本周一称，若不能在12月15日前达成一项贸易交易，则势将对中国商品征收新一轮惩罚性关税。不过他补充说，他预期，双方将达成相关协议。

在被问及中国是否在尊重知识产权问题上遵守游戏规则时，高瑞总干事未置可否，只表示，这两个世界最大经济体一直在深入协商。他指出，在向海外提交本国企业或个人专利申请保护方面，美国继续保持世界领先地位。去年，美国向海外申请专利数量约23万件，成为市场扩张的一个信号；中国向外专利申请为6.64万件。

凝炼/洪沙（路透社）