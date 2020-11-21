 中国想进CPTPP 日本首相直言「困难」 | 经济纵横 | DW | 04.01.2021

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经济纵横

中国想进CPTPP 日本首相直言「困难」

习近平曾表态中方将积极考虑加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP），但日本首相菅义伟直言「恐怕很困难」。专家告诉德国之声，中国的表态宣示意味较重，不太可能实际行动。

Bildkombo Japan | Premier Yoshihide Suga | China Präsident Xi Jinping

日本首相菅义伟认为，以中国现行政经体制，若要加入CPTPP十分困难

(德国之声中文网) 日本产经新闻1月3日报导，日本首相菅义伟在接受知名评论家樱井良子专访时说，以中国现行政治与经济体制，想加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）恐怕很困难。

中国表态有意加入CPTPP，但加入CPTPP需要得到所有成员国的一致同意，加上今年轮到日本担任轮值主席国，日本拥有一定的影响力。

2021年1月3日，知名主持人樱井良子询问日本首相菅义伟，中国国家主席习近平去年表态有意加入CPTPP，这很危险，经济力是中国建立霸权的最大武器，中国会将这武器充分运用于RCEP，将来或许也会在CPTPP运用这武器。

对此，菅义伟回应道，CPTPP的规定要求成员国必须具有非常高水准的市场开放，所以这对中国而言，门槛相当高，以中国现行的政治和经济体制很难参加。他也表示日本将审慎因应中国想加入CPTPP一事。

樱井良子也提及，日本期待美国加入CPTPP，但是美国已经脱离，再加上去年11月日本、中国、韩国、东南亚国家协会（ASEAN）等国签署的区域全面经济伙伴协定（RCEP），日本希望印度加入，但印度未参加。日本因此成为CPTPP和RCEP两大经济组织的大国。

对此，菅义伟表示直到最后关头，日本仍会努力劝说印度加入。他说RCEP展现欢迎印度加入的态度，欢迎印度随时加入。这并非易事，但他一直很希望印度加入，因此会持续努力劝印度加入。

China Präsident Xi Jinping

2020年11月19日，习近平在APEC演说称中方「积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定」。

DW.COM

中国外长王毅在接受官方媒体采访时谴责特朗普政府遏制中国、挑起新冷战的做法，认为这给全世界带来了危害。他同时希望拜登领衔的新一届政府“重拾理性、重开对话”，强调中国“从不干涉美国内政”，“美方也应当尊重中国人民选择的社会制度和发展道路”。

拜登在他就职倒数23天之际，听取国安跟外交专家简报，他在活动中发表演说，表示美国与盟友要组成联盟对抗中国在贸易丶技术与人权等方面的侵权行为。

近期最大的经济新闻，莫过于东盟10国与中日韩澳新5国签署的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。德国之声客座评论员邓聿文指出，考虑目前全球多边主义正失去优势以及增长正处于放缓阶段，RCEP的签署具有重大的地缘经济意义，对中共还具有重要的地缘政治价值。

特朗普大概率败选后，习近平采取了反守为攻的态势。先是和多国缔结了世界上最大的自由贸易协定，然后又在最新的APEC会议上以多边主义先锋的姿态示人。

加入CPTPP违背中国基本国策

2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署，中国国家主席习近平在11月20日的亚太经合会(APEC)第二十七次领导人非正式会议致辞时表示:「我们要继续推进区域经济一体化，早日建成亚太自由贸易区。中方欢迎区域全面经济伙伴关系协定完成签署，也将积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。」

中华经济研究院WTO与RTA中心副执行长李淳告诉德国之声，他认为习近平是基于RCEP协议在APEC峰会之前签署完成的时空背景下做出的表态，意在凸显中国有意成为亚太区域整合一个重要的推动者，也愿意尝试任何有益于亚太区任何发展的可能性，包含考虑加入CPTPP。

李淳解释，中国在2014年利用北京APEC峰会的阶段通过北京路径图，也将RCEP、TPP列为达成「亚太自由贸易区」(FTAAP)的两大重要支柱，「但当时中国虽有在RCEP内但是没签署、又不在当时的TPP内，相对是没有具体做为。」李淳说，2020年中国签署RCEP协议，等于是两个支柱中完成一个，中国因此公开表达参加CPTPP，也就是往下一个支柱前进的企图。

然而李淳认为，中国要加入CPTPP的表态偏向政治语言，「实践上看起来几率非常低」。他说，主要原因是CPTPP对于会员国的经济体制设有门槛，而中国不太可能愿意配合:「最常举的例子就是CPTPP的电子商务专章，原则上要各国开放消费者使用他所希望使用的应用程序...光是这一条就跟中国基本国策有很大落差。」

他说，习近平在2013或2014年就曾说过，不打好互联网这一战会动摇共产党统治基础，这表示中国很在意网际网路开放问题，想要维持高度监管。因此，他认为即便是领袖有意愿加入CPTPP也不太可能实现。李淳说:「领袖的政治意愿当然重要，但是里面条款若跟国家本身想要推动的方向有重大落差的话，就会沦为话语上的政治宣示而已。」

各界期待拜登重返CPTPP

外界担忧，即便中国不愿意配合CPTPP条款，CPTPP会员国可能为了让中国加入，修改条款或给予例外弹性，李淳却认为这个可能性不大。他说:「日本首相最近的发言显示，至少日本无意降低标准来迎接中国加入。另外还有变数是大家期待拜登领导的美国会严肃考虑重返CPTPP。」

他补充说，虽然拜登本身语带保留，但最近美国华府的主要智库不论立场为何，都不约而同指出拜登重返CPTPP是拜登在亚太地区重返领导地位和所谓追求多边主义非常重要的一步，所以美国加入的可能性与展望是强烈的。他说: 「这也意味CPTPP更不可能为了迎接中国降低标准。因为一旦降低标准对美国来说这个协定的价值就下降了。」

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