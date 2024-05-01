中国惠台出新招 是利多还是陷阱？

17位国民党台湾立委上週出访中国，在北京会晤中国全国政协主席王沪宁等官员，随后中方释出一系列“惠台”措施。国民党称此行“成果丰硕”，但台湾内部不乏对中方“操作分化”的质疑声浪。台湾专家和民众怎么看？

（德国之声中文网）继台湾前总统马英九4月上旬再度造访中国，国民党立委傅崐萁等人月底紧跟其“登陆”脚步。相较于马英九会晤了中国国家主席习近平，这次国民党访团见到的最高层级官员是全国政协主席王沪宁，此外也跟中国文旅部、海关总署官员见面，并获得了相对具体的“成果”。

週二（4月29日），国民党在记者会上将此行定调为“两岸破冰和平之旅”，并主张台湾“广大民意”希望的是“两岸全面恢复交流”，因此国民党“勇于承担民意”。部分具官方背景的中国媒体也有类似论调，称“大陆方面率先释出善意，为台湾旅游业者送来‘及时雨’”。

4月10日，台湾前总统马英九与中国国家主席习近平在北京会晤，继2015年之后，再一次举办“马习会”。 图像来源: TVBS/AP/picture alliance

台湾淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳告诉DW，从往例看来，由王沪宁接待国民党一行人“算是比较高规格”。透过这场会面，中方希望传达的信号是“倾听所谓的台湾新民意”；至于文旅部和海关总署，分别涉及两岸交流和农渔产品开放等事项，这些是北京政府“操之在己”的领域，欲藉此展现向台湾释出了“善意”。

张五岳认为，国民党访团事实上难以改变两岸执政者之间缺乏“政治互信”的情况，但可能有助于北京对台政策“减压”、让北京找到“台阶”下，而这对台湾“不全然是不利的”。

不过，台湾非政府倡议组织“经济民主连合”智库召集人赖中强向DW表示，中国的说词只是“藉口”，实际目的是“把经济当作武器”，用经济利益“胁迫台湾人向中国屈服”。

赖中强说：“如果两边的政府交涉，或者是决定就某些经贸事项扩大开放，不见得是坏事。但是，台湾政府不能够陷入中国所设定的统战模式的开放……这其实是在分化台湾。”

专家：有前提的开放是意在分化

中国这一波对台“利多”，一方面是部分恢复两岸观光旅游，另一方面则是部分开放台湾农渔产品输入；值得注意的是，这些措施大都设下了前提。

根据中国海关总署公告，他们与国民党是在“九二共识”与“反台独”的基础上加强沟通，未来将“在科学评估的基础上”，依法批准“符合大陆检疫要求”的台湾文旦柚等农渔产品输入。

中国文旅部则表示将“率先恢复福建居民到马祖旅游”，并且“在平潭到台湾的海上客运直航复航后”，也会开放福建团客赴台观光。除此之外，福建省还公布了新一批的13条“惠台”措施，其中也包含对马祖民众赴福州的交通、住宿等优惠。

台湾人是否愿意去中国大陆发展? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

赖中强直言，中国这波对台措施实质上是“经济胁迫”，“哪一个县市听中国的话，就给多一点；哪个县市不听中国的话，就给少一点”。他也反对台湾接受“恢复平潭直航”为开放福建团客的条件。他指出，平潭是“一国两制”的实验区，中方欲以此为样板，迫使台湾接受“一国两制”；台湾若顺应中方要求，形同“在对方所设的局里面，一步一步进入陷阱”。

此外，过去中国以台湾农产品有介壳虫或农药残留等理由，片面停止输入台湾产品。赖中强表示：“这次中国的反应真正证明的是，只要介壳虫读得懂‘九二共识’，介壳虫认为自己是‘炎黄子孙’，只要愿意去拜‘一个中国’，去参加统战团，那中国就会给你糖吃。”

张五岳则分析道，在北京政府看来，他们跟国民党之间有“政治互信”，但面对5月20日即将上任的民进党新政府仍没有共识；由于“互信”基础存在差异，中国于是对台湾采取“软硬两手兼施”的策略，特别是制造出“差别待遇”，对国民党展现“主动积极跟善意”，“哪怕这些所谓的主动积极跟善意，基本上都是属于比较渐进的、可控的，而不是大开大合的一步到位”。

张五岳表示：“北京意图去分隔蓝绿、意图分化台湾的执政跟在野、意图分化台湾的政府跟大多数的民众。这种策略能不能成功，取决于台湾民众的客观认知跟投票行为的决定。”

中方这次仅开放福建居民赴马祖，未开放前往金门，此举被认为跟3月的“金门翻船案”有关。此外，福建海警29日在金门附近海域“依法常态化执法巡查”，也被视为中国对台的“软硬两手策略”之一。图为3月台湾海巡在金门海域展开救援工作。 图像来源: Taiwan Coast Guard/Handout/REUTERS

中国“惠台”措施效益多大？

在这波开放措施之中，距离中国比距台湾更近的台湾离岛马祖，再度成为关注焦点。部分马祖当地人乐见上述政策，但这实际能创造多少观光效益，许多人仍抱持谨慎态度。

马祖南竿岛一位民宿业者向DW表示，中国开放旅客到马祖旅游，“是很令人开心的事情……我喜欢两岸有交流，民间经济也比较活络”；但她也说，中国游客恐怕“更想去101”。国民党籍的连江县议员陈贻斌也认为，马祖过去对中国游客的吸引力就不大，经常只是作为前往台湾的中转站。

民进党连江县党部执行长李哲宇则告诉DW：“基于平等互惠尊重的前提下，其实两岸的正当交流不管是经济或文化上的往来，我们都乐观其成。”不过，他也担忧马祖未来过度依赖陆客观光经济，在中国随时可能片面中断的情况下，恐怕对当地冲击巨大。

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面对中国政府设下前提、对台湾“出招”，民进党政府的回应主要聚焦于两岸是否“对等”的交流与开放。台湾交通部长王国材说，乐见中国“抛出善意也付出行动”；事实上，台湾方面也在“释出善意中”，例如3月到5月已有数千团台湾团客登记到中国旅行，“就等对岸做出对等回应”。陆委会则表示，团客赴台被设下条件，“相关安排既不符合对等开放原则，也不是观光旅运的常态”。

赖中强指出，中国若真希望与台湾讨论观光旅游与农产品开放，应依循既有的协议机制，而非“用胁迫方式逼台湾政府就范”。

张五岳则认为，台湾政府仍有必要一定程度地向中国开放，在做好管控的前提下主动释出开放的善意；如此一来，有助于强化台湾内部朝野共识，并让国际社会更支持台湾的务实弹性，同时也弱化北京进一步对台施压的正当性跟合理性。“如果大家所采取的都是0跟1之间，全然开放跟全然管制之间（的选择），那两岸之间的僵持，必然还是延续。”

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