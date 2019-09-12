中国情报机关监控在德香港示威者

(德国之声中文网) 德国政府是在回复德国联邦议会绿党党团的质询时公布上述消息的。绿党在质询函中问道："德国政府或者联邦机关是否知晓中国在德机构正在试图对德国的集会自由、言论自由以及集会示威者的人身权利施加影响？"回函称，德国政府对于中国当局试图施加影响力的行为"知情"。

德国政府进一步指出，在德中国官方机构、尤其是中国情报机关的一大工作重点就是"监视、反对那些被中共当局认为会挑战其执政权力、威胁国家统一的运动"。负责应对中方这类行为的则应该是德国各州的职责，而非联邦层面的事务。

绿党人权事务发言人鲍泽(Margarete Bause)在接受《南德意志报》采访时呼吁，德国政府必须采取应对措施。"在我们国家致力于抗击专制政权的人，应该得到安全机关的保护。"鲍泽强调，德国联邦宪法保护局承担有在国内防范间谍的职责，"德国政府必须有效地利用这一工具"。她还认为，针对流亡在德国或者生活在德国的中国反对派人士进行政治谍报行为，这种行径必须要面临相应的后果，"包括把那些对我国进行渗透、对这里的居民进行威胁的人驱逐出境。"

绿党党团主席格林-埃卡特(Katrin Göring-Eckardt)也对《南德意志报》指出，德国政府已经很坦诚地承认，众多在德国的示威者经常受到阻碍。"不论他们是德国人还是西藏人、维吾尔人，抑或是香港人：北京的长臂已经通过其情报机关渗透入了我们的法治国家，伸向了这些示威者，对他们构成了威胁。"

中国在德政治影响力剧增

不久前，联系《法兰克福汇报》、《南德意志报》等德国主流报纸刊登支持香港民主运动政治广告的在德香港人林先生，就在接受德国之声采访时透露，他在今年6月去法兰克福参加一场声援香港的示威时，就被一些来自中国内地的华人近距离拍摄了照片，"感觉有些奇怪"。

而在8月中旬，在汉堡的支持香港民主示威活动，也受到了亲北京的华人干扰。后者高唱中国国歌，并且近距离拍摄示威者照片，还威胁要把这些照片交给中国领事馆。

2018年春天，德国墨卡托中国研究中心与柏林全球公共政策研究所就曾经联合发布一份调研报告，指出中国在德国以及欧洲的政治影响力正在上升，涉及政界、商界、媒体、学术界以及公民社会。报告称，中国在各个领域都非常活跃，"目的是改善世界对中国政治和经济体制的认同度，并将这一体制定位于可以与自由民主体制相抗衡的选项。"而试图抵御这种影响力的行为，则会受到北京的压力。

就在不久前，联邦议会数字化议程委员会的访华行程就遭到了中国方面的取消，原因是长年关注中国人权问题的绿党议员鲍泽也在代表团名单上。