中国悄悄“拿捏”塔利班指掌下的阿富汗

昨天（1月30日），阿富汗驻华大使卡里米向中国国家主席习近平递交国书。法新社指出，中国对阿富汗互派大使但又不正式承认的做法让中国政府既能维持关系，又不与世界其它国家决裂。
（德国之声中文网）阿富汗塔利班政权被视为“国际弃儿”，但是中国却在不断加强与阿富汗的外交、经济联系，喀布尔政府也乐于获得北京的关注。
中阿官员间的高层会晤、新的矿产交易以及两国间交通路线的升级都得到塔利班政府官员的支持。
分析人士和很多外交官都表示，虽然北京方面有意淡化这些不断增长的联系的形式，但中国正在稳步增加对阿富汗的投资和作为，这种关系可能对双方都有利。
法国战略研究基金会（Foundation for Strategic Research）的研究员尼凯（Valerie Niquet）在接受法新社采访时表示：“阿富汗是一个充满挑战的地区，但中国人的特点是去别人没有去过的地方，并试图在那里获得优势。” 她说：“阿富汗人在各方面都需要帮助，中国人正向他们伸出援手。”
去年9月13日，中国新任驻阿富汗大使赵星向阿富汗临时政府代理总理阿洪德（Mohammad Hasan Akhund）递交国书。昨天（1月30日），塔利班政府驻华大使卡里米（Bilal Karimi）同数十名其它国家的大使一起向中国国家主席习近平递交了国书。
今天中国外交部发言人汪文斌表示：“中方始终认为阿富汗不应被排除在国际社会之外，同时我们期待阿富汗方面进一步回应国际社会的期待，构建开放包容的政治架构，实行温和稳健的内外政策，坚决打击各类恐怖势力，同世界各国特别是周边国家友好相处，早日融入国际社会的大家庭。相信随着各方关切得到更有力的回应，对阿富汗政府的外交承认将是一个水到渠成的事情。”
去年12月，联合国安理会通过了一项决议，呼吁任命一名阿富汗特使，喀布尔以“没有必要”为由拒绝接受。中国和俄罗斯在投票中均投下弃权票。
国际社会对阿富汗的期望包括允许女童和妇女接受教育、让她们参加工作、建立更具包容性的政府以及加强对少数民族的保护。
中国的做法——互派大使而不正式承认——这让中国政府既能维持关系，又不与世界其它国家决裂。
法国战略研究基金会研究员尼凯说：“从根本上说，中国并不关心妇女的权利。如果中国的利益在于拉近与塔利班政权的关系，它就不会强加任何条件。”
反过来，塔利班当局对中国与阿富汗接壤的新疆地区穆斯林维吾尔人遭受的虐待和人权侵害现象也只字不提。
中国在阿富汗获得的回报还包括阿富汗国内蕴含丰富且尚未开发的矿产资源以及为中国商品打开的阿富汗国内市场。
阿富汗卡尔丹大学（Kardan University）政治学助理教授巴兹万（Jalal Bazwan）对法新社表示：“包括铜、锂、稀土在内的阿富汗丰富的自然资源对中国而言具有巨大的经济潜力。”
去年12月，新上任不久的阿富汗驻华大使卡里米立即同中冶集团就梅斯·艾纳克(Mes Aynak)铜矿进行商谈。梅斯·艾纳克铜矿是世界第二大铜矿，距离阿富汗首都喀布尔约40公里。
中冶集团于2008年获得了梅斯·艾纳克铜矿的开采权，但该项目因战争和不安全局势而陷入瘫痪，当地发现的佛教考古遗址也让铜矿的开采变得更为复杂。
中国对阿富汗铜矿渴求的同时，也对该国蕴含的石油表现出兴趣。去年1月，新疆中亚石油天然气有限公司与阿富汗签署了一项价值5.4亿美元的开发协议，在阿富汗北部阿姆河盆地开发油气田。
此外阿富汗当局还宣布，中国企业计划在阿富汗投资5亿美元发展太阳能。
阿富汗公共工程部发言人哈克沙纳斯（Ashraf Haqshanas）说，将建成一条长达300公里的公路连接阿富汗巴达赫尚省和中国边境。
中阿边境长度仅有76公里，但这条新的通道将极大地促进贸易。目前每年两国贸易额为15亿美元。
尽管中国慷慨大方，但投资的安全性对中国来说仍然至关重要。
2022年12月，喀布尔一家深受中国公民欢迎的酒店遭到极端组织“伊斯兰国”的袭击。中国外交部表示，总共有5名中国公民在这场袭击案件中受伤。北京方面敦促塔利班当局加强安全维护。
1996年到2001年塔利班首次掌权期间，他们曾收留了数百名来自中国的维吾尔族激进分子。美国曾将其中22人关押在关塔那摩监狱多年。中国政府对来自该组织的任何新威胁都十分警惕。
阿富汗卡尔丹大学政治学助理教授巴兹万说：“曾有报道称，2021年一些维吾尔激进分子被强迫离开中阿边境地区。”
他说：“塔利班已向中国保证，他们将阻止阿富汗领土被用于针对中国的恐怖袭击。”不过巴基斯坦简称喀布尔方面并未履行这一承诺。
不过作为两国和解的一部分，北京通过提供人道主义援助来展示其“软实力”。去年10月，阿富汗赫拉特省连续发生多次6级以上地震，造成超过4000人死伤，大量房屋被毁。中国送去了数批次的人道主义援助。
喀布尔城里甚至还有一个不起眼的“唐人街”，由两栋八层楼建筑组成，出售廉价的中国产品。
大楼顶部可以看到写有“一带一路”的巨大标语牌。
巴兹万说：“阿富汗在‘一带一路’沿线的战略地位使其成为具有吸引力的合作伙伴。”
（法新社）
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