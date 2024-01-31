中国悄悄“拿捏”塔利班指掌下的阿富汗

（德国之声中文网）阿富汗塔利班政权被视为“国际弃儿”，但是中国却在不断加强与阿富汗的外交、经济联系，喀布尔政府也乐于获得北京的关注。

中阿官员间的高层会晤、新的矿产交易以及两国间交通路线的升级都得到塔利班政府官员的支持。

分析人士和很多外交官都表示，虽然北京方面有意淡化这些不断增长的联系的形式，但中国正在稳步增加对阿富汗的投资和作为，这种关系可能对双方都有利。

法国战略研究基金会（Foundation for Strategic Research）的研究员尼凯（Valerie Niquet）在接受法新社采访时表示：“阿富汗是一个充满挑战的地区，但中国人的特点是去别人没有去过的地方，并试图在那里获得优势。” 她说：“阿富汗人在各方面都需要帮助，中国人正向他们伸出援手。”

中国与阿富汗互派大使

去年9月13日，中国新任驻阿富汗大使赵星向阿富汗临时政府代理总理阿洪德（Mohammad Hasan Akhund）递交国书。昨天（1月30日），塔利班政府驻华大使卡里米（Bilal Karimi）同数十名其它国家的大使一起向中国国家主席习近平递交了国书。

今天中国外交部发言人汪文斌表示：“中方始终认为阿富汗不应被排除在国际社会之外，同时我们期待阿富汗方面进一步回应国际社会的期待，构建开放包容的政治架构，实行温和稳健的内外政策，坚决打击各类恐怖势力，同世界各国特别是周边国家友好相处，早日融入国际社会的大家庭。相信随着各方关切得到更有力的回应，对阿富汗政府的外交承认将是一个水到渠成的事情。”

阿富汗塔利班以隆重仪式迎接新中国大使

去年12月，联合国安理会通过了一项决议，呼吁任命一名阿富汗特使，喀布尔以“没有必要”为由拒绝接受。中国和俄罗斯在投票中均投下弃权票。

国际社会对阿富汗的期望包括允许女童和妇女接受教育、让她们参加工作、建立更具包容性的政府以及加强对少数民族的保护。

中国的做法——互派大使而不正式承认——这让中国政府既能维持关系，又不与世界其它国家决裂。

法国战略研究基金会研究员尼凯说：“从根本上说，中国并不关心妇女的权利。如果中国的利益在于拉近与塔利班政权的关系，它就不会强加任何条件。”

反过来，塔利班当局对中国与阿富汗接壤的新疆地区穆斯林维吾尔人遭受的虐待和人权侵害现象也只字不提。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 喀布尔机场发生血腥袭击事件 8月26日，阿富汗喀布尔机场外发生两起自杀式炸弹袭击事件。爆炸造成170名阿富汗平民丧生，13名美军士兵在袭击中遇难。这是十年来美军在阿富汗伤亡最严重的事件。 爆炸事件后，“伊斯兰国”（IS）的一个分支组织声称对这次袭击负责。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 “伊斯兰国呼罗珊分支” 宣布对袭击事件负责的是IS在中亚地区的分支“伊斯兰国呼罗珊”（Islamic State Khorasan）。该组织此前也曾发动致命袭击，认为塔利班过于温和。“伊斯兰国”属于伊斯兰教的萨拉菲主义运动；而塔利班主要是德奧班迪教派。一段时间以来，塔利班与“伊斯兰国呼罗珊”多次交火。塔利班方面表示，至少28名塔利班成员在周四的爆炸事件中丧生。在这次爆炸事件前，据通讯社援引军方消息，塔利班曾在检查站拦截并杀死了几名IS刺客。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 他们在战争的最后一刻阵亡 13名在炸弹袭击中身亡的美国士兵遗骸被运回故乡。这场战争开始时塔利班在台上，结束时塔利班回到台上，人们不禁发问，这场战争的意义何在？

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 “我们会让你们付出代价” 拜登在8月26日晚的电视演说中表示，“我们不会原谅，也不会忘记。我们将追捕你们，让你们付出代价。”他表示美国的疏散行动将继续进行，维持在8月31日前撤离的目标。五角大楼也对喀布尔可能发生新的恐怖袭击保持高度警惕。在塔利班接管后，美国及其盟国紧急撤离其在阿富汗的公民、当地员工。截至8月26日，德国已经结束了相关救援撤离行动，比8月31日的最后期限提前了5天。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 塔利班接管了总统府 国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 阿富汗总统加尼已逃亡境外 8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 西式广告隐身 听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 大逃亡 总统逃亡，政府离散，许多阿富汗人心中只剩下一个念想：逃吧！成千上百的他们涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 悲剧性一幕 8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 撤离：争分夺秒 西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。



阿富汗有着丰富的矿产资源

中国在阿富汗获得的回报还包括阿富汗国内蕴含丰富且尚未开发的矿产资源以及为中国商品打开的阿富汗国内市场。

阿富汗卡尔丹大学（Kardan University）政治学助理教授巴兹万（Jalal Bazwan）对法新社表示：“包括铜、锂、稀土在内的阿富汗丰富的自然资源对中国而言具有巨大的经济潜力。”

去年12月，新上任不久的阿富汗驻华大使卡里米立即同中冶集团就梅斯·艾纳克(Mes Aynak)铜矿进行商谈。梅斯·艾纳克铜矿是世界第二大铜矿，距离阿富汗首都喀布尔约40公里。

中冶集团于2008年获得了梅斯·艾纳克铜矿的开采权，但该项目因战争和不安全局势而陷入瘫痪，当地发现的佛教考古遗址也让铜矿的开采变得更为复杂。

中国对阿富汗铜矿渴求的同时，也对该国蕴含的石油表现出兴趣。去年1月，新疆中亚石油天然气有限公司与阿富汗签署了一项价值5.4亿美元的开发协议，在阿富汗北部阿姆河盆地开发油气田。

此外阿富汗当局还宣布，中国企业计划在阿富汗投资5亿美元发展太阳能。

阿富汗公共工程部发言人哈克沙纳斯（Ashraf Haqshanas）说，将建成一条长达300公里的公路连接阿富汗巴达赫尚省和中国边境。

中阿边境长度仅有76公里，但这条新的通道将极大地促进贸易。目前每年两国贸易额为15亿美元。

塔利班重返政权两年后 阿富汗妇女怎么看？

投资的安全性十分重要

尽管中国慷慨大方，但投资的安全性对中国来说仍然至关重要。

2022年12月，喀布尔一家深受中国公民欢迎的酒店遭到极端组织“伊斯兰国”的袭击。中国外交部表示，总共有5名中国公民在这场袭击案件中受伤。北京方面敦促塔利班当局加强安全维护。

1996年到2001年塔利班首次掌权期间，他们曾收留了数百名来自中国的维吾尔族激进分子。美国曾将其中22人关押在关塔那摩监狱多年。中国政府对来自该组织的任何新威胁都十分警惕。

阿富汗卡尔丹大学政治学助理教授巴兹万说：“曾有报道称，2021年一些维吾尔激进分子被强迫离开中阿边境地区。”

他说：“塔利班已向中国保证，他们将阻止阿富汗领土被用于针对中国的恐怖袭击。”不过巴基斯坦简称喀布尔方面并未履行这一承诺。

不过作为两国和解的一部分，北京通过提供人道主义援助来展示其“软实力”。去年10月，阿富汗赫拉特省连续发生多次6级以上地震，造成超过4000人死伤，大量房屋被毁。中国送去了数批次的人道主义援助。

喀布尔城里甚至还有一个不起眼的“唐人街”，由两栋八层楼建筑组成，出售廉价的中国产品。

大楼顶部可以看到写有“一带一路”的巨大标语牌。

巴兹万说：“阿富汗在‘一带一路’沿线的战略地位使其成为具有吸引力的合作伙伴。”

（法新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。