 中国恢复澳大利亚木材进口 | 经济纵横 | DW | 18.05.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

中国恢复澳大利亚木材进口

在澳大利亚呼吁对新冠病毒起源进行独立调查后，中国政府对其实施木材进口禁令。该禁令从周四（5月18日）起取消，这是两国修复破损的双边关系的又一迹象。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯同中国国家主席习近平在巴厘20国峰会期间会晤（2022.11）

澳大利亚总理阿尔巴尼斯同中国国家主席习近平在巴厘20国峰会期间会晤（2022.11）

（德国之声中文网）中国从周四（5月18日）起取消对澳大利亚木材两年多的禁令。这是两国修复破损的双边关系的又一迹象。

在澳大利亚呼吁对新冠病毒起源进行独立调查后，木材被列入2020年中国实施的官方和非官方贸易壁垒的澳大利亚出口清单。据估计，这份包括煤炭、葡萄酒、大麦、牛肉、海鲜、棉花和铜的禁止清单，每年使澳大利亚出口损失140亿美元。

不过，自一年前中左翼工党上台、结束澳大利亚9年的保守党执政以来，中澳两国关系开始改善。 澳大利亚煤炭、棉花和铜对中国的出口最近已得到恢复。

中国驻澳大利亚大使肖千对记者表示，木材禁令已从周四取消，因为澳大利亚出口商已打消了中国对检疫的担忧。正式通知已于周三送达澳大利亚政府。"所以从今天开始，澳大利亚的木材将重返中国。"

澳大利亚贸易部长法雷尔（Don Farrell）上周末访问北京，旨在寻求取消贸易壁垒，尤其是对澳洲葡萄酒和大麦的贸易壁垒。

周四，澳大利亚外长黄英贤（Penny Wong）欢迎恢复与中国的木材贸易。在禁令颁布之前，该项交易每年达到10亿美元。"我们对这一进展感到高兴。"黄英贤在访问马尼拉期间与菲律宾外长马纳洛 （Enrique Manalo）举行的联合新闻发布会上说。"我们确实相信，消除这些贸易障碍对双方都有利。"她说的双方是指中国和澳大利亚。

澳大利亚财政部长查默斯（Jim Chalmers）表示，中国取消木材禁令的决定是朝着中澳稳定经济关系的目标迈出的一步。"这对我们来说是一个至关重要的市场，我们希望稳定这种关系，欢迎在取消贸易限制方面取得任何进展。"查默斯告诉记者。

澳大利亚林产品及造纸行业协会也对中国的决定表示欢迎。该协会的首席执行官菲茨吉本（Joel Fitzgibbon）在一份声明中说，"两年多前禁令生效时，给许多木材出口商和其他林业部门带来了巨大的动荡和不确定性，我们欢迎这项决定。"

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，去年双边贸易总额达2870亿美元。

4月，澳大利亚撤回就中国的大麦禁令向世界贸易组织提起申诉。作为回报，中国同意重新考虑对澳洲谷物征收80%关税的决定。澳大利亚希望中国在几个月内取消对澳大利亚大麦和葡萄酒的关税。

（美联社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

(FILES) This undated file image of a frame grab taken from handout video by Australia's Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) / Australia Global Alumni on September 1, 2020 shows Australian journalist Cheng Lei at an unknown location. - Cheng Lei, an Australian news anchor for Chinese state television, has been formally arrested and accused of illegally supplying state secrets overseas, Canberra said on February 8, 2021, six months after she was detained in China without explanation. (Photo by Handout / Australia's Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) / Australia Global Alumni / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /Australia's Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) / Australia Global Alumni - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVES

成蕾遭捕逾千日 伴侶：她最牽掛骨肉分離 10.05.2023

澳籍華裔記者成蕾本週遭中國逮捕關押逾1000天。她的伴侶向DW透露，雖然成蕾努力維持正常的身心狀態，但她對於與孩子分離太久感到擔憂。專家示警，成蕾案將對在中國生活或工作的外國人帶來寒蟬效應。

Waving flag of Australia and

澳大利亚贸易部长今起访华 恢复贸易是会谈重点 11.05.2023

澳大利亚贸易部长周四抵达北京，将同中国商业部长举行会谈。澳大利亚方面正在努力让中方消除贸易壁垒，并恢复双边外交关系的稳定发展。

Australian Prime Minister Anthony Albanese, left, meets Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the G-20 summit in Nusa Dua, Bali, Indonesia, Tuesday, Nov. 15, 2022. Albanese met with Chinese President Xi Jinping for the first face-to-face talk between the nations' leaders in five years. (Mick Tsikas/AAP Image via AP)

关系改善 中澳将谈判解决大麦争端 11.04.2023

澳大利亚外长黄英贤本周二（4月11日）表示，澳大利亚已与中国达成协议，解决大麦出口中国问题上的争端。这被视为两国关系改善的又一迹象。

广告

带你走进德国“萨克森硅谷”

全球各国都争先恐后的想在芯片制造领域争取一席之地。德国也当然不想被落下。在前东德研制过的芯片的地方，一个新的“硅谷”正在诞生。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。