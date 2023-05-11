中国恢复澳大利亚木材进口

（德国之声中文网）中国从周四（5月18日）起取消对澳大利亚木材两年多的禁令。这是两国修复破损的双边关系的又一迹象。

在澳大利亚呼吁对新冠病毒起源进行独立调查后，木材被列入2020年中国实施的官方和非官方贸易壁垒的澳大利亚出口清单。据估计，这份包括煤炭、葡萄酒、大麦、牛肉、海鲜、棉花和铜的禁止清单，每年使澳大利亚出口损失140亿美元。

不过，自一年前中左翼工党上台、结束澳大利亚9年的保守党执政以来，中澳两国关系开始改善。 澳大利亚煤炭、棉花和铜对中国的出口最近已得到恢复。

中国驻澳大利亚大使肖千对记者表示，木材禁令已从周四取消，因为澳大利亚出口商已打消了中国对检疫的担忧。正式通知已于周三送达澳大利亚政府。"所以从今天开始，澳大利亚的木材将重返中国。"

澳大利亚贸易部长法雷尔（Don Farrell）上周末访问北京，旨在寻求取消贸易壁垒，尤其是对澳洲葡萄酒和大麦的贸易壁垒。

周四，澳大利亚外长黄英贤（Penny Wong）欢迎恢复与中国的木材贸易。在禁令颁布之前，该项交易每年达到10亿美元。"我们对这一进展感到高兴。"黄英贤在访问马尼拉期间与菲律宾外长马纳洛 （Enrique Manalo）举行的联合新闻发布会上说。"我们确实相信，消除这些贸易障碍对双方都有利。"她说的双方是指中国和澳大利亚。

澳大利亚财政部长查默斯（Jim Chalmers）表示，中国取消木材禁令的决定是朝着中澳稳定经济关系的目标迈出的一步。"这对我们来说是一个至关重要的市场，我们希望稳定这种关系，欢迎在取消贸易限制方面取得任何进展。"查默斯告诉记者。

澳大利亚林产品及造纸行业协会也对中国的决定表示欢迎。该协会的首席执行官菲茨吉本（Joel Fitzgibbon）在一份声明中说，"两年多前禁令生效时，给许多木材出口商和其他林业部门带来了巨大的动荡和不确定性，我们欢迎这项决定。"

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，去年双边贸易总额达2870亿美元。

4月，澳大利亚撤回就中国的大麦禁令向世界贸易组织提起申诉。作为回报，中国同意重新考虑对澳洲谷物征收80%关税的决定。澳大利亚希望中国在几个月内取消对澳大利亚大麦和葡萄酒的关税。

（美联社）

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