中国恢复向日本公民审发签证

（德国之声中文网）本周日（1月29日）中国驻日本大使馆官方网页上发布通知，即日起，中国驻日本使领馆恢复审发日本公民赴华普通签证。

日本政府去年12月30日要求乘坐中国本土直飞航班的旅客和7天内去过中国本土的旅客必须接受入境时检测。1月8日起除香港和澳门外，来自中国本土直飞航班的入境旅客必须提供阴性证明，且入境时需进行精确度高的抗原定量检测或核酸检测。12日起对乘坐澳门直飞航班的入境旅客也采取同样措施。中国官方称此举为“歧视性作法”。

中国外交部发言人汪文斌在本月10日举行的新闻例会上回应相关提问时说，“但令人遗憾的是少数国家罔顾科学事实和本国疫情实际，仍执意针对中国采取歧视性入境限制措施。对此中方坚决反对并采取对等措施”。他表示：“我们再次呼吁相关国家从事实出发，科学适度制定防疫措施，不应借机搞政治操弄，不应有歧视性做法，不应影响国家间正常的人员交往和交流合作。”

同一天，中国驻日本大使馆在其官方网页上发布通知：“自即日起，中国驻日本使领馆暂停审发日本公民赴华普通签证。何时恢复，请候通知。”

次日，正在阿根廷出访的日本外相林芳正就中国政府方面暂停审发日本公民赴华普通签证一事对媒体表示，已经通过外交渠道提出抗议，要求中方取消该做法。

据共同社报道，日本外相林芳正还强调，日方的对策是在尽可能顾及不阻止国际人员往来的基础上实施的。他表示今后“将观测中国的感染状况和中方的信息公开情况等，妥善做出应对”。

日韩对中国入境报复手段深表遗憾

继中国驻日使馆宣布暂停审发普通签证后，中国国家移民局也发布通知，“针对近期少数国家对中国公民实施歧视性入境限制措施，国家移民管理机构自即日起，对韩国、日本公民暂停签发口岸签证，暂停韩国、日本公民来华实行72/144小时过境免签政策”。

由于中方未透露暂停的期间，日本旅游业相关人士担忧会长期化。日本企业中出现了担心对商务产生负面影响的声音。

凤凰卫视驻日记者李淼27日在微博上报道称，日本厚生劳动省27日公布的最新数字显示，从去年12月30日至今年1月26日，1个月以来，日本对来自中国大陆人员加强检疫，结果是，阳性848人（31884人检疫），阳性率只有2%。与此同时，日本日增新增确诊病例超过8万，死亡人数超过300，疫情状况不容乐观。

但1月20日，日本首相岸田文雄表示，今春将把新冠病毒在日本《感染症法》上的定位下调为与季节性流感同级的“第五类”。这是危险度最低级别。岸田在官邸与相关阁僚磋商，下达了为这一调整做好具体准备的指示。

共同社报道指出，如果调整为“第五类”，医疗费原则上须自行负担，但也可能作为过渡性措施继续由公费负担。感染者7天、密接者5天的隔离措施预计将取消等等。持续3年的新冠对策将迎来回归正常生活的重大转折。

日本驻华大使馆1月29日在其官方网页上发布的疫情期间前往日本所需手续更新内容中依旧强调，从中国大陆直接飞往日本的人员，不管接种过任何疫苗均需要在出国前72小时以内做核酸检测，并出示由医疗机构出具的检测证明。进入日本的前7天停留过中国大陆的人员、从中国大陆直接飞往日本的人员，进入日本时需做一次检测。

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