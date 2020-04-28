中国恐吓抵制 澳洲坚持独立调查

（德国之声中文网）中国驻澳洲大使成竞业日前警告，若澳洲坚持独立调查，中国将对澳洲产品和旅游业进行抵制。澳洲广播公司（ABC）今日（28日）报导，当地贸易丶旅游暨投资部部长伯明罕（Simon Birmingham）对中方言论表示失望，并重申澳洲政府立场不变。

伯明罕说：「澳洲并不会因为经济胁迫或恐吓，而改变我们的国家安全政策立场，更加不会改变我们对重大公共卫生政策的立场。」他证实，澳洲外交暨贸易部（DFAT）秘书长孙芳安（Frances Adamson）已就此事致电成竞业。

澳洲外长佩恩（Marise Payne）27日也发表声明强调，提出独立调查是「原则性呼吁」，告诫中方不要试图「经济胁迫」。澳州衞生部长亨特（Greg Hunt）则指，新冠疫情是全球性灾难，不进行调查反而相当奇怪，「这不仅符合澳洲利益，而且关乎全人类的福祉」。

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成竞业：或抵制酒类丶牛肉丶留学市场

澳洲政府近日多次呼吁国际就新冠疫情，独立调查病毒源头和中国早期的抗疫手法，引起中国强烈不满。

《澳洲金融评论》（The Australian Financial Review）27日头版刊登中国驻澳洲大使成竞业的专访，他批评澳洲总理莫里森（Scott Morrison）要求调查是政治操弄，为了配合美国，又形容推动调查是「危险的」，料澳洲不会得到他国领袖支持，「在如此关键的时候提出怀疑丶谴责或试图分裂，只会破坏全球对抗疫所作出的努力」。他续否认病毒来自武汉湿货市场，称科学家对病毒源头尚没有结论。

他警告，若澳洲坚持发起调查，或引起中国消费者抵制澳洲产品和旅游业，「这将由（中国）人来决定，也许普通人会问『我们为何要喝澳洲的葡萄酒？吃澳洲的牛肉？』」。他又指中国家长会重新考虑是否送孩子到澳洲留学，「中国人民对澳洲现在的所作所为感到受挫丶沮丧和失望。长远来看……如果心情越来越糟，人们就会想『我们为什麽要去对中国不友好的国家？』游客们可能会再三考虑」。

胡锡进：澳洲像鞋底口香糖

除了能源出口，教育和旅游业是澳洲最大的输出产业，而中国占了最大市场。

中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进27日晚在微博发文称，澳洲「总在那折腾」丶「有点像粘在中国鞋底上的嚼过的口香糖，有时你不得不找一块石头把它给蹭下来」，又指从澳政府的表现看，他们越来越政治挂帅，并在不停的帮美国咬中国。

此前，中国外交部发言人耿爽称，中方始终公开透明对外披露疫情信息，当前疫情扩散的紧要关头，出于政治目的，无端质疑丶横加指责，极其不负责任，「我们奉劝澳方放下意识形态偏见和政治操纵，真正聚焦人民的福祉和世界公共卫生安全」。