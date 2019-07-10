 中国总领事赞″爱国行为″ 澳外长: 望尊重言论自由 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.07.2019

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中国总领事赞"爱国行为" 澳外长: 望尊重言论自由

在中国驻布里斯班总领事徐杰称赞中国学生的“爱国行为”之后，澳大利亚外长佩恩周六发表声明，希望所有外国的外交官员尊重澳洲的言论自由和合法抗议的权利。

Australien Canberra Marise Payne Verteidigungsministerin (Imago/J. Qian)

澳大利亚外长佩恩

（德国之声中文网）本周三，位于澳大利亚布里斯班的昆士兰大学(University of Queensland)的部分学生聚集在一起，声援香港抗议运动。亲北京政府的中国学生也组织起来，播放国歌，高呼"中国强大"。社交媒体发布的一些视频显示，双方言语对峙，并发生肢体冲突。

延伸阅读：澳洲校园“反送中”集会 中港学生爆肢体冲突

据澳洲媒体周六报道，中国驻布里斯班总领事徐杰称赞了中国留学生，他说，总领馆"肯定中国留学生自发的爱国行为，坚决反对任何分裂国家的言行"。

澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）周六发表声明，称澳大利亚希望所有外国的外交官员"即使是在有争议和敏感的问题上"，也能够尊重澳洲的言论自由和合法抗议的权利。

佩恩说， "澳大利亚政府将会尤其关注任何外交使团的可能破坏这些权利的行为，包括鼓励破坏性以及潜在暴力行为的做法。"

Australien Brisbane | Universität von Queensland (picture-alliance/dpa/H.-C. Dittrich)

昆士兰大学发布声明，表示大学角色之一是维持开放、合法且互相尊重的言论自由

近两个月来，前英国殖民地香港陷入几十年来最严重的政治危机。越来越激烈的抗议活动，让中共统治面对严重挑战。

在中国承诺"一国两国"之后，英国政府于1997年将香港主权移交给中国。该承诺包括保证香港自由，包括内地人未能享用的抗议的权利。但是，很多香港人看到北京不断地渗透和控制，他们感到愤怒。

中国否认干涉香港自治，并警告说"反中"抗议运动是"对国家主权和中央权威的赤裸裸挑战"。北京还指责境外势力策动香港的抗议运动。

据报道，中国驻布里斯班总领事徐杰称，"极少数别有用心的人在澳大利亚昆士兰大学进行反华分裂活动"，总领馆"坚决反对任何分裂国家的言行，反对一些人借上述事件制造中国大陆和香港学生的对立，煽动反华情绪"。

张平/ 王凡（路透社）

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澳洲校园「反送中」集会 中港学生爆肢体冲突

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