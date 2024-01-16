中国总理李强达沃斯讲话：中国经济仍将为世界提供强劲动力

（德国之声中文网）中国总理李强强调，中国经济仍在不断发展壮大，仍将是全球经济的重要推动力。他说，去年中国经济实现了5.2%的增长，超过了官方给定的5%的目标，中国经济能够承受市场波动带来的冲击，长期增长的势头不会发生变化。

受内需疲软的影响，中国的工业领域去年曾面临沉重压力。此外，旷日持久的房地产危机以及取消疫情防控后，并未出现消费热情高涨的情形，也使得去年中国经济处于低迷状态。

李强强调中国对外开放的经济政策绝不会发生改变。他说："投资中国市场不是风险，而是机会。"

继2017年中国党和国家领导人习近平出席达沃斯经济论坛之后，李强是出席达沃斯论坛的中国最高级别领导人。

今年年初，北京曾对去全球化以及贸易战的隐患提出警告。背景是去年12月，国际货币基金副总裁戈皮纳特（ Gita Gopinath）曾对世界经济被划分为两大阵营的风险提出警告：即美国和欧洲主导西方贸易，而中国和俄罗斯则在东方形成对应势力。根据国际货币基金的推算，这种东西方阵营对立的局面一旦形成，全球经济总产值将会下降2.5%至7%。

中国党和国家领导人习近平此前警告欧盟称，不应将中国视为对手并采取对抗路线。前不久在北京举行的中欧峰会上，习近平曾对欧盟委员会主席冯德莱恩以及其他欧盟高层人士表达了中方进一步加强中欧经贸合作的意愿。

中国总理李强在其讲话中就"重建信任"的议题提出五点建议，包括加强宏观经济政策协调、加强国际产业分工协作以及加强国际科技交流合作等内容。

《法兰克福汇报》发自达沃斯的报道称，鉴于中国生产价格和消费价格的下滑趋势，西方商业界人士对中国经济能否保持迅猛增长势头越来越感到怀疑。他们最为关心的问题是，中国政府是否愿意以牺牲经济发展作为代价，以便对内推行更严苛的政策，对外推行更激进的外交。尽管中国政府派出了过去六年以来，规模最大的代表团出席达沃斯世界经济论坛，但相关的疑虑并未因此而被打消。

（综合报道）

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