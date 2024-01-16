 中国总理李强达沃斯讲话：中国经济仍将为世界提供强劲动力 | 经济纵横 | DW | 16.01.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

中国总理李强达沃斯讲话：中国经济仍将为世界提供强劲动力

周二的达沃斯全球经济论坛上，中国总理李强呼吁各方应努力减少国际合作的障碍，并表示中国经济仍将是全球经济发展的重要动力。他表示，保持供应链的"稳定和顺畅"至关重要。

Schweiz Davos | Weltwirtschaftsforum

（德国之声中文网）中国总理李强强调，中国经济仍在不断发展壮大，仍将是全球经济的重要推动力。他说，去年中国经济实现了5.2%的增长，超过了官方给定的5%的目标，中国经济能够承受市场波动带来的冲击，长期增长的势头不会发生变化。

受内需疲软的影响，中国的工业领域去年曾面临沉重压力。此外，旷日持久的房地产危机以及取消疫情防控后，并未出现消费热情高涨的情形，也使得去年中国经济处于低迷状态。

1月15日，瑞士总统阿姆赫德欢迎中国总理李强到访。

1月15日，瑞士总统阿姆赫德欢迎中国总理李强到访。

李强强调中国对外开放的经济政策绝不会发生改变。他说："投资中国市场不是风险，而是机会。"

继2017年中国党和国家领导人习近平出席达沃斯经济论坛之后，李强是出席达沃斯论坛的中国最高级别领导人。

今年年初，北京曾对去全球化以及贸易战的隐患提出警告。背景是去年12月，国际货币基金副总裁戈皮纳特（ Gita Gopinath）曾对世界经济被划分为两大阵营的风险提出警告：即美国和欧洲主导西方贸易，而中国和俄罗斯则在东方形成对应势力。根据国际货币基金的推算，这种东西方阵营对立的局面一旦形成，全球经济总产值将会下降2.5%至7%。

中国党和国家领导人习近平此前警告欧盟称，不应将中国视为对手并采取对抗路线。前不久在北京举行的中欧峰会上，习近平曾对欧盟委员会主席冯德莱恩以及其他欧盟高层人士表达了中方进一步加强中欧经贸合作的意愿

房地产危机以及内需疲软令中国经济陷入低迷。

房地产危机以及内需疲软令中国经济陷入低迷。

中国总理李强在其讲话中就"重建信任"的议题提出五点建议，包括加强宏观经济政策协调、加强国际产业分工协作以及加强国际科技交流合作等内容。

《法兰克福汇报》发自达沃斯的报道称，鉴于中国生产价格和消费价格的下滑趋势，西方商业界人士对中国经济能否保持迅猛增长势头越来越感到怀疑。他们最为关心的问题是，中国政府是否愿意以牺牲经济发展作为代价，以便对内推行更严苛的政策，对外推行更激进的外交。尽管中国政府派出了过去六年以来，规模最大的代表团出席达沃斯世界经济论坛，但相关的疑虑并未因此而被打消。

（综合报道）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

相关内容

Swiss President Viola Amherd and Prime Minister of the People's Republic of China, Li Qiang, react during an official visit in Kehrsatz near Bern, Switzerland, January 15, 2024. The Prime Minister of the People's Republic of China, Li Qiang, is visiting Switzerland to attend the World Economic Forum (WEF) in Davos. PETER KLAUNZER/Pool via REUTERS

中国与瑞士签署声明扩大贸易合作 16.01.2024

全球领导人在达沃斯召开世界经济论坛年会之际，瑞士总统阿姆赫德与中国总理李强在瑞士首都伯尔尼会面，旨在加强贸易关系。

(240112) -- BEIJING, Jan. 12, 2024 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping meets with Prime Minister of the Kingdom of Belgium Alexander De Croo at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, Jan. 12, 2024. (Xinhua/Huang Jingwen)

比利时首相德克罗访华 会晤习近平 12.01.2024

习近平在会见访华的比利时首相德克罗时表示，希望加强中欧关系的发展，并希望比利时作为欧盟轮值主席国“为此发挥积极作用”。

China property market crisis stirs unrest Ort: Zhumadian, in southern Henan province, China Schlagwörter: China, real-estate, property crisis, mortgage payments, Henan, Zhumadian, Sendedatum: 22.08.2022 Rechte: DW Bildbeschreibung: Unfinished buildings in Zhumadian, China.

德语媒体：中国式发展模式风光不再 03.01.2024

2022年12月初，中国政府叫停历时三年的"清零政策"时，企业界和经济学家们一度曾满怀信心地认为中国经济会快速复苏。然而，事与愿违，过去的一年里，转机并未出现，而2024年的前景也不容乐观。

鋰電池閃一邊 鈉離子電池將成爲電池界新星?

中國推出首款鈉離子電池電動車，這也是全球首台鈉離子電池車，鈉離子電池最終能否取代鋰電池？
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。