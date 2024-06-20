中国总理李强访马来西亚深化双边关系

中马建交50周年之际，中国总理李强对马来西亚进行正式访问。这是中国总理2015年以来首次访问该国。访问中，李强承诺积极与马方探讨将中资主导的"马东铁"延伸至泰国。20日，中马发表深化提升全面战略伙伴关系的联合声明，并宣布延长免签政策。

（德国之声中文网）当地时间6月19日上午，中国总理李强在马来西亚总理府同安瓦尔总理举行会谈。据中国官媒报道，"李强指出，中方愿同马方更紧密对接发展战略，更充分发挥互补优势，扎实推进东海岸铁路、'两国双园'等重大项目建设，扩大贸易投资规模，拓展物流、新能源、人工智能、数字经济、铁路装备等领域合作，加强减贫合作，更好实现合作共赢。"当天下午，李强同安瓦尔共同出席马来西亚东海岸铁路项目鹅唛车站动工仪式并分别致辞。李强表示，马来西亚东海岸铁路是中马高质量共建"一带一路"的旗舰项目，中方也愿同马方积极研究东海岸铁路同中国老挝、中泰铁路相联通，更好推进国际陆海贸易新通道建设。

6月19日，中国总理李强在马来西亚同安瓦尔总理举行会谈 图像来源: Syazrul Azis/Department of Information Malaysia/Handout via REUTERS

中方愿探讨马东铁延伸至泰国

据马新社报道，中国总理李强指出，中国愿意和马来西亚积极探讨，让马来西亚东海岸铁路项目（ECRL，简称马东铁）和中国老挝铁路及中泰铁路连通，让泛亚铁路中线从构想成为现实。

马来西亚东海岸铁路（ECRL）是一个计划连接位于马六甲海峡的巴生港口和东海岸经济特区的双线铁路，2017年动工，全长665公里，预计于2027年12月竣工。该项目是中国企业目前在海外承建的最大单体交通基础设施项目。据马来西亚方面的消息，截至4月，东海岸铁路计划施工进度已达65%。

今年3月，马来西亚政府表示，将考虑将中国主导斥资的马东铁项目延伸至马来西亚与泰国的边境。马东铁预定在东海岸的终点为哥打巴鲁，距离泰国南部边境约40公里。马来西亚专家认为，如果马东铁延伸至马泰边界，从吸引泰国游客和促进出口贸易方面来看，有着实质性的市场与经济效益。根据2023年马来西亚的国际游客数据，泰国是马来西亚第三大客源国，全年到访人次超过200万。

不过，泰国南部地区基础设施薄弱，目前还没有铁路线。而在泰国境内修建铁路，不仅涉及资金、技术和安全方面的问题，还需要泰国方面做出政治决断。因此，分析认为，马东铁如果延伸，将面临地缘政治、政治变化、媒体和民众的舆论、自然灾害等各种风险。

延长经贸合作计划 榴莲鲜果将出口中国

据中国官媒报道，在6月19日的会谈中，李强和安瓦尔总理还一致同意"持续推进高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，推动尽快完成中国-东盟自贸区3.0版谈判，构建更为紧密的中国-东盟命运共同体"。会谈后，两国总理共同见证交换经贸、科技、文化、旅游、邮政、农产品输华、数字经济、绿色发展、城市建设、高等教育等领域多项双边合作文件。

6月19日，马来西亚政府官员与来访的中国代表团会晤 图像来源: Malaysia's Department of Information/AP/picture alliance

马来西亚总理安瓦尔的办公室6月19日表示，马中两国就第二轮经济和贸易合作计划达成一致，该计划将持续到2028年。

马来西亚媒体报道说，6月19日当天，马来西亚农业及粮食安全部与中国海关总署签署《马来西亚鲜食榴莲输华植物检疫要求协议书》。该协议将为大马榴莲鲜果打开中国市场。马来西亚的榴莲果肉和榴莲泥于2011年获准输出到中国，冷冻带壳榴莲于2018年获准进入中国。马来西亚是世界上最大的榴莲产地。2023年，马来西亚向中国出口的冷冻带壳榴莲和榴莲制品的出口额为11.9亿林吉特（2.53 亿美元）。自2009年以来，中国一直是马来西亚最大的贸易伙伴。马来西亚贸工部公布的数据显示，2023年，马、中两国贸易额达4508.4亿令吉（989 亿美元）。

6月19日当天，李强还在马来西亚国家皇宫会见马来西亚最高元首易卜拉欣，并于当晚同马来西亚总理安瓦尔共同出席庆祝中马建交50周年暨"中马友好年"招待会并发表主旨演讲。

延长免签政策

本周四（6月20日），中国和马来西亚发表"深化提升全面战略伙伴关系、共建中马命运共同体的联合声明"。声明中提到，中方同意延长对马来西亚公民免签政策至2025年底，作为互惠安排，马方将延长对中国公民免签证政策至2026年底。马来西亚房屋及地方政府部长倪可敏20日表示，马来西亚公民访华免签将从原本的15天延长至30天。

马来西亚总理承诺在中美之间保持中立

李强此行是中国总理2015年以来首次访问马来西亚。新加坡《联合早报》文章认为，"在美中竞争加剧之际，对于坚持中立的国家，北京希望深化关系。"

马来西亚总理安瓦尔承诺在中美地缘政治竞争中保持中立。他曾表示，马来西亚认为中国是重要的贸易盟友，并指责一些西方国家"恐华"。今年，马来西亚宣布中美两国公司将在该国进行大规模投资，其中包括中国的字节跳动和美国科技巨头谷歌和微软。

马来西亚与美国的分歧涉及在以色列-哈马斯冲突上的立场，与中国的政治分歧涉及对南中国海的主张。马来西亚和越南、菲律宾、文莱、台湾均主张对南中国海部分地区拥有主权。中国官媒报道说，在李强与安瓦尔的会谈中，"两国总理一致同意，中国与有关东盟国家应自主妥善处理南海问题，管控矛盾分歧，促进对话合作，坚持双边解决问题的大方向。"

（综合报道）

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