 中国总理李强即将出访德法两国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.06.2023

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中国总理李强即将出访德法两国

中国外交部宣布，国务院总理李强将在6月18日至6月23日分别对德国与法国进行正式访问。按计划，他将在柏林参加中德政府磋商，并且在巴黎出席新全球融资契约峰会。

习近平的新副手——李强

（德国之声中文网）中国外交部发言人汪文斌在6月15日的例行新闻发布会上披露了李强即将访问德法两国的计划，并强调此行是应"德国总理朔尔茨、法国政府邀请"。

这也将是以来的首次出国访问。作为前中共上海市委书记，李强被认为是国家主席习近平的最亲密盟友之一。

就在6月14日，德国联邦政府刚刚发布了德国国家安全战略，其中提到中国"将地区稳定与国家安全置于越来越大的压力之下"，并指责中国政府无视人权。总理肖尔茨在新闻发布会上被问及这份战略向北京传送了何种讯号，他回答说："重点在于中国将继续经济增长，中国融入国际贸易与世界经济的进程不应受到损害。"肖尔茨同时表示，德国也必须考虑"由此产生的安全问题"，并再次强调德国"不希望脱钩、但希望脱离风险"。

李强被认为是国家主席习近平的最亲密盟友之一

李强被认为是国家主席习近平的最亲密盟友之一

在制订了国家安全战略后，德国政府还将在此基础上出台新对华战略。不过据路透社此前从政府圈内人士处获悉，新对华战略不会在6月20日的德中政府磋商前出炉。

李强在访问德国后将紧接着访问法国。他计划在访法期间出席的新全球融资契约峰会将由法国总统马克龙主持。法国总统府表示，该峰会旨在"为地球以及人类最需要的地方筹集私人与公共资金"，用于气候保护、扶贫、保护生物多样性等。

（法新社）

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