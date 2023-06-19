中国总理李强到访柏林 德中政府磋商周二开启

（德国之声中文网）周一上午，德国总统施泰因迈尔在美景宫欢迎李强到访。周一晚间李强将前往总理府会晤德国总理肖尔茨。为了庆祝第七届德中政府磋商的开启，双方代表团成员将在总理府共进晚餐。

周二，肖尔茨总理将陪同李强检阅德国联邦军三军仪仗队，并正式开启本次主题为"共同可持续行动"的双边政府磋商。一般认为，李强是中国党和国家领导人习近平的重要亲信之一。

这也是今年三月，李强就任中国政府总理后首次出访国外。过去一年当中，中国是德国最重要的贸易伙伴。但中美关系紧张以及台海局势也成为影响中德关系的潜在危险。

上周三，德国政府出台了国家安全战略，这一文件指责中国对地区稳定和世界安全构成"越来越大的压力"，并批评中国政府蔑视人权。

今年五月，七国集团就减少对中国的依赖达成共识，不过各国并不希望同中国这一世界第二大经济体脱钩。

德国工业联合会主席鲁斯曼（ Siegfried Russwurm）周一在柏林表示，同中国"脱钩"的主张是错误的。他表示，"这种想法既不现实，也很危险。"鲁斯曼赞同西方七国有关对中国"去风险"的主张。他表示："为此目的，企业正在积极对其销售及采购市场多样化，并在寻求建立新的伙伴关系。

鲁斯曼同时也表示，中国既是制度性对手，也是经济和技术领域的竞争者。在遏制气候变化的努力中，中国的合作是必不可少的。他说："我们需要在气候保护、贸易和投资领域同中国开展对话，而中国政府也应表现出改善框架条件的意愿。"

中国官方的新华社报道称，中国总理李强临行前表示，"第七轮中德政府磋商是两国新一届政府组成后的首次全面对接，中方愿本着相互尊重、求同存异、互利共赢的原则同德方坦诚深入交流，深挖合作潜力，妥处分歧和差异，充实全方位战略伙伴关系内涵，为维护国际产供链稳定和世界和平繁荣发出积极有力信号。"

（德新社，法新社）

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