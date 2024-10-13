中国总理周一开始访巴行程 将出席上合组织会议

巴基斯坦外交部证实，中国总理李强将于周一开始访问该国，并出席周二在伊斯兰堡召开的上合组织峰会。

（德国之声中文网)周日，巴基斯坦俾路支省新闻部长塔拉尔Attaullah Tarar 表示，中国总理李强周一开始的访问巴基斯坦期间，可能将会出席一个中资机场项目的落成典礼。

今年八月，分离主义武装分子发动一系列袭击行动后，出于安全考虑，耗资两亿美元的瓜达尔国际机场推迟了投入运营的时间。

巴基斯坦外交部证实，中国总理李强将于周一开始访问巴基斯坦，并将出席10月15日至16日在伊斯兰堡召开的上海合作组织峰会。

中资兴建的瓜达尔深水港码头 图像来源: Xinhua News Agency/picture alliance

巴基斯坦民用航空部门表示，即将投入运营的瓜达尔国际机场是巴基斯坦最大的机场之一，将承接巴基斯坦国内外航班。当地官员表示，按照原定计划，该机场本应于八月14日在巴基斯坦总理沙里夫和中国官员共同主持落成典礼后投入运营，但由于当地俾路支少数民族维权团体发起静坐示威活动，落成典礼被迫取消。

过去几十年来，俾路支分裂主义势力一直在为争取地区独立而开展武装斗争，针对巴基斯坦政府、军队以及中国利益的袭击行动也时有发生。分裂势力要求分享俾路支蕴藏丰富的矿产资源。

2018年11月，中国驻卡拉奇领事馆遭俾路支解放军袭击。（资料图） 图像来源: Shakil Adil, File/AP/picture alliance

上周，中国驻巴基斯坦大使馆表示，卡拉奇机场附近发生的一起袭击行动中，有两名中国公民丧生。分裂主义武装团伙“俾路支解放军”(BLA)宣称对此次袭击事件负责，并表示，他们此次袭击行动是以包括工程人员在内的中国公民为目标的。

中国方面上周四表示，中方将同巴基斯坦开展合作，共同保障巴基斯坦境内中资项目、中资机构及其员工的安全。

除分离主义势力之外，俾路支省的极端伊斯兰武装也重新开始活跃，2022年，极端伊斯兰武装宣布退出同政府达成的停火协议。

（路透社）

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