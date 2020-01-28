中国怒批美国“带了一个很坏的头”

（德国之声中文网）美方公布的针对入境航班的新规定从美国东部时间2月2日下午5点开始生效。根据这一规定，曾经在过去14天内在中国旅行的美国公民将被转往八个指定机场中的一个，分别是纽约，芝加哥，旧金山，西雅图，檀香山，洛杉矶，亚特兰大的国际机场和位于弗吉尼亚的华盛顿杜勒斯国际机场。

而从周一（2月3日）开始，新泽西的纽瓦克机场，达拉斯和底特律机场也将列入这一名单。

在回国之前14天内曾在湖北逗留的美国公民将接受最长14天的强制隔离。而曾前往中国其他地区的人则将接受"积极主动的入境健康检查"，以及最长14天的"自我隔离"。

与此同时，大部分曾在过去14天内到过中国的非美国公民会被拒绝入境美国，除非他们是美国公民的直系亲属，本人拥有永久居留权或是航班机组人员。

美国国土安全部代理部长沃尔夫（Chad Wolf）表示："尽管对于美国普通公众的总体风险还很低，对所有搭载曾前往中国旅客的航班进行管理依然是我们目前能够采取的最为重要和慎重的措施，以减轻公共卫生官员检查入境旅客的工作压力。"

沃尔夫承认这样的措施可能会为一些旅客造成额外的压力并延长旅程时间，但强调公共卫生和安全专家均认为这些措施是必要的。

美国总统特朗普在周日接受福克斯新闻采访时也曾表示，将为中国提供帮助，但会同时采取封堵措施阻止病毒从中国传入美国。

美国国务卿蓬佩奥周一（2月3日）在出访哈萨克斯坦期间表示，将派出"一些"航班前往中国，接应从疫情中心地区湖北撤离的美国公民回国。而撤离行动的具体日程仍在与中国官方进行协商，"预计将在今后几天内进行"。

蓬佩奥表示："我们也许最终还会从其他一些国家也撤离侨民。我们正在研究具体细节。"他同时表示，美国将向疫情地区提供一些医疗物资。

"我们与中国政府密切合作，尝试解决这场已经成为全球性疫情的挑战。我们很快就会提供有关（撤侨）班机何时出发，何时返回以及如何返回的更多精确细节。"

针对美国的最新入境管制措施，中国外交部发言人华春莹在首次举行的网上例行记者会上表示，"针对有关疫情，绝大多数国家对中方抗击疫情举措表示赞赏和支持……与此同时，也有一些国家，特别是美国对中国疫情作出过激反应，采取过度应对措施，显然与世卫组织建议背道而驰。"

华春莹表示："美国政府迄今未向中方提供任何实质性帮助，却第一个从武汉撤出领馆人员，第一个提出撤出其使馆部分人员，第一个宣布对中国公民入境采取全面限制措施，不断制造和散播恐慌，带了一个很坏的头。"

华春莹还引用美国疾控机构的报告数字，称美国2019-2020年流感季导致1900万人感染，至少1万人死亡。以此与中国新冠病毒数字进行对比（截止2月2日，中国确诊17205例，死亡361人，美国国内确诊11例），表示"发人深思"。华春莹同时提到加拿大政府不会跟随美国的做法，限制中国人以及去过中国的外国人入境。

上周五，中国政府也曾批评美国一些官员发表"对华不友善的言论"，其中包括美国商务部长威尔伯暵匏褂泄?"新冠病毒疫情可能加速一些就业机会回到美国"的说法。但按照美国媒体的报道，罗斯在做出相关表述时曾对疫情发展表示悲痛，并强调不想针对这一不幸局面发表一番有关胜利的言论。